RISE with SAP على IBM Power Virtual Server

مُصمم للانتقال السريع والسلس إلى RISE with SAP

البدء
صورة IBM Cloud for SAP Wayfinder Hero
لافتة TechXchange

IBM TechXchange 2025

تعرَّف على كيفية تسريع رحلة الذكاء الاصطناعي والتحديث لديك باستخدام IBM Cloud، واحصل على أبرز الشهادات المعتمدة وتواصَل مع زملائك في المجال.

المقاعد محدودة! سجِّل الآن

انتقال أسرع وأكثر سلاسة إلى RISE with SAP

على مدار أكثر من نصف قرن، استخدمت الشركات البنية التحتية لشركة IBM لاستضافة أنظمة SAP الحساسة للمهام لعملياتها على مدار الساعة وحماية بيانات الأعمال الحساسة. وكخطوة تالية للمساعدة في تسريع انتقالها إلى Cloud ERP، أطلقت IBM و SAP خيار hyperscaler جديدًا لـ SAP Cloud ERP Private، وذلك باستخدام منهجية RISE with SAP.

 IBM و SAP تطلقان خيار hyperscaler جديدًا لـ SAP Cloud ERP
الفوائد رقم 1

تم تصنيفه حسب التوافر كأحد الخوادم المعتمدة من SAP.

 اطلع على التقرير 14 ضعفًا

عدد الثغرات الحرجة والتعرضات في مراقب الأجهزة الافتراضية لخوادم Power أقل 14 مرة منذ 2020 مقارنةً بالسحابات المعتمدة من SAP والتي تستخدم مراقبين افتراضيين آخرين.

 اطَّلِع على كتالوج أمان Power 90 يومًا

مصمم خصيصًا لنقل أعباء عمل SAP S/4HANA من IBM Power Systems المحلية إلى السحابية خلال 90 يومًا.

 اقرأ المدونة

ندوة عبر الإنترنت حسب الطلب 

المزايا الاستراتيجية لخادم IBM Power Virtual Server لتحديث SAP Cloud ERP

شاهِد التسجيل
مراحل الترحيل لـ RISE with SAP
برنامج الاستثمار

للمساعدة على تسهيل انتقال العملاء إلى RISE with SAP على Power Virtual Server، تطلق IBM برنامج استثمار مخصصًا لدعم التقييمات الفنية في المراحل المبكرة من قبل شركات تكامل الأنظمة أو شركاء إعادة البيع، وتنفيذ عمليات الترحيل، ونشر أحمال التشغيل المحيطة بخلاف RISE (SAP وغير SAP) إلى السحابة.

 تعرف على المزيد برنامج إعادة شراء IBM® Power
البيانات التي يتم الوصول إليها ومعالجتها من العديد من قواعد البيانات السحابية والبنية التحتية المحلية
IBM Transformation Suite for SAP Applications

ولتسريع عملية ترحيل Cloud ERP، تقدم مجموعة IBM Transformation Suite for SAP Applications برامج وخدمات من IBM وشركائها مثل SNP التي تعمل على أتمتة مهام الترحيل الأساسية، بما في ذلك التقييمات الفنية، وترحيل البيانات والتعليمات البرمجية، وتحليل التعليمات البرمجية، والاختبار الآلي.

 تعرَّف على المزيد حول مجموعة التحوُّل لتطبيقات SAP
رسم توضيحي متساوي القياس لشبكة تخزين سحابي آمنة تتفاعل مع SAP وSalesforce والحكومة والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والنقل وشركات الطيران والشحن والتوصيل وسلسلة التوريد.
أحد أكبر مشاريع تنفيذ RISE with SAP في المجال

"هذه الترقية في SAP تمهِّد الطريق نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات أكثر تعقيدًا. ومع استمرارنا في البناء على هذا الأساس، يجب أن تظل البنية التحتية آمنة ومرنة. وهنا تظهر أهمية الأمان واستمرارية الخدمة في بيئة SAP المستضافة على IBM Power Virtual Server وIBM Cloud. ومنذ الإطلاق الفعلي، نعمل بمعدل توفُّر 100% دون أي انقطاعات". Sirish Gottimukkala، مدير تسليم تكنولوجيا المعلومات، IBM

 تعرَّف على المزيد حول التنفيذ
رسم توضيحي رقمي لبنية نسيج البيانات
أصبح ترحيل SAP إلى السحابة أسهل من أي وقت مضى

وجدت أبحاث IDC أن الأسباب الرئيسية لنقل أعباء عمل SAP إلى IaaS تشمل الأداء العالي، وحماية البيانات القوية، ودعمًا قويًا لترحيل السحابة. بالنسبة إلى SAP HANA تحديدًا، تُولي المؤسسات أولوية للتحكم في البيانات، والتكامل السلس عبر بيئة SAP، وتحسين أداء المعاملات والتحليلات. عند اختيار مزوِّد IaaS، تتمثل العوامل الرئيسية في الأمن المتميز، والأداء الافتراضي الرائد، والكفاءة في التكلفة.

 تعرَّف على المزيد حول ترحيل SAP إلى السحابة
اتخِذ الخطوات التالية

ناقِش تحديث بيئة SAP السحابية الخاصة بك مع أحد خبراء IBM Power Virtual Server.
الحواشي

* نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة في مراقب الأجهزة الافتراضية في PowerVM أقل 14 ضعفًا مقارنةً بواجهات الخوادم الأساسية في التقنيات السحابية الأخرى المعتمدة من SAP استنادًا إلى سجلات قاعدة بيانات NIST للثغرات الأمنية لكل من PowerVM، وHyper-V، وXen، وKVM. البيانات اعتبارًا من 6 مايو 2025.