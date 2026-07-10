نظام مستقل لتكنولوجيا المعلومات مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي
يعد خادم IBM® Power® S1112 خادماً للمبتدئين يعتمد على معالج Power11، وقد صُمم لتحديث أعباء عمل أنظمة AIX و IBM i و Linux، مع توفير حوسبة آمنة وموثوقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي في بيئات العمل عن بُعد، والفروع، والبيئات القريبة من الحافة. بفضل الأمان على مستوى المؤسسات، وتسريع الذكاء الاصطناعي المدمج، والحجم المدمج، يوفر جهاز Power S1112 أساساً جديراً بالثقة حيثما كانت الحاجة إليه ماسة.
يتم تأمين أحمال العمل الحساسة باستخدام تقنيات تشفير مضمنة مقاومة للحوسبة الكمية، ومحاكاة افتراضية على مستوى البرامج الثابتة، وميزات الموثوقية والتوافر والقابلية للخدمة (RAS) الخاصة بمعالجات Power.
قم بنشر بنية تحتية بمستوى المؤسسات في مواقع الفروع، ومتاجر التجزئة، وخطوط التصنيع، والمصارف ذات المساحات المحدودة، مع توفر خيارات التثبيت على الرفوف أو بجانب المكتب لضمان مرونة التركيب.
تسريع استدلال الذكاء الاصطناعي عند الحافة باستخدام تقنية تسريع مصفوفات الرياضيات (MMA) داخل الشريحة، للحصول على رؤى بيانات محلية بزمن انتقال منخفض.
القدرات الرئيسية
أداء مخصص بدقة لأحمال العمل الأساسية الأولية، مع الحفاظ على مسار واضح للتحديث المستقبلي.
دعم التطبيقات كثيفة البيانات بما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة DDR5 DDIMM وما يصل إلى 12.8 تيرابايت من مساحة تخزين NVMe، مما يوفر نطاقًا تردديًا أعلى، وموثوقية مُحسّنة، ووصولاً سريعًا للبيانات المحلية.
حماية على مستوى النظام مع تشغيل آمن، وجرد تشفيري، وأدوات تشفير معتمدة على العتاد.
دعم بيئات IBM i ضمن فئة برمجيات P05 (بحد أقصى 4 أنوية و 64 جيجابايت من الذاكرة)، مع استخدام موارد النظام الإضافية لأحمال عمل AIX و Linux والذكاء الاصطناعي على نفس الخادم.
الخوادم ذات الصلة
تمتد إمكانيات الخادم IBM Power S1122 — وهو خادم أرفف من وحدتين (2U) — لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة عبر بيئات السحابة الهجينة، مع تعزيز المرونة وقابلية التوسع والموثوقية.
يقدّم IBM Power S1124 — وهو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) — حلًا يوفر قابلية توسع وأداءً وأمانًا محسّنين، مع الحفاظ على مستوى ريادي من الموثوقية والمرونة لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
IBM Power E1150 هو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) مصمم للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، حيث يوفر ما يصل إلى 120 نواة من معالجات Power11 و 16 تيرابايت من ذاكرة DDR5، لتلبية متطلبات الأداء العالي.
ويُعد IBM Power E1180 خادمًا متطورًا مخصصًا لعصر الذكاء الاصطناعي، مقدمًا عمليات ذاتية، ومرونة إلكترونية، ومرونة السحابة الهجينة.