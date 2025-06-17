تُعدّ ®IBM® Power مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات IBM Power وقادرة على تشغيل ®IBM AIX، IBM i و®Linux.
الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأعمال، وحماية بياناتك من النواة إلى السحابة، وتبسيط الرؤى والأتمتة. تحديث تطبيقاتك وبنيتك الأساسية من خلال تجربة سحابة هجينة خالية من المشاكل. توفر وحدات خدمة IBM Power المرونة والموثوقية والاستدامة التي تتطلبها مؤسستك.
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توسيع نطاق اعتماد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات موقع العميل المتوفرة في IBM Power Virtual Servers.
أظهر استطلاع أجراه معهد ITIC والذي شمل 1,900 من كبار المديرين التنفيذيين في 37 سوقًا رأسية أن خوادم IBM Power تتمتع بتصنيف توافر يعادل أو يتجاوز 99.9999%.¹
يشير الاستطلاع إلى أن IBM Power تشهد 3.3 دقيقة أو أقل من الانقطاع غير المخطط له بسبب مشكلات أمنية.²
شهدت شركة Mondi زيادة بنسبة 20% في أداء تطبيقات المستخدم النهائي على نظام SAP S/4HANA، وهو ما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أهدافها المناخية.³
تظهر اختبارات IBM أن نفس عبء عمل OLTP متعدد الطبقات على Red Hat® OpenShift®، الذي يعمل بنظام IBM ® WebSphere® Hybrid Edition على خادم IBM® Power® S1022، يمكنه معالجة معاملات أكثر بـ 3.6 مرات أكثر في الثانية لكل نواة.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
منصات قابلة للتوسع لتلبية احتياجات السحابة الهجينة لديك
يعزز AIX on Power الابتكار من خلال قدرات السحابة الهجينة والبرمجيات مفتوحة المصدر التي تساعدك على تطوير تطبيقات حديثة ونشرها في بيئة آمنة ومرنة. وسيستمر نظام AIX في كونه مكونًا استراتيجيًّا وأساسيًّا في المجموعة مع وجود خارطة طريق وخطة دعم تمتد إلى ما بعد عام 2035.
يُعدّ IBM i منصة للابتكار صممها المبتكرون للمبتكرين. ويوفر لك التوافر المستمر، وأحدث ميزات الأمان، والتكامل السهل بفضل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي، وIBM Watson رؤى أساسية لنجاح مؤسستك.
يُعدّ Linux on Power نظام تشغيل مفتوح متوافق مع معايير الصناعة يتميز بسرعة معالجة أعلى، وعرض نطاق ترددي أوسع، وأمان متأصل.
¹ تقرير موثوقية أجهزة الخوادم العالمية لعام 2023، تقرير موثوقية نظام تشغيل الخوادم
² 2022 أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم
³ https://www.ibm.com/ae-ar/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
⁴ https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/