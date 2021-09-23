ما المقصود بالخدمات المصغرة؟

ربما تكون أهم خاصية للخدمات المصغرة هي أنه نظرًا لصغر حجم الخدمات وإمكانية نشرها بشكل مستقل، لم يَعُد من الضروري القيام بإجراءات معقدة لتغيير سطر برمجي أو إضافة ميزة جديدة في التطبيق.
تَعِد الخدمات المصغرة المؤسسات بحل لمشاعر الإحباط الناتجة عن استغراق تغييرات بسيطة لوقت طويل جدًا. ليس من الضروري أن تكون حائزًا على دكتوراة في علوم الكمبيوتر لتدرك قيمة نهج يسهِّل تحقيق السرعة والمرونة بشكل أفضل.
لكن السرعة ليست القيمة الوحيدة لتصميم الخدمات بهذه الطريقة. أحد النماذج التنظيمية الشائعة والناشئة هو جمع فِرق متعددة التخصصات حول مشكلة أعمال أو خدمة أو منتج. يتوافق نموذج الخدمات المصغرة بشكل مثالي مع هذا التوجه. يُتيح هذا النموذج للمؤسسة تكوين فِرق صغيرة متعددة التخصصات حول خدمة واحدة أو مجموعة من الخدمات، والعمل بها بأسلوب مرن وسريع الاستجابة.
يساهم الترابط الضعيف في الخدمات المصغرة أيضًا في توفير مستوى من عزل الأخطاء وزيادة مرونة التطبيقات. كما أن صغر حجم الخدمات، مع حدودها الواضحة وأنماط تواصلها، يسهِّل على أعضاء الفريق الجُدُد فهم قاعدة الكود والمساهمة فيها بسرعة - وهو فائدة واضحة من حيث السرعة ومعنويات الموظفين.