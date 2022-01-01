تستفيد IBM® X-Force® Threat Intelligence من فريق من محللي الاستعلامات من الطراز العالمي لمساعدة المؤسسات على فهم كيفية تغير مشهد التهديدات وأحدث التقنيات التي تستخدمها الجهات المهدّدة. يستخرج هؤلاء المحللون رؤى من الهندسة العكسية للبرامج الضارة وأبحاث الشبكة الخفية وتتبع الثغرات الأمنية لمساعدتك على تأمين بيئاتك بشكل أفضل.
وبفضل فهمنا العميق لطريقة تفكير الجهات المهدّدة وكيفية وضعها للإستراتيجيات والضربات الهجومية، يمكن أن تساعدك X-Force Threat Intelligence في منع الحوادث واكتشافها والاستجابة لها والتعافي منها والتركيز على أولويات العمل.
قم بتجميع اكتشاف التهديدات والاستجابة لها باستخدام ملفات تعريف مجموعة التهديدات وتقارير تحليل البرامج الضارة وقواعد اكتشاف البرامج الضارة ورؤى نشاط التهديدات المستخرجة من استعلامات التهديدات في زمن شبه حقيقي.
أتمتة استعلامات التهديدات من مصادر البيانات الداخلية والخارجية من خلال نظام بنائي لتكامل أدوات الأمان وموجزات الاستعلامات مفتوحة المصدر (OSINT) لمساعدة فريقك على اكتشاف بيانات التهديدات ومشاركتها بشكل أسرع.
قم بتبسيط إدارة استعلامات التهديدات بمساعدة متخصصي الأمان الذين يمكنهم تصميم وبناء وتشغيل منصة مؤتمتة للتهديدات الإلكترونية توفر بيانات محدّثة عن التهديدات لاستباق الهجمات.
قم بتمكين الاكتشاف المستمر لإدارة تعرضك الإلكتروني عبر الشبكة السطحية والعميقة والخفية. قم بدمج كل من المصادر الداخلية ومصادر الجهات الخارجية.
استكشف وصفًا متعمقًا لكيفية عمل البرامج الضارة، ومؤشرات الاختراق، والحمولات والمتغيرات الحصرية والعمليات.
افحص مصادر التهديدات التي من المحتمل أن تستهدف مؤسستك، بما في ذلك نواقل العدوى التقنيات والإجراءات الخاصة بهم.
وبفضل خبرته التي تزيد عن 13 عاماً، يقوم Rob باستمرار بمراقبة وتحليل وتفسير بيانات استعلامات التهديدات من مصادر مختلفة، مثل منتديات الويب العميقة والخفية، ومستودعات الموردين، وتقارير الصناعة وتقارير الحوادث لتحديد وتقييم التهديدات المحتملة للمؤسسة.
يتمتع Chris بخبرة تزيد عن 13 عاماً في موضوعات الأمن الإلكتروني، حيث يقدم تحليلات ذات قيمة مضافة لعملاء X-Force حول التحولات الاستراتيجية في مشهد التهديدات الإلكترونية. عمل كريس كمؤلف رئيسي لكل من تقرير مشهد التهديدات السحابية ومؤشر X-Force Threat Intelligence.
وبفضل خبرتها التي تزيد عن 11 عاماً، تدعم Melissa الارتباطات العالمية للاستجابة للحوادث وكذلك العملاء، حيث تقوم بتحديد التهديدات المحتملة من خلال المراقبة والتحليل المستمر لبيانات استعلامات التهديدات من مصادر مختلفة. بينما تتمتع Melissa بخبرة في البحث وإعداد التقارير عن مجموعة متنوعة من الجهات المهدّدة، فإنها تركز بشكل خاص على نشاط التهديدات التي تنشأ من أمريكا اللاتينية وتستهدفها.
يتمتع Kevin بخبرة تزيد عن 25 عامًا في فريق X-Force للهندسة العكسية للبرامج الضارة، حيث يقوم بإجراء تحليل ثابت وسلوكي على العينات للتعمق في التحليل الفني لعينات البرامج الضارة وإنتاج استعلامات للتهديدات قابلة للتنفيذ لعملاء X-Force.
يتمتع Rene بخبرة تزيد عن 18 عاما في تطوير البرمجيات مع IBM، مع تركيزه الحالي على مساعدة محللي استعلامات X-Force في التحقيقات في التهديدات الإلكترونية، ودعم الاستجابة للحوادث، والتشغيل الآلي لتوزيع المحتوى للعملاء. قام Rene بتصميم وتنفيذ ونشر كتالوج للتطبيقات السحابية التي تشمل مراقبة الشبكة الخفية و GitHub وتقييمات Mitre ATT &CK ومؤشر البحث عن الاختراق.
وبخبرة 18 عاماً، يقوم Jeff بتحليل الثغرات الأمنية التي تم الكشف عنها علناً، ويقدم أوصافاً ذات قيمة مضافة للعملاء ويحسب درجة نظام تسجيل الثغرات الأمنية الشائعة (CVSS) بناءً على فهم X-Force للتهديد. يساعد عمل جيف العملاء على فهم مدى خطورة الثغرات الأمنية حتى يتمكنوا من تطوير وضع فعال لإدارة التصحيح.
تعرّف على الطريقة التي يتبعها المهاجمون لتنفيذ الهجمات، وكيفية حماية مؤسستك بشكل استباقي.
احصل على الرؤى الرئيسية والإستراتيجيات العملية لتأمين السحابة باستخدام أحدث استعلامات التهديدات
اكتشف أحدث التوجهات والأبحاث المتعلقة ببرامج الفدية الضارة.
بفضل فهمنا العميق لطريقة تفكير الجهات المهدّدة وكيفية وضعها للإستراتيجيات وتنفيذها للهجمات، يتمكن فريقنا من منع الحوادث واكتشافها والاستجابة لها والتعافي منها حتى تتمكن أنت من التركيز على أولويات العمل.
يقوم حل IBM X-Force Cyber Range بإنشاء عمليات محاكاة غامرة لتوجيه فريقك من خلال سيناريوهات اختراق واقعية. تدّرب على كيفية الاستجابة والتعافي من حوادث الأمن الإلكتروني على مستوى المؤسسة لبناء ثقافة أمان أقوى في مؤسستك.
وبصفتنا مستشارين موثوقين، يساعدك متخصصو الأمن الإلكتروني على تلبية احتياجاتك الأمنية، بدءاً من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً، ومراقبة الحوادث الأمنية وإدارتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال العام. يُعد موظفونا وتقنياتنا ومرافقنا وعملياتنا من بين الأفضل في العالم.
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