تُعدّ ®IBM® Power مجموعة من الخوادم التي تعتمد على معالجات IBM Power وقادرة على تشغيل ®IBM AIX، IBM i و®Linux.
الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأعمال، وحماية بياناتك من النواة إلى السحابة، وتبسيط الرؤى والأتمتة. تحديث تطبيقاتك وبنيتك الأساسية من خلال تجربة سحابة هجينة خالية من المشاكل. توفر وحدات خدمة IBM Power المرونة والموثوقية والاستدامة التي تتطلبها مؤسستك.
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توسيع نطاق اعتماد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات موقع العميل المتوفرة في IBM Power Virtual Servers.
أظهر استطلاع أجراه معهد ITIC والذي شمل 1,900 من كبار المديرين التنفيذيين في 37 سوقًا رأسية أن خوادم IBM Power تتمتع بتصنيف توافر يعادل أو يتجاوز 99.9999%.¹
يشير الاستطلاع إلى أن IBM Power تشهد 3.3 دقيقة أو أقل من الانقطاع غير المخطط له بسبب مشكلات أمنية.²
شهدت شركة Mondi زيادة بنسبة 20% في أداء تطبيقات المستخدم النهائي على نظام SAP S/4HANA، وهو ما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق أهدافها المناخية.³
تظهر اختبارات IBM أن نفس عبء عمل OLTP متعدد الطبقات على Red Hat® OpenShift®، الذي يعمل بنظام IBM ® WebSphere® Hybrid Edition على خادم IBM® Power® S1022، يمكنه معالجة معاملات أكثر بـ 3.6 مرات أكثر في الثانية لكل نواة.
IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.
خادم أحادي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من وحدتَين مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم ثنائي المقبس مكون من أربع وحدات مصمم لأعباء العمل المهمة للأعمال على أنظمة AIX، أو IBM i، أو Linux.
خادم رف رباعي المقابس مُحسّن للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب كميات كبيرة من البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.
تم تصميم خادم IBM Power E1080 لتوسيع نطاق أعباء العمل التشغيلية الأساسية والتطبيقات ذات الأداء العالي بأمان وكفاءة عبر بيئة السحابة الهجينة.
خادم افتراضي آمن يوفر تجربة متسقة ويدعم التحديث بالوتيرة والسعر المناسبَين لك - داخل الموقع وخارجه.
منصات قابلة للتوسع لتلبية احتياجات السحابة الهجينة لديك
يؤدي استخدام خوادم IBM Power10 إلى تحسينات في الأداء بنسبة 75% لأعباء العمل نفسها ودعم الأهداف المناخية.
تحسين تشكيلة المنتجات وكمياتها لتقليل هدر الطعام.
توسيع نطاق الخدمات الرقمية عالية الجودة لتشمل أكثر من مليون شخص.
تمكين خدمات مرنة وفعالة من حيث التكلفة من خلال القدرة الديناميكية.
توسيع نطاق اعتماد السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات موقع العميل المتوفرة في IBM Power Virtual Servers.
اختر نموذج سحابة هجينة مرنًا يتميز بإمكانية التكيف السريع والأتمتة لتلبية احتياجاتك على أكمل وجه.
اطّلع على أحدث الميزات، والتقنيات، والتغييرات التي طرأت على هذه الطُّرز في دليلنا الشامل Redbooks.
احصل على دليل Redbooks الشامل لفهم أحدث الميزات، والتقنيات، والتغييرات التي طرأت على IBM Power E1050.
احصل على آخر المستجدات حول البنية والوظائف الجديدة لخادم IBM Power E1080 من خلال دليلنا الشامل Redbooks.
يُعدّ الاستهلاك المرن لخوادم IBM Power نموذجًا للدفع مقابل الاستخدام يتيح توفير موارد إضافية ديناميكيًّا على الخوادم الخاصة مع تغير احتياجات العمل.
¹ تقرير موثوقية أجهزة الخوادم العالمية لعام 2023، تقرير موثوقية نظام تشغيل الخوادم
² 2022 أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم
³ https://www.ibm.com/ae-ar/case-studies/mondi-group-systems-hardware-sap-s4-hana
⁴ https://www.ibm.com/it-infrastructure/resources/power-performance/e1080/