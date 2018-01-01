الخدمات المقدمة من IBM

شاهد كيف يتبنى المديرون التنفيذيون الرائدون الاستدامة لتحسين البيئة وأرباحهم النهائية

اقرأ دراسة شاغلي منصب CEO
مساعدة الشركات على تسريع رحلتها نحو السحابة

لا يقتصر التغيير على الأعمال أو الصناعة. بل يحدث ذلك في كل أنحاء العالم، وفي كل لحظة يوميًا. ولم يكن تعقيد عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى رواد المؤسسات أكبر مما هو عليه الآن. وتتطلب المنافسة والفوز شريكًا موثوقًا به يتمتع بالخبرة والمهارات اللازمة لتسليط الضوء على الفرص وتفعيل التغيير الإيجابي بسرعة؛ شريكًا يمكِّنك من اتخاذ قرار موثوق به يبقيك في صدارة السوق.

تتعاون IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي. ويمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك. ​
IBM Consulting Advantage

يسرُّنا الإعلان عن تحسينات مهمة تم إدخالها على منصة IBM Consulting Advantage المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إضافة قدرات جديدة في مجالات متعددة.
القدرات حسب التقنية التحليلات

أطلق العنان للقيمة الإستراتيجية لبيانات المؤسسة وقم ببناء منظمة تعتمد على المعارف.

 استكشف التحليلات خدمات التطبيقات

عزز استثمارك في السحابة من خلال تغيير الطريقة التي تدير بها التطبيقات.

 تعرف على خدمات التطبيقات الذكاء الاصطناعي

أنشئ عمليات سير عمل ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وتحول تطلعات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال ملموسة.

 اكتشف المزيد عن الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية

استفد من الخدمات السحابية الهجينة والمفتوحة والمُدارة عبر بيئات سحابية متعددة غنية بالميزات الأمنية.

 استكشف الخدمات السحابية سحابة هجينة

زوّد وتيرة سرعة الأعمال ونموها—وحدّث تطبيقاتك باستمرار على أي منصة باستخدام نهج السحابة الهجينة.

 تعرف على السحابة الهجينة الأمن الإلكتروني

يمكنك إجراء تحول في أعمالك إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في الصناعة في مجال استشارات الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.

 تعرف على خدمات الأمن الإلكتروني  التجارة الإلكترونية

صمم تجارب عملاء مخصصة مبنية على منصة سلسة للتجارة الإلكترونية خاصة بالصناعة.

 اكتشف خدمات التجارة الإلكترونية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

تواجه الشركات تحديات لا حصر لها، بدءًا من المنافسين وحتى التغيير المستمر. وربما يتمثل التحدي الأكبر في الاستفادة من مجموعة التقنيات الآخذة في التوسع باستمرار والتي تعد بالابتكار.

 استكشف البنية الأساسية لتقنية المعلومات
القدرات حسب احتياجات العمل العمليات

قم بتحويل العمليات التجارية بسرعة وعلى نطاق واسع لتحقيق النمو والمرونة والميزة التنافسية.

 تعرف على العمليات التجارية تجربة العملاء

تصوّر تجارب العملاء الأكثر ذكاءً تكتسب الولاء والثقة وصمّمها وقدّمها.

 تعرف على استشارات تجربة العملاء التسويق

يمكنك تنفيذ استراتيجية تسويق شاملة تعزز الإجراءات طوال رحلة العميل لتعميق مشاركة العملاء وزيادة الإنفاق والولاء.

 استكشف خدمة الاستشارات التسويقية الشؤون المالية

استفد من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات لتحويل وظيفتك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.

 اكتشف الاستشارات المالية إدارة المواهب

ألهم القوى العاملة لديك بتقنيات مبتكرة ونهج يركز على الأشخاص لإدارة المواهب.

 تعرف على المزيد حول إدارة المواهب سلسلة التوريد

قم ببناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة لإعداد شركتك للعمل في المستقبل.

 استكشف خدمات سلسلة التوريد
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الشراكات الاستراتيجية Adobe

تعمل IBM و Adobe معًا على دمج الاستراتيجية والبيانات والتكنولوجيا والتصميم، ما يساعد العملاء على تقديم تجارب عملاء موثوق بها ومخصصة على نطاق واسع.

 استكشف شراكتنا مع Adobe خدمات AWS السحابية

يمكننا المساعدة على تسريع التصميم والترحيل والعمليات على سحابة AWS بغض النظر عن قطاع الصناعة الذي تعمل فيه.

 استكشف شراكتنا مع AWS Celonis

تعمل IBM وCelonis على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال دعم ترحيل البيانات والرؤى السريعة للعملية القائمة على البيانات والتي تمكِّن عملاء المؤسسات من إعادة تصور نماذج التشغيل.

 استكشف شراكتنا مع Celonis ترحيل Microsoft Azure

سرِّع النمو والكفاءة والابتكار من خلال استخدام استراتيجيات التقنية السحابية المتعددة لتطوير التطبيقات وإدارتها.

 استكشف شراكتنا مع Microsoft حلول تطبيق Oracle

تدعم البنية الأساسية لسحابة Oracle إرث أحمال التشغيل مع تقديم أدوات حديثة لتطوير السحابة.

 استكشف شراكتنا مع Oracle Palo Alto

تمكَّن من تحسين مستوى الأمن الإلكتروني في مؤسستك مع IBM و Palo Alto Networks؛ إذ نتعاون لتقديم حلول أمنية متكاملة ومفتوحة وشاملة للمؤسسات.

 استكشف شراكتنا مع Palo Alto Networks Salesforce

نساعد عملاء Salesforce على استخدام Agentforce للحصول على قيمة أكبر من استثماراتهم في تقنيات المؤسسة.

 استكشف شراكتنا مع Salesforce ترحيل SAP الفعال

نحن نقدم خرائط طرق SAP S/4HANA مخصصة تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.

 استكشف شراكتنا مع SAP ServiceNow

نحن نلتزم بربط الأشخاص والوظائف والنُظُم لتقديم تجارب رائعة تُسهم في تسريع نتائج الأعمال والتحول الرقمي للعملاء باستخدام ServiceNow باعتبارها "منصة تجمع بين عدة منصات".

 استكشف شراكتنا مع ServiceNow Workday

نحن نساعدك على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ Workday لديك لإحداث تحول في الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسستك.

 استكشف شراكتنا مع Workday
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية

يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.

 اشترك الآن اعرف المزيد تواصل مع فريقنا

تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.

 استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.

 سجل الآن