تساعد مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات Proximity مئات الشركات على الالتزام بمواعيد تسليمها وضمان كفاءة سلسلة التوريد من خلال تطبيق Stream، وهو حل لإدارة النقل يتسم بالدقة والحساسية الزمنية. يعتمد تطبيق Stream على أداء وموثوقية نظام IBM i ويحظى بثقة شركات الأدوية وشركات السيارات وتجار التجزئة وغيرها من الشركات التي تعتمد على البيانات في الوقت الحقيقي لإدارة الخدمات اللوجستية وعمليات التسليم.
مع اعتماد العملاء على Stream لإدارة أكثر من 50,000 عملية تسليم يوميًا، تستهدف Proximity تحقيق أعلى معايير التوفر والاستمرارية التشغيلية.
كان مزود خدمة التعافي من الكوارث (DR) السابق لشركة Proximity يواجه صعوبة في مواكبة نمو تطبيق Stream. ازدادت تكاليف خدمة التعافي من الكوارث وفقدت Proximity الثقة في قدرة الحل عل التوسع. ومع استمرار شركة Proximity في التوسع لتقديم خدماتها لعملاء أكبر يديرون أساطيل مكونة من مئات المركبات، أصبح محدودية هذا الحل تمثل خطراً حقيقياً على الأعمال.
يقول Dave Pickburn، مدير ومؤسس شركة Proximity: "إذا تعطل النظام ولو لبضع ساعات فقط، فقد يصبح الأمر كارثياً. ومع وجود آلاف السائقين والعملاء الذين يعتمدون علينا، أدركنا أننا بحاجة إلى حل موثوق يمكن أن يتوسع بسلاسة لتقديم أداءً كاملًا تقريبًا بشكل فوري بعد حدوث أي تعطل".
تعاونت شركة Proximity مع IBM وشركة Covenco، شريك الأعمال الذهبي لشركة IBM، لتنفيذ خادم IBM ® Power ® Virtual Server (PowerVS) كحل مرن وموثوق قائم على السحابة للتعافي من الكوارث لتطبيق Stream.
يتيح نظام IBM PowerVS لشركة Proximity نسخ البيانات من التطبيقات التي تعمل على نظام التشغيل IBM i في الوقت الحقيقي وتوسيع نطاق الموارد بسرعة شبه فورية أثناء الانقطاعات غير المخطط لها، مما يساعد خدمة Stream على البقاء قيد تشغيل لخدمة كل سائق وكل عملية تسليم. عملت شركة Covenco بالتعاون مع IBM لتحسين حجم وتكوين مثيلات IBM PowerVS لتلبية الاحتياجات التشغيلية الفريدة لشركة Proximity مع الحفاظ على التكاليف ضمن مستويات معقولة.
عملت شركة Proximity بشكل وثيق مع متخصصي Covenco و IBM خلال نوافذ الصيانة الليلية في عطلات نهاية الأسبوع لضمان تنفيذ سلس وانتقال بلا انقطاع.
يقول Pete Samways، مدير التطوير والشريك المؤسس في Proximity: "كانت القدرة على زيادة الموارد بسرعة بمثابة تحول كبير بالنسبة لنا. باستخدام حلنا السابق، كنا بحاجة إلى إيقاف تشغيل الخادم وإعادة تشغيله مرة أخرى، مما أضاف 20 دقيقة إلى عملية تجاوز التعطل. أما مع IBM PowerVS، فإننا ببساطة نحدد الموارد التي نحتاجها عبر الإنترنت، ويتكيف النظام على الفور."
وبفضل نموذج الفوترة المرن القائم على الدفع حسب الاستخدام الذي يقدمه حل IBM PowerVS السحابي، تتمتع شركة Proximity بمرونة تشغيلية، مما يسمح لها بالتعافي من الانقطاعات بسرعة تصل إلى 50% مع أداء محسّن وبتكلفة أقل بشكل ملحوظ. تدفع Proximity فقط مقابل الموارد التي تستخدمها فعليًا، مما يجعل عملية التعافي من الكوارث أكثر فعالية من حيث التكلفة.
يساعد حل التعافي من الكوارث من شركة Covenco شركة Proximity على زيادة توفّر خدمة Stream، مما يساعد العملاء على إدارة عملياتهم اللوجستية المعقدة بسلاسة ودون انقطاع.
واليوم، تستخدم شركة Proximity أيضًا نظام IBM PowerVS كأداة مريحة لتبسيط صيانة البنية التحتية على خوادم IBM Power المحلية الأساسية. عندما ترغب الشركة في تنفيذ أعمال صيانة، يمكنها ببساطة تفعيل إجراء التعافي من الكوارث ونقل أحمال التشغيل الإنتاجية إلى IBM PowerVS. وعند الانتهاء من الصيانة، يمكن لشركة Proximity إعادة نقل أحمال التشغيل إلى خوادمها المحلية. تعزز هذه المرونة من استدامة العمليات وتساعد Proximity في الحفاظ على ميزتها التنافسية في قطاع إدارة النقل الذي يتسم بمستويات عالية من التحديات.
ويختتم Dave Pickburn بقوله: "لقد أحدث نظام IBM PowerVS تحولًا كبيرًا كحل فعال للتعافي من الكوارث، حيث يوفر الأداء وقابلية التوسع والموثوقية التي تلبي احتياجات تطبيقات SaaS في الوقت الحقيقي. واستنادًا إلى تجربتنا الإيجابية للغاية مع السرعة والمرونة التي يقدمها IBM PowerVS، فإننا نخطط الآن لتوسيع استخدام هذا النهج لخدمة المزيد من العملاء والتطبيقات. حتى أننا نفكر في استخدام IBM PowerVS كمنصة تشغيل أساسية لتطبيقات الإنتاج لدينا في المستقبل."
Proximity (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي شركة رائدة متخصصة في تطوير ودعم تطبيقات IBM i، مع تركيزها على برامج تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES). بالإضافة إلى خدماتها الاحترافية، تدير شكة Proximity تطبيق Stream، وهو حل لإدارة النقل SaaS مصمم لإدارة مهام سير العمل اللوجستية المعقدة، مما يضمن الالتزام بجداول التسليم وسلاسة عمليات سلسلة التوريد.
شركة Covenco (الرابط الموجود خارج موقع ibm.com) تقدم خدمات إدارة البيانات بخبرة عالية إلى جانب خدمات الوساطة في بيع أجهزة الكمبيوتر ومبيعات الأجهزة والدعم. منذ عام 2002، دعمت Covenco عملاءها باستمرار بخدمات عالمية المستوى في منع الكوارث والتعافي منها، مما عزز مكانتها كواحدة من أبرز شركات إدارة البيانات في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم. يجمع نهجها بين إدارة البيانات والمعدات، مما يتيح لها دعم عمليات تكنولوجيا المعلومات على أي نطاق، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى مراكز البيانات على مستوى المؤسسات.
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الأمثلة المقدمة عن العملاء تهدف إلى توضيح كيفية استخدامهم لمنتجات IBM والنتائج التي قد حققوها. قد تختلف النتائج الفعلية من حيث الأداء أو التكلفة أو التوفير أو غيرها في بيئات تشغيل مختلفة.