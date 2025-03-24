تسريع رحلة SAP S/4HANA الخاصة بك باستخدام IBM Transformation Suite for SAP Applications

24 مارس 2025
يُعَد نقل أعباء عمل SAP إلى السحابة أكثر تعقيدًا بكثير من نقل أعباء العمل للأغراض العامة. يواجه العملاء تحديات مثل عمليات الترحيل المطولة والتكاليف المرتفعة والأدوات المحدودة وعقبات التكامل وتعقيدات بناء منصة سحابية هجينة.
لمواجهة هذه التحديات، يسرُّ IBM الإعلان عن التوفر العام لمجموعة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP في 24 مارس 2025. تم تصميم هذه الحزمة الشاملة لتبسيط وتسريع عملية الترحيل إلى SAP S/4HANA وRISE with SAP. من خلال دمج البرمجيات والخدمات من IBM ومزودي الصناعة المعتمَدين، تعمل الحزمة على أتمتة المهام الأساسية للترحيل، بما في ذلك التقييمات التقنية، وترحيل البيانات والتعليمات البرمجية، وتحليل التعليمات البرمجية، وأتمتة الاختبارات.
يعتمد هذا الإعلان على تقديم IBM وSAP الأخير لـ RISE with SAP on IBM Power Virtual Server، وهو عرض مصمم للمساعدة على تقليل المخاطر وتحسين وقت ترحيل SAP S/4HANA من IBM Power في البيئات المحلية إلى السحابية خلال 90 يومًا. تعزز حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP هذه القيمة بشكل أكبر من خلال توفير الأدوات والخدمات التي تساعد على تبسيط رحلة RISE with SAP، بدءًا من التقييم الأوَّلي وحتى الصيانة المستمرة.
تتضمن حزمة Transformation Suite برمجيات مثبتة وخدمات معبأة من IBM وشركاء مثل SNP. ومعًا، توفر هذه الحلول ما يلي:
تقول Kathy Bennett، نائبة رئيس إدارة المنتجات الهندسية والتقنية لتطبيقات SAP في IBM: "تُعَد حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP مثالًا على كيفية تعاون IBM مع شركائنا في النظام البيئي واستخدام خبرتنا العميقة". وأضافت: "بعد أن نقلنا مؤخرًا عمليات "من الاقتباس إلى الدفع" و"من السجل إلى التقرير" إلى RISE with SAP on IBM Power Virtual Server، نحن الآن نساعد العملاء على بدء عملية الترحيل إلى SAP S/4HANA Cloud وRISE".
تتضمن حزمة Transformation Suite البرمجيات والخدمات التالية من SNP:
تم تصميم حزمة IBM Transformation Suite لتطبيقات SAP لدعم الشركات التي تنتقل إلى SAP S/4HANA، إلى جانب الشركاء الذين يوجهونهم خلال هذه العملية.
باستخدام IBM Transformation Suite for SAP Applications، تستطيع المؤسسات فعل ما يلي:
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