تخيّل أنك تراقب العلامات الحيوية لمريضٍ ما ولكنك لا تفحص البيانات إلا كل بضع ساعات—في هذه الحالة، ستفوت مقدمي الرعاية الطبية تغيرات حرجة تتطلب إجراءً فورياً.

تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات مخاطر متشابهة عندما تعتمد فقط على معالجة البيانات المؤجلة أو المعالجة القائمة على الدفعات.للعمل بسرعة ودقة، يحتاجون إلى الوصول إلى المعلومات فور حدوثها. تعالج أنظمة معالجة تدفق البيانات هذه الحاجة من خلال الاستيعاب والتحليل المستمر للبيانات في الوقت الفعلي، مما يقلل من زمن الانتقال الكامن في مهام عمل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) المجدولة على دفعة واحدة.

من خلال المعالجة في الوقت الفعلي للبيانات الواردة من الأنظمة الموزعة عبر بيئات السحاب الهجينة والمتعددة—مثل قواعد البيانات العلائقية، وبحيرات البيانات، وقوائم انتظار الرسائل، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وتطبيقات المؤسسات—تساعد معالجة تدفق البيانات المؤسسات على بناء رؤية أكثر توحيداً وفي الوقت الفعلي تقريباً للبيانات التشغيلية. يدعم هذا حالات الاستخدام مثل كشف حالات الخلل، ومنع الاحتيال، والتسعير الديناميكي، والتخصيص في الوقت الفعلي.



تزداد أهمية معالجة تدفق البيانات أيضاً من أجل توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على بيانات محدثة باستمرار. مع نمو حجم البيانات وزيادة تعقيد النماذج، يجب أن تكون البنية التحتية لبيانات المؤسسات قادرة على معالجة التدفق العالي والتحجيم السريع عبر البيئات الموزعة.

تُظهر الأبحاث الصادرة عن معهد IBM Institute for Business Value أن حوالي نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع تضع في مقدمة أولوياتها تحسين أداء الشبكات، وتسريع معالجة البيانات، والحوسبة الموزعة لدعم أحمال التشغيل الحديثة. بدون القدرة على معالجة وتوصيل البيانات الضخمة في الوقت الفعلي، تواجه المؤسسات مخاطر تباطؤ الحصول على الرؤى، وانخفاض دقة النماذج، وتفويت الفرص لتحقيق ميزة تنافسية.