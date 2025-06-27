SAP S/4HANA Cloud على IBM Power Virtual Server تسهم في تبسيط العمليات
تدعم منظمات التمويل و"من عرض السعر إلى التحصيل" لدى IBM أكثر من 150,000 مستخدم لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على مستوى العالم ضمن وحدات أعمال متنوعة. وتعتمد عملياتها على أنظمة SAP ERP تعمل على بنية تحتية غير متجانسة تشمل ®IBM Power و ®IBM Z وخوادم Intel. وقد أدى اتساع نطاق هذا النظام البيئي العامل في بيئة محلية إلى زيادة التعقيد والتكلفة التشغيلية. كما ظهرت فرص لتقليل التدخل اليدوي في عمليات عرض السعر إلى التحصيل، والتي تشمل تسجيل العقود، والفوترة، والحسابات المدينة.
تعاونت فرق المالية و"من عرض السعر إلى التحصيل" في IBM مع قسم رئيس قسم المعلومات (CIO) في الشركة، وهو القسم المسؤول عن إدارة التطبيقات التشغيلية الأساسية داخل IBM، إلى جانب ®IBM Consulting و®SAP، لتنفيذ تحوّل شامل في العمليات باستخدام نهج حديث قائم على السحابة. اختارت IBM الانتقال إلى SAP Cloud ERP باستخدام RISE with SAP على IBM Power Virtual Server لتنفيذ أحد أكبر مشاريع التحوّل المؤسسي على مستوى العالم1، بهدف دعم نمو الشركة وتعزيز خدماتها المقدمة للعملاء.
أتاحت هذه الترقية إلى SAP S/4HANA Cloud، وهو الجيل التالي من برامج Cloud ERP من SAP، تحسين العمليات المؤسسية، وتوحيد البيانات على مستوى العالم، وتعزيز عملية صناعة القرار من خلال الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل المؤتمتة. وقد مكّن هذا التحوّل IBM من تسريع رحلتها نحو الأعمال السحابية، وتبسيط العمليات وتيسيرها، عبر الانتقال من بيئة محلية قائمة على IBM Power وSAP ECC إلى SAP S/4HANA Cloud على IBM Power Virtual Server. كما ساعدت المكاسب التشغيلية الناتجة عن هذا التحوّل فرق IBM على تقديم تجربة أفضل للعملاء. يدعم هذا الحل أكثر من 150,000 مستخدم لنظام ERP في 175 دولة حول العالم. ورغم النطاق العالمي المعقّد للبرنامج وتعدد وحدات الأعمال المدعومة، فقد اكتملت عملية الترحيل خلال 18 شهرًا فقط. وقد حققت IBM خفضًا بنسبة 30% في تكاليف البنية التحتية3 والعمليات المرتبطة بها نتيجة الانتقال إلى SAP Cloud ERP2. أسهم اتساق البنية بين بيئة IBM Power المحلية وبيئات IBM Power Virtual Server في تسريع وقت الترحيل بنسبة تراوحت بين 15 و25% مقارنة بعمليات الترحيل من Power إلى بيئات x86 في سحابات أخرى، بفضل التشابه البنيوي وأداء معالجات Power. 1.
"ما وصلنا إليه الآن هو ما نطلق عليه اسم المؤسسة الرقمية — حيث نُبسّط خطوات العمل، ونعيد هيكلة العمليات العالمية بشكل جذري، ونستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لأتمتة كل ما يمكن. ويمثل SAP S/4HANA Cloud المحرك الرئيسي لهذه الرحلة". ديفيد أكرمان، مدير منصة SAP S/4HANA في IBM. وأضاف Sirish Gottimukkala، مدير تنفيذ تكنولوجيا المعلومات في IBM: "هذه الترقية في SAP تمهد الطريق نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات أكثر تعقيدًا. ومع استمرارنا في البناء عليه، يجب أن تظل البنية التحتية آمنة ومرنة. وهنا تتجلّى أهمية الأمان واستمرارية الخدمة في بيئة SAP المستضافة على IBM Power Virtual Server و IBM Cloud. ومنذ الإطلاق الفعلي، نعمل بمعدل توفر 100% دون أي انقطاعات."
قادت IBM Consulting عملية التحوّل هذه من البداية إلى النهاية، حيث قدّمت الخدمات الفنية وخدمات التنفيذ وإدارة التطبيقات اللازمة لنقل وتشغيل هذه الحلول المعقدة بأمان. وبصفتها جزءًا من التحوّل إلى SAP S/4HANA Cloud، نجحت فرق المالية و"من عرض السعر إلى التحصيل" في IBM في تحقيق مهام سير عمل مؤتمتة جديدة ساهمت في تبسيط العمليات، شملت ما يلي:
كارول بروس، مديرة استشارات دورة "من عرض السعر إلى التحصيل" في IBM: "لوحات المعلومات التفاعلية المتاحة لمديري المشاريع والاستشاريين تتيح لهم تصورًا أوضح للحالة الراهنة لكل عميل. إذ تتابع هذه اللوحات التقدم في الوقت الفعلي من حيث تواريخ الاستحقاق ومواعيد إصدار الفواتير، مما يضمن أعلى درجات التنسيق والتناغم."
أدى الانتقال من SAP ECC إلى SAP S/4HANA Cloud إلى تحسينات كبيرة في دورة "من عرض السعر إلى التحصيل" داخل IBM. ومن أبرز النتائج المسجّلة في IBM2:
تنظر IBM حاليًا في تكامل أدوات إضافية مثل SAP Signavio وحل إدارة التمويل والسحابة ®IBM Apptio، للحصول على رؤى أعمق حول العمليات ودفع عجلة التحسين المستمر.
ومن خلال تبسيط المهام، وتيسير سير العمل، والاستفادة من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسعى IBM إلى تعزيز الكفاءة وقابلية التوسع بشكل أكبر. وتؤكد هذه المبادرات، إلى جانب الشراكة طويلة الأمد مع SAP، التزام IBM المستمر بالتطور والابتكار، لضمان قدرتها على تقديم قيمة أعلى لعملائها والبقاء في طليعة التحوّل الرقمي.
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تُعد IBM مزودًا عالميًا رائدًا في مجال الحوسبة السحابية الهجينة، والذكاء الاصطناعي، والخبرة الاستشارية. ونحن نساعد عملاءنا في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من بياناتهم، وتبسيط العمليات التجارية، وخفض التكاليف، وتحقيق ميزة تنافسية في قطاعاتهم. وتعتمد آلاف الحكومات والكيانات المؤسسية العاملة في البُنى التحتية الحيوية—مثل الخدمات المالية، والاتصالات، والرعاية الصحية—على منصة IBM السحابية الهجينة ومنصة Red Hat OpenShift لتنفيذ تحوّلاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم IBM ابتكارات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحلول السحابية المصممة حسب القطاعات، والخدمات الاستشارية، ما يمنح عملاءها خيارات مرنة ومفتوحة. ويستند كل ذلك إلى التزام IBM الراسخ بمبادئ الثقة، والشفافية، والمسؤولية، والشمولية، والخدمة.
منهجية مصممة لتسريع الانتقال إلى RISE with SAP على خادم IBM Power Virtual Server بشكل غير معطِّل للأعمال.
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