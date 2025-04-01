IBM Cloud Pak for Applications
تقديم تطبيق أفقي يتحول مع أعمالك التجارية
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ما هو IBM Cloud Pak for Applications ؟

يقول أكثر من 83% من المديرين التنفيذيين إن تحديث التطبيق والبيانات أمر أساسي في الاستراتيجية الخاصة بمجموعتهم. سيؤثر مكان وكيفية هذا التحويل على وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. والحقيقة هي أن التطبيق أفقي معقد ويشكل تحديًا للمؤسسات للحفاظ على البنية التحتية الحالية وتحديثها مع تقديم السحابة الجديدة في الوقت نفسه. في الوقت نفسه، فإن الديون التقنية إلى جانب نقص المهارات والممارسات التشغيلية الشائعة والممارسات التشغيلية الشائعة التي تحول دون تحقيق أهداف العمل. 

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) يوفر المرونة القصوى لتطبيقات أفقي. سواءً كان الأمر يتعلق ببناء خدمات سحابة جديدة أو إعادة هيكلة أو إعادة تصميم أو إعادة تهيئة التطبيق الحالي؛ فإن CP4Apps قد غطت تكنولوجيا المعلومات. تم تصميم CP4Apps - للاستفادة من مجموعة شاملة من التطبيق وقت التشغيل, مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي أدوات تحديث ومنصة Kubernetes حاوية لتمكينك من التحول مع عملك.

  • وشمل التطبيق وقت التشغيل وإطار العمل: ®IBM WebSphere و IBM WebSphere Liberty و و Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform و Quarkus و Tomcat و Node.js Spring Boot و Vert.x وغيرها.
  • أدوات التحديث المضمنة: IBM Transformation Advisor IBM Mono2Micro و IBM WebSphere® Migration Toolkit و Red Hat Migration Toolkit للتطبيق.
  • منصة حاوية متضمنة Red Hat OpenShift سحابة هجينة Application Platform الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات مدعومة من Kubernetes.
  • أتمتة الأنشطة التشغيلية للحد من المخاطر الأمنية بشكل استباقي وتسريع وتيرة التهديدات المعالجة IBM WebSphere Automation  (Advanced الإصدار )
  • قم بتنظيم بيانات التطبيق الخاصة بك وفهرستها وحمايتها وحفظها وحمايتها باستخدام برنامج IBM Storage Fusion (Advanced الإصدار )
تعرف على المزيد حول IBM Cloud Pak for Applications.
ما الجديد؟
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شاهد - طاقة عقار حديث للتطبيقات الذكية & الأتمتة (ندوة الإنترنت - 4 يونيو) فهم القيمة التجارية ل WebSphere Liberty من IBM WebSphere Liberty
المزايا
تقليل جهد الترحيل الكلي بنسبة 70%

الحد من مخاطر إعادة هيكلة التطبيقات وإعادة هندستها وترحيلها باستخدام أدوات التحديث.2
فرق تطوير أكثر إنتاجية بنسبة 31%

تحسين توصيل تطبيق السحابة الأصلية مع الاستفادة من تحديث وقت التشغيل.3
%33 دورات تطوير أسرع بنسبة 33% للتطبيقات الجديدة وميزة

مع Red Hat OpenShift، تمكنت فرق التطوير من تقليل الوقت المستغرق في تقديم الابتكار بشكل كبير.4
دراسات الحالة
الجسر الأحمر

تعرف على كيفية قيام بنك أوروبي كبير برحلة تطبيق تحديث لتقديم خدمات المعلومات التكنولوجية إلى المستقبل.
مصرف الإنماء

تعرّف على كيفية تمكين شراكات مصرف الإنماء مع IBM تكنولوجيا المعلومات من التنقل في أفقي الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.
باورم

اقترحت PowerM حلاً جديدًا يعتمد على Cloud Pak for Applications- والذي يوفر خيارات تطوير السحابة الأصلية وتحديثها مع الحفاظ على دعم التطبيق الحالي.
المنتجات ذات الصلة watsonx Code Assistant عمليات التطوير الأتمتة
قسم الموارد ® الحرية المفتوحة

جرّب الإصدار مفتوح المصدر من WebSphere Liberty، Open Liberty.

 تجربة مستشار التحول في IBM Transformation Advisor

حدد مدى تعقيد التطبيق الخاص بك وقم بتقدير تكلفة التطوير إلى حركة جافا الحديثة وقت التشغيل.

 كواركوس

استكشف كيف يمكنك الاستفادة من Quarkus في تحديث وبناء تطبيق السحابة الأصلية الجديدة.