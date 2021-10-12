ما هو Knative؟

تقوم Kubernetes بأتمتة وجدولة نشر وإدارة وتوسيع نطاق الحاويات—وهي مكونات تطبيقات خفيفة وقابلة للتنفيذ تجمع بين التعليمات البرمجية المصدر وجميع مكتبات نظام التشغيل (OS) والتبعيات المطلوبة لتشغيل التعليمات البرمجية في أي بيئة.

تسمح الحاويات لمكونات التطبيق بمشاركة موارد مثيل واحدة من نظام التشغيل، بنفس الطريقة التي تسمح بها الأجهزة الافتراضية (VMs) للتطبيقات بمشاركة موارد جهاز كمبيوتر مادي واحد. أصبحت الحاويات، الأصغر حجمًا والأكثر كفاءة في استخدام الموارد من الأجهزة الافتراضية والأكثر ملاءمة لدورات الإصدار التدريجي لمنهجيات تطوير الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير ، بمثابة وحدات الحوسبة الفعلية لتطبيقات السحابة الأصلية الحديثة. تبلغ الشركات التي تستخدم الحاويات عن مزايا أخرى، بما في ذلك جودة التطبيقات المحسنة، ومستويات الابتكار الأعلى، والمزيد:

مع تزايد شعبية تطوير السحابة الأصلية وانتشار الحاويات في المؤسسات، فإن إمكانيات تنسيق الحاويات لدى Kubernetes، والتي تشمل الجدولة وموازنة التحميل ومراقبة لسلامة والمزيد، تجعل هذا الانتشار أسهل بكثير في الإدارة. لكن، Kubernetes أداة معقدة تتطلب من المطورين أداء أو جدولة العديد من المهام المتكررة، مثل سحب مصدر التعليمات البرمجية للتطبيق من المستودعات، وبناء وتوفير صورة حاوية حول التعليمات البرمجية، وتهيئة اتصالات الشبكة خارج Kubernetes باستخدام أدوات مختلفة. دمج الحاويات التي تديرها Kubernetes في مسار تلقائي للتكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) يتطلب أدوات خاصة وتعلينمات برمجية مخصصة.

يقضي Knative على هذا التعقيد باستخدام أدوات تعمل على أتمتة هذه المهام من داخل Kubernetes. يمكن للمطوّر تحديد محتويات الحاوية وتكوينها في ملف بيان YAML واحد، ويقوم Knative بالباقي، حيث يقوم بإنشاء الحاوية وتنفيذ برمجة الشبكة لإعداد مسار، ومدخل، وموازنة التحميل والمزيد. يوفر Knative أيضًا واجهة سطر أوامر، وهي Knative CLI التي تسمح للمطورين بالوصول إلى ميزات Knative دون تحرير ملفات YAML.