حلول عمليات التطوير

إنّ تقديم البرامج والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق يستلزم من الفِرق تكرار العمليات والتجربة بوتيرة سريعة. إذ يتعين عليها نشر الإصدارات الجديدة بشكل متكرر، بالاستناد إلى ردود الفعل والبيانات. تعتمد أنجح فِرق تطوير التقنيات السحابية ثقافة وممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) الحديثة، وتستفيد من بِنى السحابة الأصلية وتجمع سلاسل الأدوات الأفضل في فئتها للاستفادة من إنتاجيتها.