يمكن لفريق X-Force مساعدتك على بناء وإدارة برنامج أمني متكامل لحماية مؤسستك من التهديدات العالمية. يتمتع فريقنا بفهم متعمق للطريقة التي يفكر بها المهاجمون ولكيفية تخطيطهم وتنفيذهم للهجمات، ما يمكِّنه من منع الحوادث واكتشافها والتصدِّي لها والاستجابة لها والتعافي منها، حتى يتسنى لك التركيز على أولويات عملك. تستند خدمات X-Force الهجومية والدفاعية إلى البحث عن التهديدات وجمع معلومات عنها ومعالجتها.
يتألف الفريق من مهاجمين ومخترقين وباحثين ومحللين، والكثير منهم يُعَد من قادة الفكر العالميين في مجال الأمن الإلكتروني. ونظرًا لأن فريق X-Force يعمل في 170 دولة حول العالم، فإنه على أتم استعداد لتوفير الدعم لك في أي وقت وفي أي مكان.
يضفي X-Force الطمأنينة إلى فريقك الأمني، حيث نعمل في الخطوط الأمامية لمنع الاختراقات والاستجابة لها واحتوائها حال حدوثها، ما يُتيح لك التصدي للهجمات الإلكترونية واستئناف عمليات أعمالك دون انقطاع.
من خلال خدمات اختبار الاختراق وإدارة الثغرات الأمنية ومحاكاة الخصوم، يتقمص مهاجمو X-Force Red دور المهاجمين في محاولة منهم للعثور على الثغرات الأمنية.
من خلال خدمات الاستعداد للحوادث والاستجابة لها وإدارة الأزمات، يعرف فريق X-Force IR الأماكن التي قد تختبئ فيها التهديدات وكيفية إيقافها.
يبتكر باحثو X-Force تقنيات هجومية لاكتشاف التهديدات ومنعها. في حين يجمع محللو X-Force بيانات التهديدات ويترجمونها إلى معلومات عملية للحد من المخاطر.
تمكَّن من اكتشاف الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها والتي تعرِّض أهم الأصول لديك للهجمات الإلكترونية وتحديد أولوياتها وإصلاحها.
تمكَّن من اكتشاف الهجمات واحتوائها والتعافي منها من خلال التأهب للاستجابة للحوادث وخدمات الاستجابة للحوادث في حالات الطوارئ على مدار الساعة للحد من آثار الاختراق.
تمكَّن من اتخاذ قرارات أمنية بناءً على أبحاث التهديدات من خبراء استعلامات الأمن العالمي الذين يقدِّمون تحليلات رائدة في قطاع الأمن الإلكتروني.
تمكَّن من إعداد فرقك التي تركِّز على الأعمال بحيث تكون على أتم استعداد للهجوم.
محاكاة الهجمات لاختبار آليات الكشف عن المخاطر والاستجابة للحوادث وقياسها وتحسينها.
استخدام برنامج إدارة الثغرات الأمنية لتحديد وتصنيف ومعالجة العيوب التي يمكن أن تعرِّض أصولك الحساسة للخطر.
تُعد المعلومات الرقمية للقطاع العام هدفًا جذابًا. بفضل حلول IBM، أنشأت مدينة لوس أنجلوس مختبر لوس أنجلوس للأمن الإلكتروني، وهو مجتمع آمن على الإنترنت مدعوم بمشاركة استعلامات حول التهديدات.
انتقلت Doosan Digital Innovation (DDI) إلى نهجٍ أمني أكثر استباقية ووعيًا عالميًا بفضل مساعدة IBM X-Force.
تستخدم Unisys خدمات اختبار الاختراق التي يقدمها فريق X-Force Red للمساعدة في الحد من مخاطر الاختراق والبقاء متقدمة على المهاجمين.
استكشف معارف أعمق بشأن الأساليب والنهج التي يتبعها المخترقون لحماية الهويات.
احصل على المعارف الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة لديك باستخدام أحدث استعلامات التهديدات.
اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
فهم أعمق للقدرات التي يقدمها X-Force لحماية منظمك من الهجمات الإلكترونية.
تعرف على المزيد حول عروض النطاق الإلكتروني وكيف يمكن لمنظمتك التدريب على الاستجابة الكاملة لأزمات الأعمال.
وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على رؤى حول كيفية خفض هذه التكاليف من تجارب 604 منظمات.
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