تُعد IBM Concert Resilience جزءًا من منصة IBM Concert، وتساعد المؤسسات على ربط الإشارات التشغيلية عبر التطبيقات والبنية التحتية والعمليات والمخاطر ضمن رؤية مشتركة للمرونة. ومن خلال الجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقييم المستمر لوضع المرونة، ومهام سير العمل المنسّقة، يمكن للفرق تحديد فجوات المرونة في وقت مبكر، وترتيب أولويات المخاطر بسرعة أكبر، وتعزيز المرونة التشغيلية عبر البيئات الهجينة.