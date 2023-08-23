الإعلان عن برنامج تسريع السحابة مع IBM Power Virtual Server

في المشهد الرقمي سريع الوتيرة اليوم، تبحث الشركات باستمرار عن طرق لتحسين كفاءتها التشغيلية وتوسيع نطاق بنيتها التحتية وتعزيز أمن البيانات. لقد برزت السحابة كقوة مغيِّرة لقواعد اللعبة، حيث توفر مرونة غير مسبوقة وقابلية للتوسع وفعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، فإن ترحيل أحمال تشغيل وبيانات وتطبيقات المؤسسة مع ضمان التكافؤ المنطقي بين السحابة والبيئة المحلية يمكن أن يكون مهمة شاقة. لمواجهة هذه التحديات، يسعدنا أن نعلن عن أحدث مبادراتنا لمساعدة العملاء على تحديث بنيتهم التحتية والانتقال السريع إلى IBM Cloud باستخدام IBM Power Virtual Server.

ما أهمية استخدام برنامج تسريع الترحيل؟

صُمم برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة لتلبية الحاجة إلى عملية تقييم واتخاذ قرارات مبسطة وسريعة لترحيل أحمال تشغيل Power المحلية إلى Power Virtual Server. يهدف البرنامج إلى مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أكثر استنارة في دعم تحولهم التقني:

  • عملية مبسطة: يقدم برنامج تسريع الترحيل عملية تتضمن إرشادات إرشادية وتخطيطاً شاملاً للأعمال والتخطيط التقني والدعم الاستراتيجي من أخصائيي الترحيل والإعداد من IBM. تم اعتماد البرنامج من قبل العديد من الشركات لتلبية احتياجات الترحيل السحابي الخاصة بها.
  • إرشادات احترافية من قبل مختبرات خبراء IBM: يتلقى العملاء إرشادات من متخصصي التقنية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أنماط الترحيل التي أثبتت جدواها والرموز البرمجية والأدوات والبنى القابلة للنشر المصممة خصيصًا لمنصة IBM Cloud. يمكن للعملاء الحصول على التدريب الفني والشهادات والتقييم لتعزيز قدراتهم وخبراتهم في مجال الترحيل. يوفر هذا للعملاء الموارد والدعم للتنقل في عملية الترحيل إلى Power Virtual Server.
  • في الوقت المناسب وبشكل منظم: يرشد برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة العملاء من خلال عملية منظمة لترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة. يتضمن ذلك تقييمًا وتخطيطًا وحمل تشغيل تجريبي لإثبات القيمة. يتبع البرنامج نموذجًا تدريجيًا لمشاركة العملاء من خلال ورش عمل للاكتشاف والتخطيط وتصميم الحلول.
  • توفير التكاليف: تتوفر حوافز مالية للمساعدة في تعويض تكاليف الترحيل. تقدم شركة IBM حوافز مالية على شكل أرصدة على IBM Cloud، تغطي ما يصل إلى 50% من تكلفة الترحيل. [1] للتأهل للبرنامج، يجب أن يكون العملاء مشتركين في خطة IBM Enterprise Savings Plan.

يمكن أن يكون نقل أحمال التشغيل والتطبيقات إلى السحابة مهمة تحويلية ومكلفة. ومع ذلك، يقدم برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة باستخدام خادم IBM Power Virtual Server فرصة ثمينة للشركات للانتقال إلى السحابة بطريقة مصممة لتكون فعالة من حيث التكلفة وتتسم بالكفاءة. من خلال معالجة المخاوف المالية ومنح إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية، نقدم الدعم لتسهيل عملية الانتقال السلس والاقتصادي طوال عملية الترحيل.

لمَ الانتقال إلى السحابة؟

يجب على العملاء التفكير في ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بهم إلى السحابة لعدة أسباب:

  • تحديث أحمال تشغيل Power دون الحاجة إلى إعادة تصميم النظام الأساسي: أولاً، تسمح بتحديث بنية Power التحتية دون الحاجة إلى التضحية بالمهارات أو الأدوات أو المنصات الحالية - وهي مصممة للانتقال السلس.
  • توفير البنية التحتية: يمكن أن يساعد الترحيل إلى السحابة في تقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بصيانة البنية التحتية المحلية وتحديثها. تتطلب مراكز البيانات التقليدية استثمارات كبيرة في المعدات وأنظمة التبريد وإمدادات الطاقة والموظفين لإدارة كل ذلك. وعلى النقيض من ذلك، تعمل منصة IBM Cloud بنظام نموذج الدفع حسب الاستخدام، بحيث لا تدفع الشركات إلا مقابل الموارد التي تستخدمها. تسمح هذه الكفاءة من حيث التكلفة للشركات بإعادة تخصيص ميزانيتها الموجّهة لتكنولوجيا المعلومات إلى مبادرات تركز على الابتكار والنمو.
  • مرونة أكبر: هناك فائدة أخرى لترحيل أحمال التشغيل إلى السحابة وهي قدرة السحابة على توسيع النطاق بناءً على متطلبات العمل الديناميكية. غالبًا ما تواجه البنية التحتية المحلية التقليدية قيودًا في التعامل مع التقلبات في الطلب أو الزيادات المفاجئة في حركة مرور المستخدمين. ومع ذلك، مع السحابة، يمكن للشركات زيادة مواردها أو خفضها بناءً على متطلبات الوقت الفعلي.
  • تعزيز نتائج الأعمال: يمكن أن يؤدي تحديث البنية التحتية إلى نتائج أعمال ملموسة. نقل العمليات إلى السحابة يمكن أن يساعد في تعزيز المرونة من خلال مرونتها المتأصلة، مما يمكّن الفرق من إنشاء بيئات جديدة بسرعة، وتجربة الأفكار وتعزيز الابتكار بوتيرة لا يمكن تحقيقها من خلال الأنظمة القديمة فقط.
  • إنتاجية القوى العاملة وتسارعها: يعزز الترحيل إنتاجية القوى العاملة وتسارعها، ويعيد توزيع عمالة إدارة البنية التحتية وتسرع دورات التنمية.

ابدأ في جني الفوائد

يتيح برنامج تسريع الترحيل إلى السحابة باستخدام IBM Power Virtual Server للشركات إمكانية ترحيل أحمال التشغيل الخاصة بهم إلى السحابة. بفضل خبرات IBM وحوافزها ومنهجياتها، يمكن للمؤسسات نقل بيئات Power المحلية الخاصة بها إلى خادم IBM Power Virtual Server. يوفر البرنامج تخطيطاً شاملاً ودعماً استراتيجياً لضمان نجاح عملية الترحيل. يمكن لحوافز تسريع الترحيل أن تساعد في تخفيف المخاوف المالية من أجل انتقال سلس وفعال من حيث التكلفة.

تم تصميم IBM Power Virtual Server ليقدم أداء استثنائياً وقابلية للتوسع وميزات أمن استثنائية. تم تصميمه لتبسيط عملية الترحيل باستخدام أدوات وخدمات مصممة خصيصًا لهذا الغرض. استفد من إمكانات السحابة مع IBM Power Virtual Server وبرنامج تسريع الترحيل إلى السحابة.

مؤلف

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

الحواشي

[1] يمكن للعملاء المشتركين في خطة IBM Enterprise Savings Plan تقليل تكاليف الترحيل إلى السحابة من خلال طلب حافز ائتمان ترويجي لاستخدامه في خدمات IBM Cloud. سيتم إصدار رصيد العرض الترويجي خلال الأشهر الستة الأولى من عملية الترحيل وسيتم حسابه وفقًا لنموذج متدرج يعتمد على تكلفة الترحيل السنوية. 50% من تكلفة الترحيل للمستوى 1 (500 ألف دولار أمريكي + التكاليف السنوية)، أو 35% من تكلفة الترحيل للمستوى 2 (250 ألف دولار أمريكي - 500 ألف دولار أمريكي التكاليف السنوية)، أو 25% من تكلفة الترحيل للمستوى 3 (150 ألف دولار أمريكي - 250 ألف دولار أمريكي التكاليف السنوية).