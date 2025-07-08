يلعب فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) في شركة IBM دورًا حاسمًا في الحفاظ على موثوقية وأمن عروض البرمجيات كخدمة (SaaS) والبنية التحتية للخدمات المدارة من IBM. يعمل فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) عبر IBM Cloud®، وAWS، وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform، ويقدم ما يقرب من 70 حلاً من حلول البرمجيات كخدمة على مستوى العالم، ويجمع كميات هائلة من البيانات وصولاً إلى مستوى الخدمات المصغرة.

شكل إنشاء تقييم شامل للمرونة تحدياً كبيراً لهذا الفريق. يشرح Kevin Yu، مهندس موثوقية الموقع الرئيسي، قائلاً: "تضمنت أساليبنا السابقة ورش عمل واستخدامًا مكثفًا لجدول بيانات التقييم مقابل الدليل الذي كان يستغرق شهورًا لإكماله وكان تحديثه أيضًا يمثل تحديًا. وتفتقر هذه الأساليب إلى القدرة على توفير رؤية شاملة لوضع المرونة في نظامنا".

احتاج فريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) أيضًا إلى حل لقياس المقاييس الرئيسية للمرونة وتتبعها بدقة، مثل التوافر وإمكانية الاسترداد وقابلية الملاحظة بمرور الوقت لتحديد نقاط الضعف وتنفيذ التحسينات بفعالية.

كان تعزيز التقييمات التشغيلية الشهرية (MOR) يمثل تحديًا رئيسيًا آخر. أعاقت أوجه القصور في عملية التقييمات التشغيلية الشهرية (MOR) الحالية لفريق هندسة موثوقية الموقع (SRE) قدرتهم على تحديد المشكلات وحلها بسرعة. وقد زادت حالات الانعزال من تعقيد العملية، مما جعل من الصعب مواءمة الفرق المختلفة مع استراتيجية مرونة مشتركة.