مع انتشار الحاويات، قد تمتلك المؤسسة اليوم المئات أو الآلاف من الحاويات. تحتاج فرق العمليات إلى جدولة وأتمتة نشر الحاويات، والشبكات، وقابلية التوسع، والتوافر. هنا يأتي دور تنسيق الحاويات.

استنادًا إلى Borg، منصة تنسيق الحاويات الداخلية في Google، تم طرح Kubernetes للجمهور كأداة مفتوحة المصدر في عام 2014، مع انضمام Microsoft وRed Hat وIBM وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال التقنية كأعضاء أوائل في مجتمع Kubernetes. في عام 2015، تبرعت Google بنظام Kubernetes إلى مؤسسة Cloud Native Computing Foundation ‏(CNCF)، المركز المفتوح المصدر والمحايد من حيث البائعين للحوسبة السحابية الأصلية.

أصبحت Kubernetes أول مشروع مستضاف لدى CNCF في مارس 2016. منذ ذلك الحين، أصبحت Kubernetes أداة تنسيق الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتشغيل أعباء العمل القائمة على الحاويات في جميع أنحاء العالم. وفقًا لتقرير CNCF، تُعَد Kubernetes ثاني أكبر مشروع مفتوح المصدر في العالم (بعد Linux) والأداة الرئيسية لتنسيق الحاويات لدى 71% من شركات Fortune 100.

في عام 2018، أصبحت Kubernetes أول مشروع يتخرج لدى CNCF، لتصبح واحدة من أسرع مشاريع المصدر المفتوح نموًا في التاريخ. بينما حققت خيارات أخرى لتنسيق الحاويات، أبرزها Docker Swarm وApache Mesos، بعض الانتشار في البداية، سرعان ما أصبحت Kubernetes الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع.

منذ انضمام Kubernetes إلى CNCF في 2016، ارتفع عدد المساهمين ليصل إلى 8,012، بزيادة قدرها 996%. حتى تاريخ كتابة هذا النص، أضاف المساهمون أكثر من 123,000 التزام (commit) إلى مستودع Kubernetes على GitHub.