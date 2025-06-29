29 يونيو 2025
أصبحت IBM Cloud متاحة الآن كخيار hyperscaler الجديد للعملاء الذين يقومون بتحديث نظامهم إلى SAP Cloud ERP Private باستخدام منهجية RISE with SAP.
تُعَد RISE with SAP on IBM Power Virtual Server نقطة تحوُّل لأكثر من 10,000 شركة تُدير حاليًا تطبيقات SAP الحيوية على خوادم IBM Power. تم تصميم خيار hyperscaler الجديد هذا لنقل أعباء عمل SAP S/4HANA من خوادم IBM Power المحلية إلى السحابة خلال 90 يومًا وتحسين وقت ترحيل SAP S/4HANA Cloud بنسبة تصل إلى 15-25% مقارنةً بالانتقال من Power إلى بيئات x86.
تشتهر منصة IBM Power لقدرتها على تقديم أعلى مستويات من التوافر والأمان بين الخوادم المعتمدة من SAP. بالنسبة إلى العملاء الذين يشغِّلون بيئة SAP على خوادم IBM Power أو x86، يقدِّم IBM Power Virtual Server منصة آمنة ومرنة لتشغيل أكثر العمليات الحيوية للأعمال. كما يمكنهم الاستفادة من خدمات منصة IBM Cloud لبناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على مصادر بيانات SAP وغير SAP.
تُعَد رحلة IBM الخاصة بتحديث RISE with SAP عبر 175 دولة باستخدام SAP Cloud ERP Private على IBM Power Virtual Server، وفقًا لـ SAP، إحدى أكبر مشاريع التحول المؤسسي في العالم. وهي شهادة على كفاءة هذا الحل وموثوقيته. أدى ترحيل عمليات الاقتباس إلى التحصيل، والمالية، والتصنيع إلى SAP S/4HANA Cloud Private إلى خفض تكاليف عمليات البنية التحتية بنسبة 30%، مع استمرار التشغيل بنسبة توافر 100% منذ بدء التشغيل.
عندما يبدأ العملاء رحلتهم مع RISE with SAP، يحتاجون إلى المرونة للعمل مع الشركاء الذين يعتمدون عليهم. تواصِل IBM توسيع الشراكة مع الشركاء المعتمدين من RISE with SAP الرائدين، ومطوِّري البرمجيات المستقلين ضمن نظام SAP، وشركاء نظام Power، لمساعدة العملاء بالخبرات التي يحتاجونها لتنفيذ تحوُّل Cloud ERP.
فيما يلي بعض الإعلانات الأخيرة:
يقول Harish Dwarkanhalli، المدير ورئيس التطبيقات المؤسسية العالمية في Wipro: نرحب بهذا الإعلان لأنه يمكِّن عملاء Wipro الذين يديرون بيئة SAP على IBM Power من اعتماد استراتيجية سحابة هجينة بسهولة، مصممة لتقديم أداء ممتاز، وأمان قوي وإدارة امتثال فعَّالة، وتسريع عمليات الترحيل إلى السحابة.
تقدِّم IBM أيضًا مجموعة التحول لتطبيقات SAP للعملاء، ومزودي الحلول المتكاملة، والشركاء الآخرين في المنظومة. يجمع هذا الحل بين برامج وخدمات IBM وقادة الصناعة مثل SNP لأتمتة المهام الأساسية للترحيل، بهدف توفير رحلة RISE with SAP أسرع ودون تعطُّل. بالإضافة إلى مجموعة التحول، تقدِّم IBM برنامجًا استثماريًا مُخصصًا لمنهجية RISE with SAP للتعامل مع التعقيدات المرتبطة بترحيل أعباء عمل SAP إلى السحابة. يوفر هذا البرنامج الدعم في مراحل التقييم الفني المبكرة، وتنفيذ الترحيل، وانتقال أعباء العمل غير المرتبطة بـ RISE إلى السحابة. يتضمن ذلك عرض إعادة شراء للخوادم المؤهلة المستندة إلى معالجات IBM Power10 التي تشغِّل أعباء عمل SAP.
لمعرفة المزيد عن المزايا الاستراتيجية لـ IBM Power Virtual Server في تحديث SAP Cloud ERP، انضم إلى ندوتنا القادمة عبر الإنترنت. اكتشِف كيف تعاونت SAP مع IBM لتحسين هذا الحل بشكل مشترك لتسريع ترحيل SAP Cloud ERP لعملاء IBM Power، واستمع إلى رحلة التحول الخاصة بـ IBM CIO، وتعرَّف على فوائد برنامج الاستثمار المميز من IBM لرحلة RISE with SAP.