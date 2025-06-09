تحليل وضع مرونة التطبيقات

لا تُعَد فترات التعطل مشكلة فحسب، بل تشكِّل خطرًا على الأعمال. ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات تعتمد على أدوات مجزأة، وإصلاحات كردّ فعل على ظهور المشكلات، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ويُعَد أسلوبًا غير فعَّال.

يقدِّم IBM Concert نهجًا فريدًا في المرونة، بعد أن نجح في الجمع بين الأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي ضمن إطار موحَّد وقابل للتوسع لتقييم المرونة وتعزيزها والحفاظ عليها بشكل لم يسبق له مثيل.