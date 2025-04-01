Apptio، إحدى شركات IBM
طلب عرض توضيحي كتيب CIOلتحسين التكلفة
رسم توضيحي يسلط الضوء على ميزة منتج Apptio الرئيسي

تصنيف شركة IBM كرائد في موجة Forrester Wave للربع الثالث من عام 2024™

اقرأ التقرير لمعرفة سبب تصنيف شركة Forrester IBM كرائد مع "الحل الأكثر اكتمالاً للتطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) CCMO."

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Apptio هي عائلة من الإدارة المالية التقنية, إدارة مالية السحابة والإدارة المالية للمؤسسة تخطيط منتجات البرمجيات التي تسمح لك بربط استثماراتك التقنية بقيمة تجارية واضحة.

إن اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في مجال التقنية اليوم هو حساس لبناء الميزة التنافسية وتعزيز الابتكار ودفع عجلة الاستثمار في مجال التقنية اليوم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي البيانات المشتتة وغير الموثوقة والعمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً والمعرضة للأخطاء إلى ميزانيات متضخمة وتخطيط غير فعال وفرص ضائعة. تحتاج المجموعة إلى حلول مبسطة ومتكاملة ومؤتمتة للمساعدة في تحسين الإنفاق على المعلومات وتحسين العمليات وتحقيق عوائد مالية أكبر.

يعمل Apptio على هيكلة كميات هائلة من البيانات التقنية-الإنفاق والبيانات التشغيلية المؤسسية بذكاء لتقديم بيانات قابلة للتنفيذ من قبل الرؤساء التي يمكن لقادة الأعمال والتمويل والتقنية استخدامها للعمل معًا بشكل أفضل. يعمل Apptio على تجميع بيانات الإنفاق والتكلفة والاستهلاك والأداء والسمات من أنظمة متباينين، بما في ذلك بائعي السحابة. يتيح لك هذا الفهم الكامل والمترابط لإنفاقك في مجال التقنية والقيمة التي يعود بها كل دولار على عملك تحديد أولويات العمل بثقة، وتبني السحابة وتحسين استثماراتك في مجال التقنية.
التعريف بمجموعة العمليات المالية المالية FinOps: مجموعة حلول العمليات المالية للجميع
ما الجديد
تقرير جديد لشركة IBM
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المزايا
جعل السحابة ميزة تنافسية

تخصيص تكاليف السحابة وتمكين ملكية الفريق وتقليل هدر السحابة. خفض تكاليف السحابة المتعددة وتخصيص 100٪ من إنفاق السحابة بدقة.
إلغاء القفل قيمة الاستثمارات التقنية

خفض النفقات التقنية غير الضرورية، وتسريع دورات التوقعات والتكيف بسرعة في بيئة مليئة بالتحديات. تقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 25% وخفض دورات التخطيط بنسبة 75%.
تسريع مرونة الأعمال في كل مكان

إدارة العمل والموارد والمحافظ بشكل ديناميكي مع ضمان المواءمة المستمرة مع الاستراتيجية الاستراتيجية للأعمال. تحسين الدقة بنسبة 90%.
منتجات Apptio
تطبيق IBM Apptio IBM Apptio إلغاء القفل القفل القابل للتطبيق لتسريع الأعمال الاستراتيجية من خلال تبسيط التطبيق والعمليات وتوحيد البيانات المالية والتشغيلية في الصناعاتتصنيف قياسي لفئة التكلفة والتسلسل الهرمي. استكشف تطبيق IBM Apptio
 قابلية السحابة من IBM IBM يستوعب Cloudability Cloudability، ويقوم بتطبيع وهيكلة بيانات الفوترة عبر جميع مزودات السحابة الرئيسية لتقديم رؤية أحادية الجانب للتكلفة. تُضفي المعلومات التكنولوجية المساءلة المالية على نموذج الإنفاق المتغير القائم على الاستهلاك في شركة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. استكشف قابلية السحابة من IBM استكشف IBM قابلية السحابة التسعير
عملية استهداف IBM Targetprocess IBM يُمكّن Targetprocess مجموعة الأسلوب الرشيق من توسيع نطاق ممارسات الرشيق وتسريع خفة الحركة في الأعمال. تتكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مباشرةً مع IBM Apptio، مما يمكّن الشركات من تتبع تكاليف برامج الأسلوب الرشيق وتحسين استثماراتها. استكشف IBM Targetprocess
ميزة داتالينك

قم بأتمتة استيعاب البيانات من أكثر من 350 مصدراً بسهولة من خلال موصلات ذكية. جدولة الموصلات لسحب البيانات بشكل منتظم وتلقي Alerts and Notification عندما تكمل الموصلات التحميل.

 استكشف رابط البيانات نموذج Apptio TBM الموحد (ATUM)

تطبيق أفضل الممارسات التقنية لإدارة الأعمال (TBM), تستفيد ATUM من تصنيف إدارة الأعمال TBUM لدمج بيانات التكلفة من تمويل الشركات مع بيانات حول المعلومات ومنتجات وخدمات الأعمال.

 استكشف أتوم Apptio BI

يحدد Apptio BI الفرص القيّمة ويساعد على تحويلها إلى واقع ملموس من خلال تتبع الأهداف المتكاملة. يمكنك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع من خلال إنشاء ومشاركة التحليلات الأكثر أهمية لأعمالك.

 استكشف Apptio BI التعليقات والتعاون

قم بتمكين طرف معني من خلال التعليقات و @التعليقات والإشعارات للمساهمة في التعليقات والتحليلات في الوقت المناسب على بياناتك وتقاريرك، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار دون مغادرة المنصة.

 استكشاف التعليقات والتعاون
دراسات الحالة الاستفادة من قابلية السحابة للحصول على شفافية تكلفة السحابة الشاملة وقابلية التوسع الديناميكي

تعرّف كيف سمح تطبيق السحابة السحابية IBM الخاص ب TUI في نهاية المطاف بإثبات قيمة السحابة الإنفاق والاستراتيجيات مع الحفاظ على انخفاض تكاليف السحابة والحفاظ على خفة الحركة في العمليات.

 تعمل شركة Flutter Entertainment على زيادة المرونة من خلال المراهنة على الشفافية مع Apptio

تعرّف على كيفية قيام شركة IBM Targetprocess من شركة IBM ليس فقط بإتاحة الفرصة لشركة UK&amp;I للجمع بين العلامات التجارية معًا، بل أيضًا إظهار القيمة التي تعود على الأعمال من حيث البيانات الثاقبة.
الجوائز والمراجعات

تتصدر شركتا IBM Cloudability وIBM Targetprocess في تقريري G2 Summer 2024، اللذين يقارنان المنتجات ويصنفانها ويصنفانها وفقًا لدرجات الرضا في السوق وحضورها في السوق.

IBM تعد كل من Cloudability و IBM Targetprocess و IBM Apptio من أفضل التصنيفات على موقع TrustRadius، وهو منصة موثوقة للمراجعات والتصنيفات للمشترين في مجال التقنية للأعمال.
ترست راديوس المراجعات المراجعات
الموارد كتيب CIO'دليل للمعلوماتية تحسين التكلفة الأمثل

استخدم هذا الدليل واستكشف أربع طرق لتحسين تكاليف المعلومات باستخدام الأسئلة الإرشادية لجعل تحليلك واضحًا واستنتاجاتك قابلة للتنفيذ.

 تشغيل العمليات المالية باستخدام Turbonomic من IBM Turbonomic

يمكنك تحقيق أقصى عائد على استثماراتك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأتمتة التي تساعد على التخلص من الإنفاق الزائد في بيئات السحابة المختلطة والمتعددة.

 العمليات المالية: نهج جديد للإدارة المالية السحابة

استخدم هذا الدليل لمعرفة كيف يمكن أن يساعدك نموذج تشغيل العمليات المالية في زيادة قيمة السحابة وجمع فرق التقنية والأعمال والمالية معًا لتحقيق تعاون أكبر وإنفاق أكثر ذكاءً.

اتخذ الخطوة التالية

سواء كنت تريد إلغاء القفل قيمة استثماراتك التقنية أو جعل السحابة ميزتك التنافسية, يساعدك Apptio على تحقيق نتائج أفضل للأعمال من خلال ®قوة الموثوق بها والموثوق بها للتنفيذ الرؤى.

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