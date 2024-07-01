شركة Microsoft، شريك استراتيجي لخدمات الأمن الإلكتروني من IBM
تتعاون IBM Consulting وMicrosoft لمساعدة العملاء على تحديث عمليات الأمان والحماية من التهديدات
اقرأ البيان الصحفي للتحالف تقرير سلسلة التوريد لشركتَي IBM وMicrosoft
رسم توضيحي متساوي القياس يمثل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
نهج أمني حديث ومفتوح وموحَّد

عملت كلٌّ من IBM Consulting Cybersecurity Services وMicrosoft على إنشاء تحالف استراتيجي لمساعدة المؤسسات على تحقيق إدارة شاملة للتهديدات عبر المؤسسة. وتوفِّر حلول الأمان المتوافقة لدينا الثقة لتسريع الهجرة والتحديث وتحول الأعمال باستخدام Microsoft Cloud وخبرة IBM في القطاعات والمجالات. تقدِّم IBM مجموعة شاملة لأمن التقنيات السحابية، بما في ذلك الاستشارات الاستراتيجية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر لتهيئة وتحسين موارد الأمان، والحلول لحماية وتحقيق الثقة الرقمية، وتنفيذ وتشغيل قدرات إدارة التهديدات، وحلول السحابة المتعددة المفتوحة لتحويل الأمن باستخدام مواردك الحالية في تقنيات ومهارات Microsoft.
الأمن الموحَّد باستخدام Microsoft Sentinel وMicrosoft Defender

اكتشف قيمة الأمن الموحَّد باستخدام المستند الفني لكلٍّ من Microsoft Sentinel وMicrosoft Defender
تعرف على المزيد سرِّع عملية الكشف عن التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها مع IBM وMicrosoft
التحديات في المجال 4.45 مليون دولار أمريكي

متوسط التكلفة الإجمالية العالمية بملايين الدولارات الأمريكية لاختراق أمن البيانات في عام 2023.¹

 277 يومًا

متوسط الوقت الإجمالي اللازم لتحديد واحتواء اختراق أمن البيانات.

 %82

نسبة الانتهاكات التي شملت البيانات المخزَّنة في البيئات السحابية.
المزايا
الكشف

اكتشف التهديدات ونقاط الضعف في بيئتك الهجينة.
تحديد الأولويات

تعرَّف على كيفية تحديد أولويات التهديدات المحتملة للخوادم والخدمات الخاصة بك والتخفيف من حدتها.
الحماية

تعرَّف على ما يمكن فعله لتقليل مساحة سطح الهجوم لأعباء العمل الهجينة.
القدرات صيد استباقي للتهديدات

تفعيل إطار العمل MITRE ATT&CK باستخدام برامج TTPs الخاصة بشركة IBM Security مع استعلامات التهديدات من Microsoft.

 عمليات أمن السحابة الهجينة

يمكنك دمج Microsoft Azure وMicrosoft Defender لنقطة النهاية مع عمليات الأمن المؤسسي وعمليات سير العمل في مؤسستك لتحديد التهديدات والاستجابة لها بسرعة.

 تسريع الوقت اللازم للمعالجة

تمكَّن من تحسين معالجة التنبيهات من خلال تعزيز ميزات الكشف والاستجابة الأصلية للسحابة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وقدرات SOAR من IBM Security.

 توسيع فريقك الأمني

تعاون مع مستشاري الأمن الموثوق بهم لدينا لتحسين وضع إدارة التهديدات، ومكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة، ومعالجة نقص المهارات في مؤسستك.

 تأمين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي

تمكَّن من تأمين وإدارة البيانات الأساسية التي تستخدمها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوفير ضوابط لمنع النقل غير المصرَّح به للبيانات.

 زيادة العائد على استثمارك.

تمكَّن من زيادة استفادتك من الأدوات الأمنية المتوفرة عبر ترخيص Microsoft 365 وMicrosoft Entra وإنفاق Microsoft Azure لتحسين العائد على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتحسين مجموع الأدوات الأمنية لديك.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

قصص العملاء

شركة Vale Mining
الموارد تبسيط أمن السحابة الهجينة من البداية إلى النهاية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية مساعدة المنصات التقنية من Microsoft، إلى جانب خدمات الأمن الإلكتروني الشاملة من IBM Consulting، على تبسيط البنية التحتية الأمنية في المؤسسات.

 حل السحابة الأصلية من IBM للكشف عن التهديدات السحابية والاستجابة لها يحصل على الحالة "معتمد" من Microsoft XDR.

تعرَّف على كيفية استفادة IBM من Microsoft Sentinel وMicrosoft Defender لتقديم خدمات الكشف والاستجابة الموسعة (XDR) المُدارة بشكل كامل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

 كُن واثقًا من أمن مؤسستك

يُشكِّل فهم الأساليب التي يتبعها المهاجمون أهمية كبيرة في حماية موظفيك وبياناتك وبنيتك التحتية. استكشف مؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2024، المستند إلى الرؤى والملاحظات المستخلصة من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.
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اكتسب الثقة لتسريع الهجرة، والتحديث، وتحوُّل الأعمال باستخدام Microsoft Azure.

خدمات أمن السحابة

حماية السحابة الهجينة والبيئات متعددة السحابة من خلال الرؤية والإدارة والمعالجة المستمرة.

 تعرف على المزيد الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

شريكك في مواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال الوقاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والكشف والاستجابة بشكل أسرع وبدعم من الذكاء الاصطناعي.

 تعرف على المزيد خدمات الأمن المُدارة

استكشف أحدث الخدمات الأمنية المُدارة في عالم السحابة الهجينة اليوم.

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مزيد من الطرق للاستكشاف اقرأ Azure Threat Management Accelerator اقرأ ملخص الحل تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM لعام 2024 ابحث عن IBM في Azure Marketplace شاهد كيف تتكامل خدمات الأمن الإلكتروني من IBM مع تقنية Microsoft اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية
الحواشي

¹ IBM, Cost of a Data Breach Report, 2023

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