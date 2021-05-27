IBM X-Force Cyber Range
تدريب النخبة الذي يحتاجه قادة الأعمال لديك لتحسين جاهزيتك للاستجابة بفعالية للاختراق
الاستعلام عن المجموعة الإلكترونية تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024
أشخاص يتحدثون في DC Cyber Range
لمحة عامة

عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإلكترونية، فلا يمكنك دائمًا التنبؤ بموعد حدوث الهجوم، ولكن يمكنك الاستعداد له. الاستجابة لحادث إلكتروني هي مسؤولية تقع على عاتق جميع العاملين بالمؤسسة. ينبغي أن تكون مؤسستك بأكملها مستعدة للاستجابة بسرعة ومرونة وبهدف مشترك وخدمات أمنية مناسبة.

يعمل حل مجموعة IBM X-Force الإلكترونية على إنشاء عمليات محاكاة واقعية من أجل توجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية، ما يساعدك على ضمان قدرتك على الاستجابة لحوادث الأمن الإلكتروني والتعافي منها على مستوى المؤسسة، وإدارة الثغرات الأمنية، وبناء ثقافة أمنية أكثر صلابة في مؤسستك.

منذ بدء التدريب في عام 2016، شارك أكثر من 17000 من قادة الأعمال في تدريبنا الواقعي، حيث وجدوا أفكارًا لتطوير خطة الاستجابة ضمن بيئة آمنة، من خلال استخدام أفضل ممارسات المجال وحوادث اختراق البيانات الواقعية.

 
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

اكتسب معارف واحصل على ملاحظات مستمدة من مراقبة أكثر من 150 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 دولة.

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استكشف تجارب المجموعة الإلكترونية
تدمج مجموعة IBM X-Force الإلكترونية (المعروفة سابقًا باسم مراكز القيادة الأمنية التابعة لشركة IBM) المؤسسات في عمليات محاكاة إلكترونية واقعية تساعدها على تقييم وضعها الأمني ومدى تطور الاستجابة الكاملة للأعمال لديها. تساعد عمليات المحاكاة القائمة على الألعاب هذه على توفير المهارات التقنية والقيادية ومهارات التواصل للفرق الأمنية والمديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة، ما يساعد المؤسسات على الحد من المخاطر الإلكترونية. شاهد تطبيق عملي للمحاكاة في هذا الفيديو القصير.
الفوائد
الاستعداد للاستجابة للحوادث يمكن أن يوفر 1.5 مليون دولار أمريكي

تتكبد المؤسسات التي لديها فريق للاستجابة للحوادث (IR) والتي اختبرت بانتظام خطة الاستجابة للحوادث الخاصة بها متوسط تكلفة حوادث اختراق البيانات أقل بمقدار 1.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بالمؤسسات التي ليس لديها فريق للاستجابة للحوادث أو التي لم تختبر خطة الاستجابة للحوادث.
عش تجربة محاكاة حادث إلكتروني

امنح فريق الاندماج متعدد الوظائف لديك الفرصة للشعور بصعوبة وضغط حادث اختراق بيانات واقعي من خلال تجربة واقعية وقائمة على الألعاب في محاكاة للحادث.
توطيد أواصر التعاون عبر مؤسستك

عند المشاركة في تجربة مجموعة X-Force الإلكترونية، ستحظى بفرصة نادرة للتعاون ليس فقط مع فريقك الأمني بل مع القادة التنفيذيين في مختلف وحدات العمل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشؤون القانونية والعلاقات العامة والموارد البشرية وشؤون العمليات والشؤون المالية.  
القدرات في مرافق مجموعة IBM الإلكترونية

تُقيم شركة IBM Consulting مرافق مجموعة IBM الإلكترونية في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وواشنطن، وأوتاوا بكندا (بالشراكة مع جامعة أوتاوا)، وبنغالور بالهند. ويوفر كل مرفق من هذه المرافق للمؤسسات بيئة تفاعلية ومماثلة للواقعية من أجل تجربة سيناريوهات استجابة إلكترونية واقعية، في مركز عمليات أمنية (SOC) كامل النطاق قائم على نموذج فريق الاندماج.

 عميل في الموقع

يمكنك الاستمتاع بالتجارب الواقعية والقائمة على الألعاب المقدمة من مجموعة IBM X-Force الإلكترونية في الموقع الذي تفضله. سيخصص لك فريق مجموعة X-Force الإلكترونية جدول أعمال لمدة نصف يوم أو يوم كامل، ثم يجعل فرقك التقنية والقيادية تشارك في جلسة تفاعلية لتعزيز الاستجابة للأمن الإلكتروني.

 

 افتراضي

توفر تجارب مجموعة IBM X-Force الإلكترونية الافتراضية عمليات محاكاة واقعية من أجل تعزيز استجابة مؤسستك الإلكترونية وتحسين المرونة ومعالجة الثغرات الأمنية—في أي مكان حول العالم. تعاون مع جميع العاملين في مؤسستك، بغض النظر عن الموقع. يمكن تخصيص تجاربنا التي تتراوح مدتها من ساعتين إلى 4 ساعات بناءً على مجال عملك وموقعك وبنية مؤسستك.
عند حدوث أزمة، يستحيل أن تعرف كيف ستسير الأمور حتى عند وضع خطط جيدة. عندما قدمت شركة Finastra هذه الفرصة الفريدة من نوعها، لم نتردد في انتهازها من أجل تجربة خططنا وإجراءاتنا. Elona Ruka-Wright نائب الرئيس ورئيس إدارة المخاطر Finastra
دراسات حالة
اختبرت شركة Finastra خطة الاستجابة للحوادث من خلال محاكاة حادث اختراق أمن إلكتروني تعرّف على ما يدور وراء الكواليس في محاكاة لحادث اختراق أمن إلكتروني واستكشف تجارب إحدى شركات التكنولوجيا المالية في اختبار مدى استعدادها للاستجابة للحوادث في مجموعة IBM X-Force الإلكترونية. مشاهدة الفيديو (2:52)

الرؤى

تكلفة اختراق أمن البيانات احصل على التقرير
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تعرّف على خبرائنا Stephanie Carruthers

بفضل دورها المزدوج في فريق X-Force، تهتم Snow بتقديم حوادث مماثلة للمديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة والفرق التقنية من خلال تدريبات المجموعة الإلكترونية وإجراء عمليات الهندسة الاجتماعية للعملاء.

 Jennifer Szkatulski

من خلال التفكير بعقلية المخترقين إلى جانب أكثر من 20 عامًا من الخبرة المهنية في مجال الأمن الإلكتروني كمهاجمة ومدافعة، تجمع Jennifer بين العمليات التكتيكية والضرورات الإستراتيجية وتحقق التوازن بينها.

 Richard Moore

Richard هو كبير المستشارين التقنيين ومهندس ألعاب الحرب الإلكترونية، ويتمتع بخبرة تزيد عن 7 سنوات في مجال الأمن الإلكتروني. وهو مسؤول عن تصميم وتطوير وتسهيل تجارب التحقيق التقنية لعملاء IBM. يتمتع Richard بمعرفة تقنية واسعة عبر المجالات والأدوات الأمنية.

 Marco Simioni، حاصل على الدكتوراه

يحظى Marco بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تطوير البرمجيات، واختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، والأبحاث. وهو مخترع رئيسي في شركة IBM، وحاصل على الدكتوراه في التحقيقات الرقمية. يصمم Marco تدريبات الأزمات الإلكترونية ويطورها ويقدمها.

 Claire Nuñez

تُعد Claire المسؤولة عن المحتوى والمصممة الواقعية لمجموعة X-Force الإلكترونية وتتمتع بخبرة تصل إلى 7 سنوات في مجال التصميم وإنشاء المحتوى. وهي تدير حاليًا الأصول الإبداعية وتطور السيناريوهات لمجموعة X-Force الإلكترونية. وبفضل خبرتها في مجال الخصوصية وعلم النفس السياسي، تستكشف أيضًا الموضوعات الأمنية في Security Intelligence.

 Brenden Glynn

بفضل خبرتها في مجال القيادة والأمن الإلكتروني التي امتدت على مدار عقدين من الزمان في كل من القطاع العسكري وقطاع الشركات، تتخصص شركة Brenden في تعزيز إمكانات إدارة الأزمات في المؤسسات. من خلال الاستعداد الإستراتيجي، وتعزيز مرونة الفريق، وتوطيد التعاون، يضمن فريقنا استعداد عملائنا للاستجابة بفعالية عند حدوث الأزمات لا محالة.
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 مركز IBM للتدريب على الأمن السيبراني

خصص مسارات التعلم الإلكتروني وساعد الطلاب على تحويل هذه المعرفة إلى سيناريوهات عملية وواقعية.
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