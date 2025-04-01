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قدرات التخزين في IBM Power Virtual Server

تعرَّف على IBM Power Virtual Servers وقدراته التخزينية، بما في ذلك اللقطات والنُسخ وخدمات التكرار العالمية، وغيرها الكثير – لتتمكن في النهاية من الاستفادة من مزايا البيئة السحابية مع الحفاظ على قدرات التخزين المألوفة التي تستفيد منها في البيئة المحلية اليوم!