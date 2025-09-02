RISE with SAP على IBM Power Virtual Server

مُصمم للانتقال السريع والسلس إلى RISE with SAP
على مدار أكثر من نصف قرن، استخدمت الشركات البنية التحتية لشركة IBM لاستضافة أنظمة SAP الحساسة للمهام لعملياتها على مدار الساعة وحماية بيانات الأعمال الحساسة. وكخطوة تالية للمساعدة في تسريع انتقالها إلى Cloud ERP، أطلقت IBM و SAP خيار hyperscaler جديدًا لـ SAP Cloud ERP Private، وذلك باستخدام منهجية RISE with SAP.
تم تصنيفه حسب التوافر كأحد الخوادم المعتمدة من SAP.
عدد الثغرات الحرجة والتعرضات في مراقب الأجهزة الافتراضية لخوادم Power أقل 14 مرة منذ 2020 مقارنةً بالسحابات المعتمدة من SAP والتي تستخدم مراقبين افتراضيين آخرين.
مصمم خصيصًا لنقل أعباء عمل SAP S/4HANA من IBM Power Systems المحلية إلى السحابية خلال 90 يومًا.
للمساعدة على تسهيل انتقال العملاء إلى RISE with SAP على Power Virtual Server، تطلق IBM برنامج استثمار مخصصًا لدعم التقييمات الفنية في المراحل المبكرة من قبل شركات تكامل الأنظمة أو شركاء إعادة البيع، وتنفيذ عمليات الترحيل، ونشر أحمال التشغيل المحيطة بخلاف RISE (SAP وغير SAP) إلى السحابة.
ولتسريع عملية ترحيل Cloud ERP، تقدم مجموعة IBM Transformation Suite for SAP Applications برامج وخدمات من IBM وشركائها مثل SNP التي تعمل على أتمتة مهام الترحيل الأساسية، بما في ذلك التقييمات الفنية، وترحيل البيانات والتعليمات البرمجية، وتحليل التعليمات البرمجية، والاختبار الآلي.
"هذه الترقية في SAP تمهِّد الطريق نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات أكثر تعقيدًا. ومع استمرارنا في البناء على هذا الأساس، يجب أن تظل البنية التحتية آمنة ومرنة. وهنا تظهر أهمية الأمان واستمرارية الخدمة في بيئة SAP المستضافة على IBM Power Virtual Server وIBM Cloud. ومنذ الإطلاق الفعلي، نعمل بمعدل توفُّر 100% دون أي انقطاعات". Sirish Gottimukkala، مدير تسليم تكنولوجيا المعلومات، IBM
وجدت أبحاث IDC أن الأسباب الرئيسية لنقل أعباء عمل SAP إلى IaaS تشمل الأداء العالي، وحماية البيانات القوية، ودعمًا قويًا لترحيل السحابة. بالنسبة إلى SAP HANA تحديدًا، تُولي المؤسسات أولوية للتحكم في البيانات، والتكامل السلس عبر بيئة SAP، وتحسين أداء المعاملات والتحليلات. عند اختيار مزوِّد IaaS، تتمثل العوامل الرئيسية في الأمن المتميز، والأداء الافتراضي الرائد، والكفاءة في التكلفة.