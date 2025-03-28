الحساب والخوادم
رسم توضيحي يصور طريقة عمل الحوسبة والخوادم التي تقدم ميزات المحاكاة الافتراضية

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اعتماد نهج السحابة العميقة في إطار تبني التقنية

يمكن للمؤسسات بذل المزيد من الجهد لتحسين أداء الأعمال من خلال اعتماد نهج السحابة العميقة; الجديد في إطار تبني التقنية.

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المقالات

احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وشروحاتنا التوضيحية حول الحوسبة والخوادم.
الحاويات مقابل الأجهزة الافتراضية (VM): ما الفرق بينهما؟

تعرّف على كل ما تحتاج إلى معرفته لفهم الجدل الدائر حول الحاويات والأجهزة الافتراضية، والمحاكاة الافتراضية ولماذا تزداد شعبية الحاويات.

 البنية الموجَّهة للخدمة مقابل الخدمات المصغرة: ما الفرق بينهما؟

تعرّف على أساسيات البنية الموجهة للخدمة والخدمات المصغرة والاختلافات الرئيسية بينهما وأي النهجين هو الأفضل بالنسبة لك.

 OpenShift مقابل Kubernetes: ما الفرق بينهما؟

استكشف الاختلافات بين ®OpenShiftو Kubernetes وكيفية أتمتة التنسيق لأعباء عمل البرمجيات لتحسين أداء التطبيق.

ما المقصود بالحوسبة عالية الأداء (HPC)؟

اكتشف كيف تستخدم الحوسبة عالية الأداء (HPC) المعالجات القوية لمعالجة كميات هائلة من البيانات وحل مشاكل الحوسبة الأكثر تعقيدًا في الزمن الحقيقي أو الزمن شبه الحقيقي.

 ما المقصود بالحوسبة السحابية؟

تعرّف على كيفية تمكين الحوسبة السحابية من الوصول إلى البنية الأساسية والتطبيقات القائمة على الشبكة الداخلية، ما يلغي الحاجة إلى الصيانة في الموقع ويحسن الكفاءة.

 Kubernetes

تعرّف على Kubernetes — منصة تنسيق حاويات مفتوحة المصدر — لإدارة التطبيقات الموجودة في الحاويات وتوسيع نطاقها، وتحسين التوافر وتقليل التكاليف.

 ما هي حوسبة الحافة؟

اكتشف كيف أحدثت حوسبة الحافة ثورة في الحوسبة الموزعة من خلال تقريب تطبيقات المؤسسات من مصادر البيانات مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IOT).

 أفضل 6 حالات استخدام لـ Kubernetes

استكشف ملخص أفضل ست حالات استخدام لـ Kubernetes والتي تكشف عن كيفية تحويل Kubernetes للبنية الأساسية لتقنية المعلومات.

التقارير البحثية

اطّلع على تقاريرنا البحثية لمساعدتك على توجيه رحلة التحول الرقمي لديك.
تعرَّف على كيفية تمكين مؤسستك من التغلب على العوائق التي تحول دون تحديث التطبيق تحديث التطبيقات على سحابة هجينة
استفد من الإرشادات الواردة في هذا التقرير عن الحاجة إلى تحديث التطبيقات التي تعمل في الكمبيوتر المركزي لاستخراج قيمة أكبر من الكمبيوتر المركزي حدِّث تطبيقات الكمبيوتر المركزي
قيِّم تقدمك السحابي، وحدِّد مجالات التحسين في النضج السحابي، وسرِّع وتيرة التحول السحابي قيِّم رحلتك السحابية

مقاطع فيديو

تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في الحوسبة والخوادم من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية لدينا.

 عرض قائمة تشغيل أساسيات السحابة

انضم إلى Ashher Syed من IBM Cloud سيشرح لك ميزات الحوسبة بدون خادم، مما يسمح للمطورين بالتركيز على تطوير التطبيقات دون إدارة البنية الأساسية.

شاهد Jason Goode من IBM Cloud وهو يقدم نظرة عامة سريعة على الوظيفة كخدمة (Faas)، مع استكشاف ميزاتها الجوهرية وتوضيح علاقتها بالحوسبة بدون خادم.

انضم إلى Bradley Knapp من IBM Cloud وهو يشرح أوجه الاختلاف والتشابه بين التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، بالإضافة إلى كيفية مساعدتك في تلبية احتياجات عملك.

كيف يمكن لشركة IBM المساعدة

®IBM Z

استخدم خوادم IBM Z الفعالة والآمنة، التي تتميز بأجهزة z/Architecture الحديثة التي تشغِّل برمجيات أنظمة z/OS وLinux وz/TPF وz/VM وIBM Z، لتعزيز الابتكار.

 استكشف قوة IBM Z
®IBM® Power

استفد من أداء وقابلية توسع خوادم IBM Power، المدعومة بمعالجات IBM Power، والقادرة على تشغيل ®IBM AIX وIBM i و®Linux.

 استفد من خوادم IBM Power

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