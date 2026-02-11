أنت بحاجة إلى نهج موحد وجاهز للبيئات الهجينة، يؤمِّن هويات البشر والآلات دون التسبب في إبطاء المستخدمين.

تمنحك حلول إدارة الهوية والوصول الشاملة، سواءً تم نشرها محليًا أو عبر بيئات هجينة، رؤيةً وسيطرةً على كل هوية، إذ أن تلك الحلول تطبِّق سياسات الوصول لحظيًا، وتؤتمت الحوكمة، وتعزز الامتثال؛ ما يقلل المخاطر ويرفع مستوى الثقة ويعزز من تجربة المستخدم.