يقول أكثر من 83% من المديرين التنفيذيين إن تحديث التطبيق والبيانات أمر أساسي في الاستراتيجية الخاصة بمجموعتهم. سيؤثر مكان وكيفية هذا التحويل على وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. والحقيقة هي أن التطبيق أفقي معقد ويشكل تحديًا للمؤسسات للحفاظ على البنية التحتية الحالية وتحديثها مع تقديم السحابة الجديدة في الوقت نفسه. في الوقت نفسه، فإن الديون التقنية إلى جانب نقص المهارات والممارسات التشغيلية الشائعة والممارسات التشغيلية الشائعة التي تحول دون تحقيق أهداف العمل.
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) يوفر المرونة القصوى لتطبيقات أفقي. سواءً كان الأمر يتعلق ببناء خدمات سحابة جديدة أو إعادة هيكلة أو إعادة تصميم أو إعادة تهيئة التطبيق الحالي؛ فإن CP4Apps قد غطت تكنولوجيا المعلومات. تم تصميم CP4Apps - للاستفادة من مجموعة شاملة من التطبيق وقت التشغيل, مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي أدوات تحديث ومنصة Kubernetes حاوية لتمكينك من التحول مع عملك.
الحد من مخاطر إعادة هيكلة التطبيقات وإعادة هندستها وترحيلها باستخدام أدوات التحديث.2
تحسين توصيل تطبيق السحابة الأصلية مع الاستفادة من تحديث وقت التشغيل.3
مع Red Hat OpenShift، تمكنت فرق التطوير من تقليل الوقت المستغرق في تقديم الابتكار بشكل كبير.4
تعرف على كيفية قيام بنك أوروبي كبير برحلة تطبيق تحديث لتقديم خدمات المعلومات التكنولوجية إلى المستقبل.
تعرّف على كيفية تمكين شراكات مصرف الإنماء مع IBM تكنولوجيا المعلومات من التنقل في أفقي الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة وتقديم تجربة استثنائية للعملاء.
اقترحت PowerM حلاً جديدًا يعتمد على Cloud Pak for Applications- والذي يوفر خيارات تطوير السحابة الأصلية وتحديثها مع الحفاظ على دعم التطبيق الحالي.
جرّب الإصدار مفتوح المصدر من WebSphere Liberty، Open Liberty.
حدد مدى تعقيد التطبيق الخاص بك وقم بتقدير تكلفة التطوير إلى حركة جافا الحديثة وقت التشغيل.
استكشف كيف يمكنك الاستفادة من Quarkus في تحديث وبناء تطبيق السحابة الأصلية الجديدة.
1 CEOدليل للذكاء الاصطناعي التنائي التوليدي/التطبيق تحديث
2 تحديث التطبيق في اكتشف مع ليبرتي وقت التشغيل: الحاجة إلى التحديث، يوليو 2022
3 شركة IDC: فهم قيمة الأعمال في WebSphere Liberty من IBM، نوفمبر 2023
4 IDC: فهم القيمة التجارية لـ Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ®IBM.com), مارس 2021