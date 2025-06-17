RISE with SAP on IBM Power Virtual Server لمساعدتك على تسريع عملية التحول مع SAP S/4HANA.
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تُعدّ ®IBM® Power مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات IBM Power وقادرة على تشغيل ®IBM AIX، IBM i و®Linux.

الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأعمال، وحماية بياناتك من النواة إلى السحابة، وتبسيط الرؤى والأتمتة. تحديث تطبيقاتك وبنيتك الأساسية من خلال تجربة سحابة هجينة خالية من المشاكل. توفر وحدات خدمة IBM Power المرونة والموثوقية والاستدامة التي تتطلبها مؤسستك.

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استكشاف الخوادم
المزايا تشتهر خوادم IBM Power بقابلية التوسع وأدائها المتميز مع أعباء العمل الأكثر طلبًا. فهي توفر محاكاة افتراضية وإدارة متميزة لتحقيق المرونة والأمان مع عزل أفضل ومجموعة متكاملة. ومع تصنيف موثوقية رائد لمدة 14 عامًا متتالية، فإن هذه الميزات مجتمعةً توفر ميزة تنافسية واضحة من حيث تكلفة الملكية الإجمالية لأعمالك.
BM Power a 99.999% or greater availability rating.
موثوق بها – 99.9999%

أظهر استطلاع أجراه معهد ITIC والذي شمل 1,900 من كبار المديرين التنفيذيين في 37 سوقًا رأسية أن خوادم IBM Power تتمتع بتصنيف توافر يعادل أو يتجاوز 99.9999%.¹

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Survey says IBM Power experiences 3.3 minutes or less of unplanned outage due to security issues.
آمنة – 3.3 دقائق

يشير الاستطلاع إلى أن IBM Power تشهد 3.3 دقيقة أو أقل من الانقطاع غير المخطط له بسبب مشكلات أمنية.²

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Sustainability
مستدامة – 20%

شهدت شركة Mondi زيادة بنسبة 20% في أداء تطبيقات المستخدم النهائي على نظام SAP S/4HANA، وهو ما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أهدافها المناخية.³

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Sustainable
مدعومة بالذكاء الاصطناعي – 3.5 مرّات أسرع

تظهر اختبارات IBM أن نفس عبء عمل OLTP متعدد الطبقات على Red Hat® OpenShift®، الذي يعمل بنظام IBM ® WebSphere® Hybrid Edition على خادم IBM® Power® S1022، يمكنه معالجة معاملات أكثر بـ 3.6 مرات أكثر في الثانية لكل نواة.

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المنتجات

IBM Power S1012

IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
IBM Power S1014

خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
IBM Power S1022

خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
IBM Power S1024

خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
IBM Power E1050

خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
IBM Power E1080

تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
IBM Power Virtual Server

خادم افتراضي آمن يوفر تجربة متسقة ويدعم التحديث بالوتيرة والسعر المناسبَين لك - داخل الموقع وخارجه.
أعباء العمل
SAP HANA on Power

اكتشف كيف يمكن لـ IBM Power تبسيط عمليات نشر SAP HANA وتسريعها وتعزيز تأثيرها في أعمالك.

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Oracle on Power

توفير أساس لنشر قاعدة بيانات Oracle وأعباء عمل التطبيقات لتقديم مجموعة من المزايا.

 

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Red Hat على Power

ساعد على تأمين البيانات وأعباء العمل الحساسة في أثناء دعم التطبيقات الجديدة على مستوى المؤسسة.

 

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أنظمة التشغيل

منصات قابلة للتوسع لتلبية احتياجات السحابة الهجينة لديك

IBM AIX IBM i Linux on Power
البرامج

IBM Virtual Hardware Management Console (vHMC)

تُستخدم IBM Hardware Management Console (HMC) لتكوين خادم أو أكثر من خوادم Power والتحكم فيه. توفر وحدة التحكم تنسيق جهاز افتراضي لزيادة مرونة النشر.

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IBM PowerSC

يُعدّ IBM PowerSC حلًا أمنيًا يضمن الامتثال للمعايير، وهو مُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل AIX، وIBM i، وLinux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم IBM Power، ويتضمن ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة.

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IBM PowerVC

يُعدّ IBM PowerVC حلاً افتراضيًا متقدمًا للمحاكاة الافتراضية وإدارة السحابة. تم بناؤه على OpenStack، وهو يوفر إدارة محاكاة افتراضية مبسطة وعمليات نشر سحابية مبسطة للأجهزة الافتراضية (VMs) التي تعمل بأنظمة AIX، وIBM i، وLinux وتدعم خوادم IBM Power.

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دراسات حالة
Bosch boxes with wind turbines
شركة Bosch
يؤدي استخدام خوادم IBM Power10 إلى تحسينات في الأداء بنسبة 75% لأعباء العمل نفسها ودعم الأهداف المناخية.
شركة Coop
تحسين تشكيلة المنتجات وكمياتها لتقليل هدر الطعام.
Aerial view crude oil and gas terminal, Loading arm oil and gas refinery at commercial port.
شركة Ecogas
توسيع نطاق الخدمات الرقمية عالية الجودة لتشمل أكثر من مليون شخص.
Businesswoman discussing with businessman over computer. Male and female entrepreneurs are working at desk. They are sitting at home office.
RG19
تمكين خدمات مرنة وفعالة من حيث التكلفة من خلال القدرة الديناميكية.
الموارد IBM Power Virtual Server Private Cloud
توسيع نطاق اعتماد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات موقع العميل المتوفرة في IBM Power Virtual Servers.
توسع مجموعة خوادم IBM Power10
اختر نموذج سحابة هجينة مرنًا يتميز بإمكانية التكيف السريع والأتمتة لتلبية احتياجاتك على أكمل وجه.
IBM Power S1014، وS1022s، وS1022، وS1024
اطّلع على أحدث الميزات، والتقنيات، والتغييرات التي طرأت على هذه الطُّرز في دليلنا الشامل Redbooks.
نظرة عامة تقنية على IBM Power E1050
احصل على دليل Redbooks الشامل لفهم أحدث الميزات، والتقنيات، والتغييرات التي طرأت على IBM Power E1050.
نظرة عامة تقنية على IBM Power E1080
احصل على آخر المستجدات حول البنية والوظائف الجديدة لخادم IBM Power E1080 من خلال دليلنا الشامل Redbooks.
القدرة المرنة حسب الطلب
يُعدّ الاستهلاك المرن لخوادم IBM Power نموذجًا للدفع مقابل الاستخدام يتيح توفير موارد إضافية ديناميكيًّا على الخوادم الخاصة مع تغير احتياجات العمل.
تحدَّث إلى أحد خبراء IBM Power

تعرَّف على الطريقة التي تستطيع شركتك من خلالها الاستفادة من السحابة الهجينة سهلة الاستخدام. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع IBM Power Redbooks شركة IBM Global Financing
الحواشي

¹ تقرير موثوقية أجهزة الخوادم العالمية لعام 2023، تقرير موثوقية نظام تشغيل الخوادم
² 2022 أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم
³ https://www.ibm.com/ae-ar/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/