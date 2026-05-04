كيفية أتمتة مسارات البيانات: دليل من 10 خطوات

على مر التاريخ، كانت مسارات البيانات مصممة لاستيعاب البيانات من مصادر مختلفة، وتحويلها، وتسليمها إلى مخزن بيانات لتحليلها. كانت تشبه طاهيًا هاويًا يتبع وصفة طعام: يتم جمع المكونات وتجهيزها وطهيها ومراقبتها بعناية؛ وكل خطوة يقوم بها شخص واحد بالتتابع.

بينما لا يزال هذا النموذج أساسًا للعديد من المسارات حتى اليوم، إلا أنه أصبح غير كافٍ أكثر فأكثر لأحمال تشعيل معالجة البيانات واسعة النطاق التي تدعم الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، وممارسات هندسة البيانات الحديثة.

اليوم، تعمل مسارات البيانات المؤتمتة بشكل أشبه بمطبخ احترافي؛ حيث تُعد الأطباق مسبقًا وتتعامل المحطات المتخصصة مع المهام المختلفة في وقت واحد وتُنسق العمليات بناءً على التوقيت والطلب. بدلاً من الاعتماد على طاهٍ واحد، تعمل هذه الأنظمة على توحيد مهام سير العمل لتقديم مخرجات متسقة وقابلة للتوسع عبر البيئات.