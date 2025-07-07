نظام مستقل لتكنولوجيا المعلومات مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي

IBM® Power® S1124 هو خادم من أربع وحدات (4U) مصمم لتلبية احتياجات المؤسسات ومراكز البيانات الإقليمية التي تتطلب أداءً حوسبيًّا عاليًّا، وذاكرة قوية، ومرونة السحابة الهجينة. يدعم الخادم ما يصل إلى 60 نواة من معالجات IBM Power11 وما يصل إلى 8 تيرابايت من الذاكرة، ويتيح تشغيل أنظمة IBM®  AIX أو IBM i أو ®Linux لتشغيل مجموعة متنوعة من أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة.

يتيح ذلك استمرارية أعمال راسخة، وقدرة توسع سلسة، وكفاءة تشغيلية عالية، وإدارة حديثة لأحمال التشغيل، وكل ذلك بدون إضافة تعقيدات إلى بيئة تقنية المعلومات.
العمليات المستمرة

تشغيل أحمال التشغيل بشكل مستمر مع التحديثات التلقائية — حتى أثناء فترات الصيانة — مما يقلل من فترة التعطل ويحسن إنتاجية موظفي تقنية المعلومات.
الحماية من مخاطر حوسبة quantum

حماية بياناتك بحماية على مستوى الكم لمواكبة متطلبات الامتثال والحوكمة المتغيرة.
المرونة الإلكترونية

تمكين الكشف السريع عن برامج الفدية، والاستجابة لها، والتعافي منها لحماية البيانات عالية القيمة من الهجمات الإلكترونية.
استخدام أمثل للطاقة، وعمليات أكثر ذكاءً

تحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية لمراكز البيانات، والإسهام في خفض إجمالي تكلفة الملكية.

الميزات

صورة منتج لخادم IBM Power S1124 من الجهة اليسرى
صيانة ذاتية للنظام

تحديثات مباشرة مبسطة مع تنسيق شامل للعمليات مصمم لتحقيق انعدام فترات التعطل المخطط لها.
Ronnie Moodley وRuby Zgabay أثناء تركيب خادمIBM Power S1124 في رف الخوادم
إدارة امتثال آمنة كمّيًّا

حماية على مستوى النظام مع تشغيل آمن، وجرد تشفيري، وأدوات تشفير معتمدة على العتاد.
صورة منتج لوحدة Power Cyber Vault من الجهة الخلفية بخلفية زرقاء متدرجة
قدرات IBM Power Cyber Vault

آلية متقدمة لاكتشاف التهديدات واستعادة البيانات، مدمجة بإحكام مع حلول IBM Storage لتوفير حماية بيانات غير قابلة للتغيير واستئناف الأعمال بسرعة بعد الهجمات.
IBM Power S1124 من الجهة الخلفية بخلفية زرقاء متدرجة
إدارة ذكية للطاقة

وضع طاقة جديد مع جدولة مؤتمتة لإدارة استهلاك الطاقة ديناميكيًا، وهو ما يضمن الكفاءة المثلى دون التأثير على اتفاقيات مستوى الخدمة الحساسة للأعمال.

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تمتد إمكانيات الخادم IBM Power S1122 — وهو خادم أرفف من وحدتين (2U) — لتشغيل أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة عبر بيئات السحابة الهجينة، مع تعزيز المرونة وقابلية التوسع والموثوقية.
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