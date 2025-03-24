تسريع رحلة SAP S/4HANA الخاصة بك باستخدام IBM Transformation Suite for SAP Applications

سحابة الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

24 مارس 2025

 

مؤلف

Ramy Buechler

Program Director, Product Management, SAP on IBM Power

يُعَد نقل أعباء عمل SAP إلى السحابة أكثر تعقيدًا بكثير من نقل أعباء العمل للأغراض العامة. يواجه العملاء تحديات مثل عمليات الترحيل المطولة والتكاليف المرتفعة والأدوات المحدودة وعقبات التكامل وتعقيدات بناء منصة سحابية هجينة. 

لمواجهة هذه التحديات، يسرُّ IBM الإعلان عن التوفر العام لمجموعة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP في 24 مارس 2025. تم تصميم هذه الحزمة الشاملة لتبسيط وتسريع عملية الترحيل إلى SAP S/4HANA وRISE with SAP. من خلال دمج البرمجيات والخدمات من IBM ومزودي الصناعة المعتمَدين، تعمل الحزمة على أتمتة المهام الأساسية للترحيل، بما في ذلك التقييمات التقنية، وترحيل البيانات والتعليمات البرمجية، وتحليل التعليمات البرمجية، وأتمتة الاختبارات.

يعتمد هذا الإعلان على تقديم IBM وSAP الأخير لـ RISE with SAP on IBM Power Virtual Server، وهو عرض مصمم للمساعدة على تقليل المخاطر وتحسين وقت ترحيل SAP S/4HANA من IBM Power في البيئات المحلية إلى السحابية خلال 90 يومًا. تعزز حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP هذه القيمة بشكل أكبر من خلال توفير الأدوات والخدمات التي تساعد على تبسيط رحلة RISE with SAP، بدءًا من التقييم الأوَّلي وحتى الصيانة المستمرة.

فوائد حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP

تتضمن حزمة Transformation Suite برمجيات مثبتة وخدمات معبأة من IBM وشركاء مثل SNP. ومعًا، توفر هذه الحلول ما يلي:

الفوائد التي تعود على العملاء

 
  • تحوُّل ERP المتسارع إلى S/4HANA: انتقال أنظمة SAP ERP للمساعدة على تحسين عائد الاستثمار (ROI). يُتيح إجراء ترحيل مرن وانتقائي مع تقليل المخاطر وتقليل فترات التعطل.
  • أدوات وممارسات مثبتة: تعتمد على تقنيات وخدمات ومنهجيات مثبتة، ومدعومة بمشاريع ناجحة لحديث تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
  • الكفاءة من حيث التكلفة: يُتيح أتمتة الجوانب الرئيسية لتحويل البيانات، والترحيل، والتكامل، ما قد يقلل من تكاليف الترحيل الأولية وتكاليف التعديلات المستقبلية.

الفوائد التي تعود على شريك الأعمال

 
  • تبسيط المشتريات: يجمع بين عدة عروض في اشتراك واحد، يمكن الوصول إليه بسهولة عبر IBM Power Configurator ومتوفر من خلال أي موزع أو بائع معتمد من IBM Power.
  • الاستهلاك الأمثل: تبسيط عقود الشركاء والدعم، ما يقلل من التعقيدات والنفقات الإدارية العامة.
  • النظام البيئي المضاعَف: يجمع بين عدة شركاء ومزودي خدمات لتحسين الكفاءة وتوسيع الفرص في السوق.

تقول Kathy Bennett، نائبة رئيس إدارة المنتجات الهندسية والتقنية لتطبيقات SAP في IBM: "تُعَد حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP مثالًا على كيفية تعاون IBM مع شركائنا في النظام البيئي واستخدام خبرتنا العميقة". وأضافت: "بعد أن نقلنا مؤخرًا عمليات "من الاقتباس إلى الدفع" و"من السجل إلى التقرير" إلى RISE with SAP on IBM Power Virtual Server، نحن الآن نساعد العملاء على بدء عملية الترحيل إلى SAP S/4HANA Cloud وRISE".

الأدوات والقدرات المعترَف بها

تتضمن حزمة Transformation Suite البرمجيات والخدمات التالية من SNP:

  • SNP Kyano Foundation: حافِظ على المرونة مع نظرة شاملة ومحدثة على بيئة بياناتك وتقييمٍ لها.  
  • SNP Kyano Move: يُسهم في تسريع تحويل وإعادة هيكلة مشهد البيانات ويقلل من المخاطر، سواء أكنت تريد دمج التعليمات البرمجية للشركات، أو ترحيل أنظمة ERP بالكامل، أو بيع وحدات أعمال، أو دمج البيانات في منصات السحابة.

تم تصميم حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP لدعم الشركات التي تنتقل إلى SAP S/4HANA، إلى جانب الشركاء الذين يوجهونهم خلال هذه العملية.

انضم إلى التحول

باستخدام IBM Transformation Suite for SAP Applications، تستطيع المؤسسات فعل ما يلي:

  • تسريع عملية الانتقال إلى SAP S/4HANA
  • استكشاف إمكانات RISE with SAP
  • تبسيط مشهد تكنولوجيا المعلومات الخاص بهم مع دفع الابتكار

لمعرفة المزيد حول IBM Transformation Suite for SAP Applications,، تواصَل مع أحد ممثلي IBM.

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