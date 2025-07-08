IBM® Power® S1122 هو خادم أرفف مدمج مكون من وحدتين (2U) مُصَمم ليلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والفروع البعيدة، والبيئات محدودة المساحة. بدعم يصل إلى 60 نواة من معالجات IBM Power11 وذاكرة بسعة تصل إلى 4 تيرابايت، يوفّر هذا الخادم دعمًا لأنظمة ®IBM® AIX و IBM i و ®Linux لتشغيل مجموعة متنوعة من أحمال التشغيل.

صُمِم خادم Power S1122 لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة، والمرونة في السحابة الهجينة، والإدارة المُبَسَّطة، مما يساعد المؤسسات على تشغيل أحمال تشغيل مختلطة، والتوسع بسهولة، وتحديث البنية التحتية دون الحاجة إلى عمليات إعادة بناء معقدة للمنصات.