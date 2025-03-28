في عالم التحرك والانتقال السريع، يكون الوقت عاملاً مهمًا. تفخر شركة National Van Lines (NVL)، وهي شركة مملوكة للموظفين تُجري عمليات في 48 ولاية وخارجها، بخدماتها السلسة، سواءً في نقل العائلات أو الشركات. وفي السنوات الأخيرة، واجهت شركة NVL عائقًا كبيرًا – وهو انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولأوقات طويلة في مقرها الرئيسي بشيكاغو. أدت هذه الانقطاعات إلى انفصال خوادمها عن الإنترنت لعدة أيام، ما أدى إلى توقف العمليات الأساسية وتعريض استمرارية أعمالها للخطر.

بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، واجهت شركة NVL صعوبة في اتباع خطة موثوقة للتعافي من الكوارث. اعتمدت الشركة على شرائط مادية في عمليات النسخ الاحتياطي - وهو حل قديم يوفر القليل من الحماية عند انقطاع التيار الكهربائي. في ظل تزايد عدد القوى العاملة عن بُعد، احتاجت شركة NVL إلى أكثر من مجرد المعالجة السريعة. كانت الشركة بحاجة إلى حل سحابة مرن يحمي عملياتها ويُبقي موظفيها على اتصال، بغض النظر عن مكان عملهم.