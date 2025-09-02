RISE with SAP على IBM Power Virtual Server

وجدت أبحاث IDC أن الأسباب الرئيسية لنقل أعباء عمل SAP إلى IaaS تشمل الأداء العالي، وحماية البيانات القوية، ودعمًا قويًا لترحيل السحابة. بالنسبة إلى SAP HANA تحديدًا، تُولي المؤسسات أولوية للتحكم في البيانات، والتكامل السلس عبر بيئة SAP، وتحسين أداء المعاملات والتحليلات. عند اختيار مزوِّد IaaS، تتمثل العوامل الرئيسية في الأمن المتميز، والأداء الافتراضي الرائد، والكفاءة في التكلفة.