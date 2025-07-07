IBM® Power® E1150 هو خادم من 4 وحدات صُمم خصيصًا للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة الذاكرة والبيانات في المؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم. بدعم يصل إلى 120 نواة من معالجات IBM Power11 وذاكرة DDR5 بسعة 16 تيرابايت، يمكّن هذا الخادم المؤسسات من تشغيل العديد من أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة في بيئات هجينة. يساعد تصميمه الموفر للمساحة على خفض التكاليف وتبسيط العمليات التشغيلية وتوسيع نطاق أحمال التشغيل دون الإفراط في التزويد، مما يجعله خيارًا مثاليًّا للمؤسسات التي تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية مع التركيز على العائد على الاستثمار والمرونة التشغيلية.