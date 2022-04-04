حلول عمليات التطوير

برمجيات "عمليات تطوير DevOps" فعالة في إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية الآمنة للغاية، ونشرها، وإدارتها، على مستوى العديد من الأجهزة والبيئات والتقنيات السحابية.

الاستفادة من أدوات عمليات التطوير الجاهزة للمؤسسات

إنّ تقديم البرامج والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق يستلزم من الفِرق تكرار العمليات والتجربة بوتيرة سريعة. إذ يتعين عليها نشر الإصدارات الجديدة بشكل متكرر، بالاستناد إلى ردود الفعل والبيانات. تعتمد أنجح فِرق تطوير التقنيات السحابية ثقافة وممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) الحديثة، وتستفيد من بِنى السحابة الأصلية وتجمع سلاسل الأدوات الأفضل في فئتها للاستفادة من إنتاجيتها.
استكشِف ما يمكنك إنجازه من خلال الاستفادة من أتمتة عمليات التطوير التي توفرها IBM، والتي تتضمن التكامل المستمر، والتسليم المستمر، والاختبار، والنشر، والامتثال، والمراقبة، وإدارة تدفق القيمة، تتمكن المنظمات مثل منظمتك من تحقيق ما يلي: التطوير بسرعة وجودة عالية

تسريع الاستجابة لاحتياجات السوق وبناء تجارب جذابة وآمنة

 الأمن الافتراضي

تعزيز جهود التطوير بأمان كامل باستخدام هذا المبدأ من IBM الذي يضمن تكوين المنتجات والخدمات بشكل آمن بطرق إبداعية للحماية من التهديدات والثغرات الأمنية الشائعة. 

 النشر المستمر على نطاق واسع

يمكنك نشر البرامج باستمرار في بيئات التطوير والاختبار والإنتاج متعددة البِنى على نطاق واسع.

 الاتساق والدقة

بادر بأتمتة المهام اليدوية لتحسين الاتساق والدقة أثناء تطوير تطبيقاتك.

 الاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات

حسّن عمليات التطوير والتشغيل من خلال جمع البيانات في كل مرحلة من مراحل التطوير.

 توحيد ثقافة مؤسستك

حوِّل ثقافة التطوير لديك من خلال توحيد الحلول عبر فرقك، وجمع الفرق معًا ومشاركة البيانات والرؤى لتحقيق الكفاءة والتحسينات.
حالات الاستخدام

توفر منصة IBM Cloud تجربة متكاملة لعمليات التطوير لجميع تطبيقاتك. توفر IBM سلسلة توريد برامج شاملة وآمنة على IBM، قابلة للتكوين بسهولة، تلبي متطلبات الضوابط التنظيمية في مجال أمن البرمجيات ومصممة لمنع مشاكل أمن البرمجيات وهجمات سلسلة التوريد من التأثير على أنظمة الإنتاج مع تبسيط عمليات تدقيق الامتثال.

حالة الاستخدام

الوصف

حلول عمليات التطوير من IBM
التخطيط
  • تسريع وتيرة تسليم المشاريع وزيادة الإنتاجية من خلال التخطيط المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارة سير العمل

    متوفر على IBM Cloud
    الإنشاء
    • بسّط بنية البرمجيات الخاصة بك واستخدم التجريد للحفاظ على فكرة التصميم وتوصيل النماذج بشكل مختصر، مع تقديم أدلة قابلة للتحقق حول الامتثال للسياسات.

      مهندس نموذج عمليات التطوير في IBM
      البناء
      • يمكنك الاستفادة من حلول عمليات التطوير لإدارة مصدر الرمز الخاص بك باستخدام مستودعات git المستضافة. ويمكنك التطوير والاختبار والتسليم بطريقة قابلة للتكرار باستخدام مسارات تسليم مؤتمتة. كما يمكنك توفير وإدارة الموارد السحابية بسهولة، مما يتيح لك التركيز على تطوير تطبيقاتك.

      متوفر على IBM Cloud
      اختبار

      • استكشف جميع جوانب الاختبار من خلال مجموعة من عروض الاختبار المستمر المعززة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الاختبارات وتنفيذها وتحليلها تلقائيًا. يساعد الاختبار المؤتمت المؤسسات في تقييم الحالة الحالية للبرامج لاتخاذ قرارات مستنيرة حول موعد الإصدار.

         

      DevOps Test
      تحقق
      • قدِّم تطبيقات عالية الأمان مصممة لضمان الامتثال. قيِّم المخاطر الأمنية والقانونية في مصدر الرمز الخاص بك وباشر بإدارتها، وقم بتوحيد إدارة الميزات وتكوينها مركزيًا، واحصل على رؤية وتحكم كاملين في مفاتيح التشفير، وإدارة أسرارك مركزياً.

      جميع ما سبق متوفر على IBM Cloud
      النشر
      • قم بتشغيل أحمال التشغيل القائمة على الحاويات باستخدام الريادة الأمنية والابتكار مفتوح المصدر والقدرات التي توفرها IBM Cloud. يمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها باتساق على مستوى البيئات المحلية وبيئات حوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة المتوفرة لدى أي مورّد للتقنيات السحابية باستخدام IBM Cloud Satellite™. ويمكنك تشغيل التطبيق أو الوظيفة أو الحاوية الخاصة بك على منصة مُدارة بدون خادم باستخدام IBM Cloud Code Engine.
      • اكتشف قيمة أتمتة النشر التي تنظم نشر التطبيقات وقواعد البيانات والتكوينات في بيئات التطوير والاختبار والإنتاج بطريقة محكمة وآمنة. إنجاز المزيد من خلال التكاملات الجاهزة التي تعمل على تحسين عمليات النشر.

      متوفر على IBM Cloud
      الإصدار
      • استفِد من طريقة قابلة للتكرار باستخدام مسارات التسليم المؤتمتة. تعرّف على حالة البناء ونتائج فحص الأمان ومدى تغطية الاختبار والتعليمات البرمجية لتقييم إمكانية ترقية التطبيق إلى البيئة التالية. استخدِم بوابات السياسات لضمان الجودة بشكل مؤتمت قبل الترقية. واستفِد من قوالب سلاسل أدوات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) في نشر تطبيقات آمنة للغاية ومصمّمة لضمان الامتثال.
      • أتمتة عملية إصدار البرامج من خلال مراحل دورة التطوير الخاصة بك من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة الإنتاج. إنشاء وتنسيق جدول زمني متوقع لإصدارات التطبيقات، والذي يمكنك مشاركته مع جميع الأطراف المعنية، مما يسمح لهم بعرض الإنجازات الرئيسية وتحديد المشكلات التي قد تؤدي إلى تأخير الإصدارات.

       متوفر على IBM Cloud
      المراقبة
      • استفِد من مراقبة التقنيات السحابية واستكشاف الأخطاء في البنية التحتية وإصلاحها وخدمات التقنيات السحابية وتطبيقاتها. ويمكنك إدارة تكوينات موارد التقنيات السحابية وإدارة امتثالك للمبادئ التوجيهية التنظيمية والخاصة بالمنظمة بشكل مركزي. حدِّد توقيت وكيفية استخدام خدماتك لعزل تطبيقاتك وتصحيح الأخطاء بها.
      • التقاط تدفقات القيمة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تسليم البرمجيات. جمع البيانات عبر سلسلة أدوات تسليم البرامج الخاصة بك لتحديد الاختناقات وإدارة مسارات التسليم وإنشاء تقارير للحوكمة والتدقيق ومقاييس DORA.
      تسريع
      

      الحلول

      توفر منصة IBM Cloud تجربة متكاملة لعمليات التطوير لكل تطبيقاتك. مع مجموعة من العروض المتميزة.

      الحلول

      الوصف

      حلول عمليات التطوير من IBM

      التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)
      • يوفر نهج التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) من IBM للسحابة الهجينة حلاً قويًا للاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات العملاء المتغيرة، حيث تعمل الشركات على زيادة وتيرة إصدار التطبيقات. ويتيح النهج للمنظمات إمكانية تقليل الوقت اللازم للحصول على تعليقات العملاء، وزيادة الجودة وضمان أمن سلسلة توريد البرمجيات، وتقليل المخاطر والتكلفة، وتوحيد العمليات والثقافات والأدوات عبر دورة الحياة الشاملة.

        سلاسل توريد البرمجيات الآمنة
        • توفر عمليات تطوير IBM رؤية وشفافية تتميز بالأمن والذكاء والشمولية لإدارة سلسلة التوريد العالمية من خلال تحقيق الامتثال وزيادة معدلات الأمان عبر بيئات المعلومات وبيئات العمل الخاصة بك، مع الحفاظ على الامتثال المستمر بفصل واضح للمسؤوليات.

          أتمتة عمليات التطوير
          • تقديم البرامج والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق يستوجب على الفرق العمل بشكل متكرر وتجربة الحلول بسرعة. تتكامل حلول برامج أتمتة عمليات التطوير من IBM من خلال تجربة مستخدم موحدة، وثقافة هندسة منصات حديثة وممارسات متطورة، مع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارة تدفق القيمة، مما يمكّن الفرق من استخدام أفضل الأدوات لتعزيز الابتكار والإنتاجية.

          عمليات التطوير لـ IBM Z
          • تقدم مجموعة DevOps for ®IBM Z للسحابة الهجينة القدرات وأفضل الممارسات لتسريع تسليم حلول السحابة الهجينة التي تقدمها بجودة أعلى، مع تقليل المخاطر. تعتمد المؤسسات الأكثر نجاحًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي وعمليات التطوير ضمن نهج التحسين المستمر لتحويل تجربة المطور وزيادة سرعة تسليم البرمجيات

          DevOps for IBM Power
          • يعمل نهج السحابة الأصلية DevOps for IBM Power على زيادة السرعة من خلال التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD). يتيح التكامل بين حلول الحاويات إمكانية أتمتة سير عمل CI/CD لتقليل الخطأ البشري، وتحسين الوقت اللازم لتسليم البرمجيات، وإنتاج أعمال برمجية متسقة.

          دراسات حالة

          بنك Danske Bank يقدم بنك Danske Bank تمايزًا تنافسيًا في قطاع الخدمات المصرفية من خلال واجهة Developer for z/OS موحدة Westfield Insurance تدير شركة Westfield Insurance جهود التحول الهجين الخاصة بها باستخدام DevOps على السحابة ومحليًا. بنك BNP Paribas يقوم بنك BNP Paribas بتحويل بيئة التطوير على منصة IBM Z، مما يوفر المال ويعزز الجودة QBE Insurance قامت QBE Insurance بتوسيع نطاق عمليات التطوير عبر مؤسسة تكنولوجيا معلومات كبيرة ومتعددة السرعات حيث تقوم بنشر بيئات تطوير متكاملة وشاملة في أقل من ساعتين من خلال الأتمتة. شركة Daimler Trucks North America تعمل Daimler Trukcs على تسريع وتيرة تسليم التطبيقات بنسبة 94% تقريبًا باستخدام نموذج عمليات تطوير لإدارة تسليم التطبيقات، وتسريع نشر التطبيقات وتحسين الجودة والتحكم NBCUniversal تعمل NBCUniversal على توسيع نطاق DevOps عبر أرشفة لتكنولوجيا المعلومات كبيرة ومتعددة السرعات على مستوى المؤسسة، مع تقليل الوقت اللازم لإصدارات التطبيقات الجديدة بنسبة 75% على IBM Cloud
          اتخذ الخطوة التالية

          تساعدك IBM Cloud على البدء بشكل أسرع مع هذه البنية القابلة للنشر لتزويدك بأساس شامل للثقة وقابلية الملاحظة والأمن والامتثال التنظيمي من خلال تكوين الخدمات المختلفة ونشرها.

