يقول أكثر من 83% من المديرين التنفيذيين إن تحديث التطبيق والبيانات أمر أساسي في الاستراتيجية الخاصة بمجموعتهم. سيؤثر مكان وكيفية هذا التحويل على وقت الوصول إلى السوق وتحقيق القيمة. والحقيقة هي أن التطبيق أفقي معقد ويشكل تحديًا للمؤسسات للحفاظ على البنية التحتية الحالية وتحديثها مع تقديم السحابة الجديدة في الوقت نفسه. في الوقت نفسه، فإن الديون التقنية إلى جانب نقص المهارات والممارسات التشغيلية الشائعة والممارسات التشغيلية الشائعة التي تحول دون تحقيق أهداف العمل.

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) يوفر المرونة القصوى لتطبيقات أفقي. سواءً كان الأمر يتعلق ببناء خدمات سحابة جديدة أو إعادة هيكلة أو إعادة تصميم أو إعادة تهيئة التطبيق الحالي؛ فإن CP4Apps قد غطت تكنولوجيا المعلومات. تم تصميم CP4Apps - للاستفادة من مجموعة شاملة من التطبيق وقت التشغيل, مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي أدوات تحديث ومنصة Kubernetes حاوية لتمكينك من التحول مع عملك.