استشارات عمليات التأمين

إعادة تصوُّر عمليات التأمين من خلال التحوُّل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تساعد حلول IBM لعمليات التأمين شركات التأمين على إعادة تصوُّر وتحويل عملياتها الأساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز الكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والارتقاء بتجارب العملاء والوسطاء. تقدِّم IBM Consulting خبرة متعمقة في القطاع، وقدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع أساس موثوق به للبيانات والحوكمة لتبسيط إدارة السياسات والاكتتاب والمطالبات - ما يعزز اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ويحقق نتائج ملموسة.
لا يتعلق الأمر بمجرد أتمتة عملية قائمة. بل هو إعادة ابتكار للعملية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويعني هذا النهج تبسيط مهام سير العمل وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المستخدمين، وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتحسين الأداء بشكل ملموس لتحقيق نتائج أعمال أكبر بصورة مستدامة.
بفضل سجلها الحافل وحلولها المصممة للتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، تُعَد IBM الشريك الموثوق به لشركات التأمين المستعدة للريادة في سوق ديناميكي وخاضع للتنظيم.
سرّع معالجة المطالبات والاكتتاب وإدارة وثائق التأمين، مع خفض التكاليف وضمان الامتثال. رقمِن مهام سير العمل ووسّع نطاق التغطية التأمينية، بما يرفع جودة الخدمة.
تجاوز مجرد معالجة وثائق التأمين والمطالبات. استخدِم الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتحويل تفاعلاتهم إلى علاقات مخصصة وذات مغزى.
عزّز نمو الإيرادات عبر تحسين تجارب العملاء وتبسيط وتسريع عمليات الاكتتاب والأعمال الجديدة وتجديد العقود.
استفد من دعم القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي لمعالجة المطالبات بسرعة ودقة. مكّن الموظفين من التعامل مع الحالات المعقدة، والوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، والارتقاء بتجارب العملاء. التعلم المستمر يعزز الدقة والاستجابة، ما يرفع مستوى المرونة التشغيلية إلى مستويات غير مسبوقة.
عزّز دقة الاكتتاب وقلّل المخاطر باستخدام ®watsonx ومساعدي الذكاء الاصطناعي. حلّل البيانات المعقدة بسرعة من مصادر متعددة لاتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات. واءم اختيار المخاطر والتسعير والشروط مع استراتيجية مؤسستك بسهولة.
حوّل إدارة وثائق التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل ومنصّات متكاملة. بسّط العمليات من بدايتها إلى نهايتها، من دعم الوكلاء وخدمة العملاء إلى الفوترة والتجديدات وتحديثات المزايا. بسّط عمليات الإصدار والقروض والاستردادات والتعديلات وإدارة الأقساط وإنهاء العقود، بدقة وكفاءة تشغيلية.
عزِّز النمو من خلال تحسين عمليات الواجهة الأمامية، بدءًا من التحقق من اكتمال الطلبات ومراجعات الملاءمة ووصولًا إلى إصدار العروض وإعداد السياسات. استفد من الأتمتة الذكية لإدارة التفاعلات الأساسية وضمان انضمام سلس، بما يعزّز الدقة والامتثال ورضا العملاء منذ البداية.
عزّز قدرات المؤسسة عبر ضوابط ذكية في الإشراف الاكتواري، وإدارة التعرض للمخاطر، والتسوية المالية. بسّط نمذجة المخاطر والاختبارات وكفاية رأس المال باستخدام التحليلات المتقدمة. أتمِت مهام سير عمل الامتثال، من مراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML) والبحث في قوائم OFAC إلى معالجة الشكاوى وإعداد التقارير التنظيمية، بما يضمن الشفافية والدقة والثقة المطلقة.
ابتكار الحلول وتطويرها وقياس نتائجها وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تم تصميم نهجنا للتكامل مع الأنظمة الحالية وزيادة قيمة استثماراتك الحالية. تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة واعتماد أحدث التقنيات من خلال الشراكة بين فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتكنولوجيا.
في تقرير HFS Horizons Insurance Services لعام 2025، تم تصنيف IBM رائدةً في السوق بفضل دورها في تحقيق تحوّل ملموس وقابل للقياس عبر منظومة التأمين. ويمكن تحقيق هذه النتيجة من خلال استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لتعزيز نمو الأقساط والكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة شاملة من البداية إلى النهاية.
تساعد IBM Consulting العملاء على تصميم رحلتهم في Microsoft Cloud، من خلال الذكاء الاصطناعي و®Red Hat® OpenShift وCloud Accelerator، لتعزيز نجاح الأعمال.
تعاونت كلٌّ من IBM وAWS على تشكيل فريق من المتخصصين ذوي الخبرة العالية المكرّسين لنشر حلول العملاء على منصة AWS. حيث تساعدك IBM على نقل مهام سير العمل الحالية إلى سحابة AWS وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية وإدارة بيئة AWS Cloud لديك.
تمكَّنت IBM بالتعاون مع Celonis من دمج الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات والقدرة على التنبؤ مع التوائم الرقمية للعمليات، حيث تُتيح تصورًا واضحًا ورؤى قابلة للتنفيذ في العمليات المالية، وتُسهم في تحسين قرارات الأعمال وإعادة ابتكار نماذج التشغيل.
تجمع IBM وUiPath بين قوة أتمتة العمليات الآلية (RPA) وأتمتة الأعمال الرقمية لتقديم أتمتة قابلة للتوسع وآمنة من الروبوتات المراقبة وغير المراقبة، بالإضافة إلى إدارة كاملة لسير العمل والقرارات والمحتوى ضمن تجربة سلسة واحدة.
