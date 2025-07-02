تُعَد إدارة الهوية والوصول ضرورية لحماية البيانات والأنظمة. حيث يؤدي وجود مجموعة واسعة من التقنيات والسيناريوهات البشرية والآلية إلى تعقيد هذه المهمة.

من خلال خدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) التي توفرها IBM Consulting، يمكنك تبسيط هذه المهمة من خلال الخبرات في الهوية والأمان التي ستساعدك على تحديد الحلول وإدارتها عبر بيئات السحابة الهجينة، وتحويل مهام سير عمل الحوكمة، وإثبات الامتثال.

إن اختيار IBM يعني اعتماد حل شامل ومبتكر لإدارة الهوية والوصول (IAM)، يضمن تعزيز الأمان، وتحسين تجربة المستخدم، وتبسيط العمليات بفضل قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. بفضل التزام IBM المستمر بالتحسين وخبرتها المتعمقة في مجال الأمن الإلكتروني، يمكن للمؤسسات تحديث أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) بثقة والحفاظ على قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة.