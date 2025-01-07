RISE with SAP على IBM Power Virtual Server

على مدار أكثر من نصف قرن، استخدمت الشركات البنية التحتية لشركة IBM لاستضافة أنظمة SAP الحساسة للمهام لعملياتها على مدار الساعة وحماية بيانات الأعمال الحساسة. وكخطوة تالية للمساعدة على تسريع انتقالها إلى تخطيط موارد المؤسسات السحابية، تقدم SAP خادم IBM Power Virtual Server كبنية تحتية سحابية فائقة التوسعة لـ RISE with SAP.

تجمع RISE with SAP بين الخدمات القائمة على النتائج، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المستندة إلى السحابة مع SAP S/4HANA، ومنصات إضافية لإعادة التفكير في نموذج تشغيل المؤسسة. يوفر IBM Power Virtual Server ميزة فريدة للمؤسسات التي تدير مشهد SAP على خوادم IBM Power: فهو مصمم لتحقيق انتقال أسرع وأكثر سلاسة إلى RISE with SAP.