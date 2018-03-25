خدمات دعم الأجهزة والبرامج
رسم توضيحي يحتوي على خادم وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات.

تمكَّن من تحقيق التوفر العالي والاتساق في مركز البيانات لديك من خلال خيارات الدعم والخدمات لأنظمة IBM Power، و IBM Z، و IBM LinuxONE، و IBM Storage، بالإضافة إلى الخوادم وخدمات التخزين من الموردين الخارجيين.

في عالم اليوم القائم على البيانات، يجب أن تكون الأنظمة محسَّنة دائمًا لضمان التوفر العالي والأمن. تقدم خدمات IBM Technology Lifecycle Services دعمًا تنبؤيًا واستباقيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مما يمكِّن المؤسسات من تعزيز الأمن والتوافر والأداء في رحلاتها السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.

تفخر شركة IBM بحصولها على لقب الشركة الرائدة في تقرير IDC MarketScape الجديد: تقرير Worldwide Support Services 2022 Vendor Assessment.
ما الجديد؟
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الفوز في معركة توافر تكنولوجيا المعلومات: شرح الدعم الاستباقي من شركة IBM
دليل
دليل IBM لخدمات الدعم والصيانة
الفوائد
انخفاض فترات التعطل

استفِد من التحليلات التنبؤية والدعم الاستباقي لإدارة وتخفيف مشكلات تكنولوجيا المعلومات قبل أن توثِّر في استمرارية الأعمال.
إطالة عمر بنيتك التحتية

ضمان انتقالات سلسة مع إطالة عمر أنظمتك وبرامجك.
تبسيط الدعم

تقليل عدد المزودين في مركز البيانات لديك. استفِد من خدمات تكنولوجيا المعلومات للسماح لشركة IBM بإدارة احتياجاتك اليومية من مركز البيانات.
دعم وخدمات البنية التحتية من شركة IBM
خدمات الرعاية المتخصصة من خبراء IBM

تمكَّن من تحسين مدى توفر تكنولوجيا المعلومات وتقليل التكاليف من خلال خدمات ومستويات دعم مرنة ومبسطة.

 خدمات الرعاية المتخصصة من خبراء IBM
صيانة الأجهزة والبرامج

استفِد من حلول الدعم المرنة من IBM للحفاظ على قيمة استثمارك في حلول البنية التحتية التي تقدمها IBM.

 خدمات صيانة الأجهزة والبرامج من IBM
امتدادات الخدمات

حافظ على دعم منتجات IBM Power و IBM Z و IBM LinuxONE و IBM Storage في أثناء تخطيطك للترقية التالية من خلال تمديد الخدمة.

 امتداد خدمة أجهزة IBM امتداد خدمة برمجيات IBM
IBM Z و LinuxONE

اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لنظامَي IBM Z و LinuxONE.

 خدمات دورة حياة التكنولوجيا لنظامَي IBM Z و LinuxONE IBM LinuxONE Expert Care
IBM Power

اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لنظام IBM Power.

 Technology Lifecycle Services for IBM Power خدمات الدعم المتميزة لنظامَي IBM Power و IBM Storage
IBM Storage

استكشف خدمات الدعم والصيانة المقدمة لبرنامج IBM Storage.

 خدمات دورة حياة التقنية لحلول IBM Storage استكشف IBM Storage Insights تعرف على المزيد

 
الدعم والخدمات متعددة المورِّدين
أعمالنا توفر خدمات الدعم من IBM للعديد من المورِّدين تجربة صيانة محسَّنة من خلال توفير نقطة اتصال واحدة لمنتجات الأجهزة والبرامج المتنوعة من الشركات المصنِّعة الأصلية، وذلك لتلبية احتياجات دعم الصيانة الخاصة بالخوادم والتخزين والشبكات والأمن والبرامج. علاوةً على ذلك، يساعد في الحفاظ على الحداثة وتقديم حلول للمشكلات في الوقت المناسب من خلال نقطة اتصال واحدة للمسؤولية. توفر IBM وصولًا عالميًا للحصول على دعم فني سريع من موظفين ذوي خبرة على مدار الساعة، مع مجموعة شاملة من خدمات دعم الأجهزة والبرامج التي تساعد على تحديد التبعيات عبر محفظة تكنولوجيا المعلومات لدى العميل. خدمات دعم IBM للخوادم متعددة المورِّدين والتخزين والشبكات والأمن
الخدمات والبرامج التي ندعمها استكشِف دعم الشبكات الخوادم
  • IBM Power
  • IBM Z
  • IBM LinuxONE
  • Dell
  • شركة Fujitsu
  • HPE
  • Lenovo
  • Oracle
  • شركة Supermicro
 التخزين
  • IBM Storage
  • Dell EMC
  • HPE
  • شركة Hitachi
  • Oracle
  • Pure Storage
  • NetApp
الخدمات المتميزة

وفقًا لمستند تقني صادر عن IDC، فإن الاستراتيجية الشاملة لدعم وخدمات مراكز البيانات تتضمن خدمات دورة الحياة للتغلب على العقبات الكبيرة التي تواجه صيانة وتحسين بنية تكنولوجيا المعلومات المعقدة وذات السحابة المتعددة اللازمة لدعم الأعمال الرقمية.

اكتشف المزيد عن عروض خدمات البنية التحتية

 حلول مستدامة من النشر وحتى التخلص

توفِّر TLS العديد من عروض الاستدامة المتنوعة المصممة لمساعدة العملاء على تحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وتقليل البصمة الكربونية، وتلبية المتطلبات الأمنية والقطاعية والتنظيمية للمؤسسة من خلال التخلص الآمن والمستدام طوال دورة الحياة.

 الخدمات القائمة على المهام لمركز البيانات الخاص بك

تقدِّم TLS خدمات مستقلة عن الأجهزة ومبنية على المهام البرمجية لمجموعة متنوعة من المشاريع. تتوفر الخدمات للفعاليات الخاصة مثل إعادة النقل، وفحص المخزون الفعلي، وحتى تقييمات عمليات مركز البيانات. تعرَّف على المزيد حول خدمات المشاريع التي تقدِّمها IBM للبنية التحتية في IBM وعبر مركز البيانات.

 تنسيق مركز البيانات وإدارته

إن أفضل الممارسات لتحقيق توفر عالٍ لخدمات تكنولوجيا المعلومات تتضمن تعزيز إدارة الخدمة، وتحسين التنفيذ الشامل، والاستفادة من تقنيات تحليلات البيانات للانتقال من الدعم التقني التفاعلي إلى الدعم الوقائي. يوفِّر برنامج IBM Accelerated Value Program للعملاء فريقًا مخصصًا يركِّز على التنسيق الاستباقي على المستوى العالمي والجغرافي والعملياتي. تعرَّف على المزيد عن برنامج IBM Accelerated Value Program

 نشر الشبكات والأداء الشبكي

قد تكون الأخطاء في تثبيت الشبكة وتكوينها مصدرًا كبيرًا للتلف. استفِد من IBM Technology Lifecycle Services لتثبيت حل الشبكات وتكوينه.

 توافر خدمة تكنولوجيا المعلومات وتقييم المرونة

يستفيد مركز كفاءة التوافر العالي (HACoC) من خبراء التكنولوجيا وإدارة الخدمات عبر IBM والقطاع لتقييم البِنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات وممارسات التسليم لدى العملاء، والتعاون لتحديد الاستراتيجية والحلول اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أهداف التوافر الخاصة بهم.

 المرونة التشغيلية

قد يكون كلٌّ من دعم وخدمات تكنولوجيا المعلومات عنصرًا مهمًا في المتطلبات المستمرة للمرونة التشغيلية. اكتشف كيف يساعدك الدعم الاستباقي، ودعم الرؤى، والاستراتيجية الشاملة لدعم مركز البيانات على تعزيز المرونة التشغيلية.
رؤى مركز البيانات
رؤى تنبؤية لحل مشكلات تكنولوجيا المعلومات المحتملة وفترات التعطل غير المخطط لها تُعد IBM Support Insights أداة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسهم في تحسين موثوقية تكنولوجيا المعلومات وتبسيط إدارة الأصول. وهي توفِّر تحليلات الصيانة الوقائية لمساعدة فريقك على حل مشكلات تكنولوجيا المعلومات قبل تحولها إلى حالات طارئة. استخدمها لتبسيط إدارة بنيتك التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقليل الفجوات في تغطية الدعم. استكشف IBM Support Insights
موارد إضافية تسريع عملية التبني

اكتسب مهارات وخبرات فنية عميقة في خوادم البنية التحتية والتخزين لدى IBM.

 

 تعرَّف على مختبرات IBM Technology Expert Labs دعم الشبكات والأمن

اكتشِف المزيد حول الدعم والخدمات الخاصة بحلول الشبكات والحلول الأمنية.

 راجع دعم الشبكات دعم البرمجيات

اكتشِف المزيد عن خدمات الدعم والصيانة لبرامج IBM Infrastructure ومزودي البرامج المختارين من المورِّدين الخارجيين.

 استكشِف دعم البرامج
اتخِذ الخطوة التالية

خبراء IBM مستعدون لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المُدارة أحادية المصدر التي تتعلق بعملياتك التقنية وعمليات أعمالك. بادر اليوم بتحديد موعد لجلسة استشارية مجانية لمدة 30 دقيقة.

 جامعة ميونيخ التقنية

استكشف كيف تمكَّنت شركة IBM من توفير دعم وصيانة موثوق بهما لأنظمة IBM Storage و IBM Power في جامعة ميونيخ التقنية.

 اقرأ المزيد شركة Dekra

اكتشِف كيف تمكَّنت IBM من تصميم وتطبيق ودعم وتحسين حل شامل لشركة Dekra.

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