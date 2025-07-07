IBM® Power® S1124 هو خادم من أربع وحدات (4U) مصمم لتلبية احتياجات المؤسسات ومراكز البيانات الإقليمية التي تتطلب أداءً حوسبيًّا عاليًّا، وذاكرة قوية، ومرونة السحابة الهجينة. يدعم الخادم ما يصل إلى 60 نواة من معالجات IBM Power11 وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة، ويتيح تشغيل أنظمة IBM® AIX أو IBM i أو ®Linux لتشغيل مجموعة متنوعة من أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.

يتيح ذلك استمرارية أعمال راسخة، وقدرة توسع سلسة، وكفاءة تشغيلية عالية، وإدارة حديثة لأحمال التشغيل، وكل ذلك بدون إضافة تعقيدات إلى بيئة تقنية المعلومات.