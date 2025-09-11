مجموعة Hive0154، المعروفة أيضًا Mustang Panda، تنقل باب Toneshell خلفي محدّث وفيروس SnakeDisk USB متنقل جديد

في منتصف شهر أغسطس، اكتشفت X-Force أيضًا SnakeDisk، وهو فيروس USB متنقل جديد يتشابه مع إصدارات Tonedisk السابقة. لا يُنفذ الفيروس المتنقل إلا على الأجهزة الموجودة في تايلاند حسب عنوان IP العام الخاص بها. تنشر SnakeDisk باب Yokai الخلفي، والذي ربطه Netskope علنًا بالعديد من الحملات الأخرى التي استهدفت تايلاند في ديسمبر 2024.

نظرًا إلى تاريخ باب Yokai الخلفي المتمثل في استخدامه ضد تايلاند، بدا أن اكتشاف أحدث فيروس USB متنقل يتزامن مع الأحداث الجيوسياسية الأخيرة المحيطة بتايلاند:

في أواخر مايو 2025، اشتبكت تايلاند مع كمبوديا في مناوشة حدودية أسفرت عن مقتل جندي كمبودي. وانهارت المفاوضات اللاحقة بين تايلاند وكمبوديا، حيث عزز كل طرف قواته على طول الحدود.

في يونيو 2025، تسربت مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء التايلاندية، Paetongtarn Shinawatra، والزعيم الكمبودي السابق، Hun Sen، ما أدى إلى عزل رئيسة الوزراء التايلاندية.

في 24 يوليو 2025، وقعت اشتباكات حدودية متعددة بين تايلاند وكمبوديا، تضمنت استخدام المدفعية والغارات الجوية والقصف البحري. في 28 يوليو 2025، توصل الطرفان إلى هدنة، مؤقتة بوساطة من الولايات المتحدة وماليزيا.

في أوائل أغسطس 2025، اتهمت الحكومة الكمبودية الجيش التايلاندي بالتخطيط لعملية اغتيال ضد رئيس الوزراء الكمبودي، وهو ما نفته الحكومة التايلاندية. وذكرت الحكومة الكمبودية أن 'استخبارات أجنبية لم تذكر اسمها' هي مصدرها.

لطالما كانت جمهورية الصين الشعبية من الجهات الداعمة لكمبوديا، حيث كانت تزودها بالأسلحة وتستثمر بالمليارات في مشاريع البنية التحتية. وقد تكون الأحداث الجيوسياسية الأخيرة قد وفرت دافعًا لمجموعة Hive0154 لبدء شن العمليات ضد تايلاند. يبدو أن نشر فيروس USB المتنقل المتمثل في SnakeDisk والمهيأ للتنفيذ فقط على الأجهزة الموجودة في تايلاند يشير إلى أن Hive0154 ربما تسعى لاختراق الأنظمة المعزولة شبكيًا، التي غالبًا ما تُستخدم في الشبكات الحكومية.