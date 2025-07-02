خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM)

إدارة الهوية والوصول بشكل شامل وآمن ومتوافق للمؤسسات الحديثة
احصل على مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2025 الصادر عن X-Force تصنِّف ISG شركة IBM كشركة رائدة في إدارة الهوية والوصول (IAM)
مزيج من الأيدي والسحابة والرؤية
الأمان والامتثال والكفاءة مع خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM)

تُعَد إدارة الهوية والوصول ضرورية لحماية البيانات والأنظمة. حيث يؤدي وجود مجموعة واسعة من التقنيات والسيناريوهات البشرية والآلية إلى تعقيد هذه المهمة.

من خلال خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) التي توفرها IBM Consulting، يمكنك تبسيط هذه المهمة من خلال الخبرات في الهوية والأمان التي ستساعدك على تحديد الحلول وإدارتها عبر بيئات السحابة الهجينة، وتحويل مهام سير عمل الحوكمة، وإثبات الامتثال.

إن اختيار IBM يعني اعتماد حل شامل ومبتكر لإدارة الهوية والوصول (IAM)، يضمن تعزيز الأمان، وتحسين تجربة المستخدم، وتبسيط العمليات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. بفضل التزام IBM المستمر بالتحسين وخبرتها المتعمقة في مجال الأمن الإلكتروني، يمكن للمؤسسات تحديث أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) بثقة والحفاظ على قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.
IBM AskIAM
سيدة أعمال شابة من الشرق الأوسط مبتسمة تعمل على الكمبيوتر المحمول
التحول من إدارة الهوية والوصول التفاعلية إلى إدارة الهوية والوصول الوكيلة

يُعَد IBM AskIAM ذكاءً اصطناعيًا وكيلًا يُعيد تعريف مهام سير عمل الوصول من خلال قيامه بدور وكيل استباقي وذكي داخل المؤسسات. يوفر AskIAM من خلال الدمج مع منصات إدارة الهوية والوصول الرائدة مثل Microsoft Entra وSavyint وVerify وSailPoint وCyberArk ومنصات التعاون مثل Microsoft Teams وSlack؛ ذكاءً اصطناعيًا وكيلًا لا يكتفي بالاستجابة، بل يبادر ويوصي وينفذ القرارات تلقائيًا في الوقت الفعلي. هذا التحول من الواجهات المتعددة إلى إدارة الوصول الوكيل ينقِل حوكمة الهوية إلى عصر التنسيق القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم الذي يركز على الإنسان.
الفوائد
تحسين الكفاءة وتجربة المستخدم

يضمن AskIAM الابتكار المستمر من خلال التصميم الذي يركز على الإنسان والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.  فهو يقلل من الاحتكاك من خلال إنشاء تدفقات سير العمل المخصصة والقائمة على المخاطر، ويدعم حلول الخدمة الذاتية للمستخدمين باستخدام مساعدين مستندين إلى الذكاء الاصطناعي.
تحسين الأمن

يحدِّد AskIAM الحالات الشاذة والمخاطر المحتملة في الوقت الفعلي باستخدام تحليل السلوك المتقدم، ويسرِّع عملية اتخاذ القرار ويقلل من الأخطاء البشرية التي تمثل 95% من انتهاكات الأمن الإلكتروني.
توفير التكاليف التشغيلية

يعمل AskIAM على أتمتة عمليات إدارة الهوية والوصول (IAM) باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل ما يقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي في مهام إدارة الهوية والوصول (IAM) الروتينية، ويقلل من التكاليف التشغيلية ويحسِّن الإنتاجية مع الحفاظ على الأمان والامتثال.
القدرات
إدارة الهوية والوصول للقوى العاملة

تعمل إدارة دورة حياة الهوية الموحدة لدينا على دمج حوكمة الهوية وإدارتها (IGA)، وإدارة الوصول المميز (PAM)، وعناصر التحكم التكيفية في الوصول. من خلال الاستفادة من قابلية مراقبة الهوية وإدارة وضع الهوية، نكتشف المخاطر بشكل استباقي ونعمل على الحد منها، مع ضمان الوصول بأقل امتياز ممكن والامتثال عبر البيئات الهجينة.
هوية المستهلك وإدارة الوصول

نعمل على تسريع عملية تحديث إدارة هوية المستهلك من خلال حلول السحابة الأصلية والخالية من كلمات المرور والتي تركز على الخصوصية. تشمل خدماتنا تنسيق الهوية الديناميكي، والمصادقة المستندة إلى المخاطر السلوكية، والتوصيف التدريجي، ما يوفر تجارب مستخدم سلسة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والتشريعات العالمية.
إدارة الهوية والوصول (IAM) للآلات والذكاء الاصطناعي

يُعَد تأمين الهويات غير البشرية أمرًا حساسًا في المشهد الرقمي. نحن نوفر عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى السياسات، وإدارة دورة حياة بيانات الاعتماد المؤتمتة، والتحقق المستمر من صحة الثقة لواجهات برمجة التطبيقات، والروبوتات، وحسابات الخدمة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي. تضمن حلولنا تكامل الهوية والامتثال عبر البيئات متعددة السحابة وعند الحافة.
تعرَّف على التهديدات الجديدة لعام 2025 مع X-Force
رسم توضيحي يحتوي على مربعات مدمجة ثلاثية الأبعاد ذات خطوط بيضاء وحمراء وزرقاء وبنفسجية تشير إلى التهديدات الإلكترونية المحتملة

باستخدام الرؤى المستمدة من تقرير مؤشر استعلامات التهديدات X-Force لعام 2025، يمكن لفريقنا مساعدتك على تأمين أعمالك ضد التهديدات الإلكترونية. نحن نقدِّم جلسات تعريفية مع فريقنا الخبير من محللي الاستعلامات لتزويدك برؤى مخصصة حول مؤسستك.

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حالات الاستخدام
منظر جوي لأسلاك كهربائية وبرج طاقة واسع النطاق
التحكم في التكاليف في أحد مرافق الخدمات بأمريكا الشمالية  

ساعد فريق أمن إدارة الهوية والوصول (IAM) في IBM على تحويل شركة مرافق الخدمات من خلال حل IAM سحابي على مستوى المؤسسة، ما مكَّنها من الانتقال إلى نموذج أعمال أكثر فاعلية من حيث التكلفة واعتماد عمليات IAM أكثر كفاءة وسلاسة.
مصنع التفاح، آلة الفرز
تطوير رؤية جديدة لشركة كبيرة في مجال الأغذية والمشروبات

تمكَّن فريق خدمات الأمن في IBM من أتمتة 95% من طلبات وصول المستخدمين، ما ساهم في تعزيز الوضع الأمني، وتقليل الفجوات في التدقيق والامتثال، وخفض تكاليف البرمجيات والتشغيل الخاصة بإدارة حلول الهوية والوصول.
امرأة جالسة على كرسي تتسوق عبر هاتفها المحمول
تحديث التطبيقات لمؤسسة مالية في أمريكا الجنوبية  

مع وجود 25 حلاً منفصلاً لإدارة الهوية والوصول تدير 95,000 هوية، تعاونت المؤسسة مع خبراء خدمات IAM من IBM لتبسيط عملية الإعداد وتعزيز التحكم في الوظائف الحيوية.

الشركاء

Microsoft

يعمل IBM AskIAM مع Microsoft Entra على إحداث ثورة في حوكمة الهوية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال أتمتة مهام سير عمل الوصول والتخلص من دورات الموافقة اليدوية المطولة. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الحواري، يقدِّم قرارات أثناء الدردشة وسياقًا عند الطلب، ما يسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الأمان التكيفي، وضمان الامتثال المدمج. تعمل هذه الشراكة على زيادة استثماراتك في Microsoft إلى أقصى حد، حيث تقدِّم حلولًا قوية وقابلة للتوسع ومبتكرة لحوكمة الهوية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

 استكشف قدرات Microsoft لدينا
AskIAM for Microsoft Entra من IBM

تعرَّف على AskIAM for Microsoft Entra - من IBM - وهو حل ذكاء اصطناعي وكيل مصمَّم لمساعدة المؤسسات على تبسيط عمليات إدارة الهوية والوصول الخاصة بها.
يُعَد IBM AskIAM مثالًا قويًا على تنفيذ استراتيجية Consulting Advantage من IBM، من خلال تقديم نهج مرن ومحايد من حيث المنصة، يتكامل بسهولة مع أنظمة الهوية الحالية. فهو يساعد المؤسسات على تسريع جهود التحديث إلى جانب تحقيق قيمة حقيقية للأعمال من خلال زيادة الكفاءة وتحسين تجربة المستخدم. Cathy Huang مدير الأبحاث، خدمات الأمن العالمية IDC
تعرّف على خبرائنا Naveen Kaul
انطلاقًا مما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال إدارة الهوية والوصول (IAM)، يقود Naveen Kaul خدمات إدارة الهوية والوصول العالمية، حيث يقوم بتشكيل الاستراتيجية الأمنية وبرامج التحول واسعة النطاق لبعض الشركات العالمية الأكثر تعقيدًا. وهو يتمتع بالقدرة على مواءمة الأمن الإلكتروني مع أهداف الأعمال. ويمتلك خبرة عميقة في الأمن المؤسسي والامتثال وتصميم نماذج التشغيل. وقد قام ببناء وقيادة فرق عالمية متنوعة، وتحديث منصات إدارة الهوية والوصول (IAM) القديمة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس عبر عملاء الخدمات المالية والطاقة والقطاع العام. وباعتباره مستشارًا موثوقًا به للرؤساء التنفيذيين، يتعاون Naveen مع المؤسسات لتبسيط التعقيدات وتقليل المخاطر وتنفيذ حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) الجاهزة للمستقبل والتي تُتيح الثقة الرقمية والكفاءة التشغيلية.
Mike Amadei
يتمتع Mike Amadei بخبرة تزيد عن 25 عامًا في إدارة الهوية والأمن الإلكتروني. وبصفته شريكًا مساعدًا، يشغل Mike منصب قائد مجال خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) في الأمريكتين. يركز المنصب على تعزيز مبيعات إدارة الهوية والوصول (IAM) وتحقيق التميز في التسليم. يتعاون Mike مع زملائه في مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم لتعزيز الابتكار في حلول وأصول إدارة الهوية والوصول (IAM) من IBM. يدير العلاقات في الأمريكتين مع شركاء التقنية في IBM لمواءمة منتجاتهم مع احتياجات العملاء.
Pavlos Makridakis
يُعَد Pavlos خبيرًا متمرسًا في مجال إدارة الهوية والوصول، ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في تقنية المعلومات، منها أكثر من 20 عامًا في هذا المجال تحديدًا. وتتنوع خبرته ما بين تحديد الاستراتيجية ووضع الرؤية وبين العمليات والتسليم. يتمتع Pavlos بخبرة دولية واسعة، ومعرفة متعددة القطاعات، وسجل حافل في توجيه المؤسسات وتنفيذ مبادرات إدارة الهوية والوصول (IAM) واسعة النطاق والمعقدة.
Amit Agarwal
يُعَد Amit خبيرًا متمرسًا في الأمن الإلكتروني يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال وسجل حافل في قيادة برامج التحول الرقمي والأمني المعقدة واسعة النطاق، وبناء فرق أمنية عالية الأداء والتعاون مع القيادة العليا لتحقيق نجاح الأعمال. يتمتع Amit بمهارة عالية في تطوير استراتيجيات الأمن وتصميم وتنفيذ تحولات رقمية قائمة على السحابة بشكل آمن. وبصفته مديرًا تنفيذيًا عالميًا للتكنولوجيا السيبرانية، فهو يعمل عن كثب مع المديرين التنفيذيين في مجال الأمن السحابي، وإدارة الهوية والوصول، وأمن البيانات، والتطوير والأمن والعمليات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والثقة الصفرية.
Anna Fernezian
تمتلك Anna خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال إدارة الهوية. تشمل خبرتها أدوارًا في القطاعات المالية والرعاية الصحية والحكومية، وتتميز بقدرتها على تقديم حلول تفوق توقعات العملاء. بفضل خبرتها في أمن السحابة والمنصات، تقدِّم Anna حلولاً متميزة للعملاء حول العالم.
Jayesh Kamat
يشغل Jayesh منصب قائد عالمي في إدارة المنتجات ضمن مجموعة Cyber Trust لخدمات الأمن الإلكتروني في IBM Consulting. وهو ذو خبرة تزيد عن 22 عامًا في تصميم وتقديم خدمات الأمن الإلكتروني للعملاء في جميع أنحاء العالم، مستفيدًا من خبرته التقنية عبر مختلف الصناعات ومجالات الأمن.
الموارد ملخص حل IBM AskIAM
اقرأ موجز الحل هذا لمعرفة المزيد عن كيفية تحويل عمليات إدارة الهوية والوصول (IAM) بسلاسة مع AskIAM من IBM.
تكامل Microsoft Entra مع AskIAM
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IBM AskIAM for Saviynt
اكتشِف كيف يساعد تكامل AskIAM من IBMs مع Saviynt المؤسسات على تحويل عمليات طلب الوصول والموافقة إلى تجربة سلسة في الوقت الفعلي.
رأي شركة IDC حول AskIAM
اقرأ وجهة نظر IDC حول كيفية استخدام IBM AskIAM لتسريع قدرات إدارة الوصول من أجل تحقيق قيمة أفضل للأعمال.
تحديث إدارة الهوية والوصول (IAM) باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل: مدونة IBM AskIAM
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