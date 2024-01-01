خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من IBM

تحتاج مؤسستك إلى حماية الأصول الهامة وإدارة دورة حياة التهديدات الكاملة—من الدفاع الاستباقي إلى الكشف والاستجابة. يمكن أن يساعدك حل إدارة التهديدات الإلكترونية الموحد الذكي والمتكامل في الحفاظ على قوة الدفاعات واكتشاف التهديدات المتقدمة والاستجابة بسرعة وبدقة والتعافي من الاضطرابات.

تتألف خدمات إدارة التهديدات الإلكترونية من فريق النخبة من المخترقين والباحثين والمحللين والمستجيبين للحوادث في إطار خدمات IBM X-Force، بالإضافة إلى خدمات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها التي تشمل فريقنا العالمي من المحللين الأمنيين الذين يوفرون المراقبة والتحليل والاستجابة للتنبيهات الأمنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من جميع التقنيات ذات الصلة عبر البيئات السحابية الهجينة لعملائنا.

يتم تقديم هذه الخدمات عبر منصة الخدمات الأمنية المتطورة من IBM، وهي منصة X-Force Protection، التي تطبق طبقات متعددة من الذكاء الاصطناعي واستعلامات التهديدات السياقية من شبكة أمن IBM العالمية الواسعة—مما يساعد على أتمتة استبعاد التهديدات غير الهامة مع الاستجابة السريعة للتهديدات الأكثر أهمية.