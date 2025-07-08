IBM® Power® S1122 هو خادم أرفف مدمج مكون من وحدتين (2U) مُصَمم ليلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والفروع البعيدة، والبيئات محدودة المساحة. بدعم يصل إلى 60 نواة من معالجات IBM Power11 وذاكرة بسعة تصل إلى 4 تيرابايت، يوفّر هذا الخادم دعمًا لأنظمة ®IBM® AIX و IBM i و ®Linux لتشغيل مجموعة متنوعة من أحمال التشغيل.
صُمِم خادم Power S1122 لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة، والمرونة في السحابة الهجينة، والإدارة المُبَسَّطة، مما يساعد المؤسسات على تشغيل أحمال تشغيل مختلطة، والتوسع بسهولة، وتحديث البنية التحتية دون الحاجة إلى عمليات إعادة بناء معقدة للمنصات.
تتيح تقنية التنقل المباشر للأقسام (LPM) تحقيق زمن تعطل صفري مقرر للصيانة، وتوفر تصحيحات مؤتمتة تحافظ على استمرارية تشغيل أحمال التشغيل — مما يجعلها مثالية للفرق ذات موارد تكنولوجيا المعلومات المحدودة.1
حماية بياناتك بحماية على مستوى الكم لمواكبة متطلبات الامتثال والحوكمة المتغيرة.
تحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية والبصمة التقنية لتكنولوجيا المعلومات، والإسهام في خفض إجمالي تكلفة الملكية.
وسّع نطاق أعمالك وتكيّف مع المتغيرات وادعم النمو، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، واتخاذ قرارات توزيع أحمال التشغيل بناءً على متطلبات العمل عبر بيئة سحابية هجينة.
تحديثات مؤتمتة للنظام في الوقت الفعلي بدون فترة التعطل — مما يحافظ على استمرارية العمليات ويخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات محدودة الموارد.
حماية البيانات الحساسة من خلال التشفير المدمج، والتمهيد الآمن، والجرد التشفيري — مما يدعم إدارة الامتثال دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
محركات ذكاء اصطناعي مدمجة على الشريحة لتسريع استخلاص الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توسيع نطاق أحمال التشغيل إلى أنظمة تعتمد على معالجات Power11 في خادم IBM Power Virtual Server.
وضع طاقة جديد مع جدولة مؤتمتة لإدارة استهلاك الطاقة ديناميكيًا، وهو ما يضمن الكفاءة المثلى دون التأثير على اتفاقيات مستوى الخدمة الحساسة للأعمال.
يقدّم IBM Power S1124 — وهو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) — حلًا يوفر قابلية توسع وأداءً وأمانًا محسّنين، مع الحفاظ على مستوى ريادي من الموثوقية والمرونة لأحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.
IBM Power E1150 هو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) مصمم للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، حيث يوفر ما يصل إلى 120 نواة من معالجات Power11 و 16 تيرابايت من ذاكرة DDR5، لتلبية متطلبات الأداء العالي.
ويُعد IBM Power E1180 خادمًا متطورًا مخصصًا لعصر الذكاء الاصطناعي، مقدمًا عمليات ذاتية، ومرونة إلكترونية، ومرونة السحابة الهجينة.