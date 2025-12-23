هل تواجه مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني؟ تواصل مع X-Force للمساعدة.

IBM X-Force

تعرّف على X-Force، وهو فريق من المخترقين والمستجيبين والباحثين لدى IBM. استكشف أحدث المعلومات لديهم حول التهديدات الحساسة والثغرات الأمنية والاستجابة للحوادث لمساعدتك على تعزيز ممارساتك الأمنية الهجومية والدفاعية.

استعلامات التهديدات

فهم مستقبل الذكاء الاصطناعي الهجومي في الأمن السيبراني

بعد ملاحظة شن هجوم سيبراني حديث بمساعدة الذكاء الاصطناعي يتميز بأنه "ذاتي بالكامل بنسبة 90%"، أُثيرت العديد من التساؤلات. رأي IBM X-Force

Michelle Alvarez, Chris Thompson
