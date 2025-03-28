نظرًا لأن ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل تهديدات خطيرة لصحة الإنسان، فإن شركة الأدوية البيولوجية الرائدة Pfizer تأخذ على عاتقها مسؤولية الحد من تأثيرها البيئي وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بقدوم عام 2040. ويعد الحفاظ على سير العمليات اللوجستية والتجارية والمالية المهمة بسلاسة أمرًا أساسيًا لتحقيق هذه الأهداف، وقد أتاح الانتقال الأخير إلى SAP S/4HANA فرصة للشركة لتحقيق مكاسب جديدة في مجال الاستدامة مع تعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات.
عندما أسس فايزر وإرهارت شركة Charles Pfizer & Company قبل 175 عاماً، لم يكن بإمكان ابنَي العم تخيل الاختراعات الطبية الكبرى التي ستحققها شركتهما. وعلى مر السنين، نمت الشركة بشكل هائل سواء بشكل طبيعي أو من خلال الاستحواذ، كما هو الحال مع الاندماج الكبير الذي تم في عام 2009 مع شركة Wyeth Corporation. تشتهر الشركة بإمكاناتها الرائدة في مجال اكتشاف الأدوية، كما تحافظ الشركة على تركيزها الدؤوب على التميز في التوزيع، مدعومة بعمليات تشغيلية ومالية مبسطة.
ومع ذلك، فقد أدى مسار الاستحواذ على المؤسسات إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنظمة الأعمال والبرمجيات، مما شكل تحديات كبيرة في إعداد التقارير العالمية، وأدى إلى تكاليف كبيرة في الإدارة والصيانة والدعم.
يقول سكوت غروث، مدير هندسة منصات تخطيط موارد المؤسسة والتقنيات الناشئة في شركة Pfizer: "لقد أدى استحواذ شركة Wyeth إلى إدخال تطبيقات SAP في الأعمال المشتركة، والتي اخترناها منذ ذلك الحين بصفتها منصتنا الإستراتيجية. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض الحلول المتفرقة في جميع أنحاء العالم، وفي النهاية، أردنا الانتقال إلى بنية موحدة لتمكين نقطة مرجعية واحدة لتشغيل الأعمال وإعداد التقارير. فنحن نحافظ على هذا النموذج التشغيلي بصفته الدليل الإرشادي لتنسيق أهدافنا."
ومع ذلك، فقد تسببت حلول SAP والبنية التحتية الحالية أيضًا في قدر من الديون التقنية، وبدأت الشركة برنامج تحول عالمي لتصبح أكثر حداثة. وبالنسبة إلى البنية التحتية الداعمة، فقد اختارت Pfizer شركة IBM Power بصفتها منصة الخوادم الحيوية الخاصة بها لتطبيقات SAP وقواعد البيانات الداعمة لها، بالإضافة إلى أنظمة الأعمال ذات الصلة بالتتبع والتعقب والفوترة وغيرها الكثير.
ويعلق سكوت غروث قائلاً: "لقد أكملنا تقييمًا مفصلاً للمنصات التكنولوجية الممكنة واتخذنا قرارنا الإستراتيجي بشأن منصة IBM Power في عام 2009، ولم ننظر إلى الوراء قط. وتابع غروث قائلاً: "لكي تتمكن من تشغيل مثيل عالمي واحد لتخطيط موارد المؤسسات، ستحتاج إلى نظام أساسي قوي للغاية وقادر على دعم التطبيقات شديدة التعقيد. لقد كنا بحاجة إلى تأصل سمات مثل الموثوقية والتوافر وقابلية الخدمة والمرونة وغيرها من نقاط القوة المماثلة في النظام الأساسي—وقد وفرت IBM Power كل هذه السمات."
كانت شركة Pfizer من أوائل المتبنين لتقنيات قاعدة بيانات SAP HANA، حيث قامت بتشغيلها على خاد SUSE Linux® for Enterprise Server في الأجهزة الافتراضية على IBM Power. عندما طرحت شركة SAP قاعدة بيانات SAP S/4HANA والتقاعد المقرر لتطبيقات SAP القديمة، نظر فريق شركة Pfizer مرة أخرى في استراتيجية البنية التحتية الخاصة بها، مثل إمكانية إجراء عمليات سحابية بالكامل أو السحابة الهجينة أو النهج المحلي.
بواسطة تنفيذ SAP Universal Journal على خوادم IBM Power
عمليات مبسطة باستخدام تبسيط S/4HANA -مثل الطلبات النقدية- على IBM Power
نظرًا لقيام شركة Pfizer بالتخصيص المفصل للغاية منذ عشرات السنين، فقد كان استخراج التطبيقات الفردية وترحيلها من حلول SAP المتكاملة بإحكام الخاصة بشركة Pfizer إلى الخدمات السحابية يشكل تحديات كبرى. سيتطلب الحجم الهائل لعمليات شركة Pfizer عددًا كبيرًا جدًا من الخوادم الافتراضية x86 الموجودة لدى الخدمات السحابية النموذجية ذات القدرات التوسعية الضخمة، ما يفرض عبئًا تنظيميًا وإداريًا كبيرًا على الفرق الرقمية.
يقول سكوت: "بعد إجراء مقارنة صارمة بين العمليات السحابية الفائقة على خوادم x86 والبنية التحتية المحلية بدعم IBM Power، كان القرار الواضح هو الاستمرار على البنية المحلية". "نظرًا لمحدودية حجم خوادم x86، فإن التوسعة للتعامل مع حجم عملنا قد تتطلب خمسة أضعاف عدد الخوادم مقارنةً بخوادم IBM Power. تتضمن إضافة الخوادم اتباع نهج التوسّع، وهذا بدوره يعني تجميع تلك الخوادم، مما يضيف في حد ذاته إلى النفقات العامة للإدارة. بالنسبة إلى شركة Pfizer، تتمثل ميزة منصة IBM Power في أنها توفر القدرة على التوسع، من خلال زيادة سعة جهاز افتراضي واحد لتشغيل أحمال تشغيل SAP كبيرة جدًا. يتيح لنا نهج التوسع الذي تقدمه منصة IBM Power إدارة أحمال تشغيل أكبر بأقل قدر من التعقيد."
ومن ثمّ اختارت شركة Pfizer الانتقال من البنية التحتية الحالية لـ ®IBM Power8 إلى IBM Power10، وترحيل تطبيقاتها وقواعد بياناتها الحالية في برنامج يمتد لمدة 18 شهرًا. والآن، تشغل ستة أنظمة من IBM Power10 فحسب حلول SAP الخاصة بالشركة، وقد كُوِّنت تلك الأنظمة كثلاثة خوادم موزعة في مركزين للبيانات منفصلين جغرافيًا لتوفير المرونة والتعافي من الكوارث. تستخدم شركة Pfizer برنامج IBM® PowerVM لإدارة أكثر من 500 خادم افتراضي، والتي تستضيف بيئات الإنتاج والتطوير والاختبار التي تدعم جميع العمليات التجارية والمالية والمشتريات والتصنيع الخاصة بشركة Pfizer.
يقول سكوت جروث: "لقد كان بدء التشغيل لشركتنا مذهلاً حقًا، ويرجع الفضل في ذلك إلى IBM Power 10 – وهذا ليس مجرد كلام. لقد كان أداء بيئة الإنتاج مثاليًا، أو حتى استثنائيًا، فقد حققنا أكثر من 160000 عملية إدخال / إخراج في الثانية، ما سمح لنا بتصدير عنصرنا الأساسي لتخطيط موارد المؤسسات (ECC) في وقت قياسي. لقد تجاوزت مدة ترحيل البيانات توقعاتنا بأكثر من 11.5 ساعة، فقد كانت توقعاتنا لمدة ترحيل البيانات 54 ساعة، وقد تخطينا هذه المرحلة في 42.5 ساعة ".
يصل حوالي 50,000 مستخدم إلى مجموعة من تطبيقات SAP التي تعمل على منصة Power، بما في ذلك SAP S4/HANA، وSAP لإدارة سلسلة التوريد، وحلول SAP للحوكمة والمخاطر والامتثال، وSAP Master Data Management، وSAP Fiori، بينما يتوفر حوالي 14 تيرابايت من بيانات HANA في SAP Business Warehouse on HANA على Power.
الاستفادة من التشغيل الآلي والمحاكاة الافتراضية
نظرًا لوجود عدد كبير من الخوادم الافتراضية التي يجب إدارتها، تستخدم شركة Pfizer منصة Red Hat® Ansible® Automation لتسريع عملية التوفير والتكوين حيثما أمكن ذلك، كما يوضح سكوت جروث: "بفضل Red Hat Ansible Automation، أصبحت الأمور التي كانت تستغرق منا أسبوعًا في السابق تستغرق منا الآن بضع ساعات فقط،. وتوفر القدرة على تطبيق هذه التقنيات ميزة إدارية كبيرة عند استخدام منصة IBM Power".
تستفيد شركة Pfizer إلى أقصى حد من قدرات المحاكاة الافتراضية التي توفرها IBM Power10، من خلال نشر IBM® Power® Private Cloud with Dynamic Capacity، والمعروفة سابقًا باسم Power Enterprise Pools. تتيح هذه التقنية إنشاء مورد مركزي للحوسبة والذاكرة والتخزين باستخدام سعة جميع الخوادم في المجموعة. يتيح هذا النموذج إمكانية تطبيق الموارد تلقائياً وفرض رسوم عليها على أساس دقيقة الاستخدام. ومن خلال واجهة واحدة، يمكن تعيين التكوين الأمثل لكل تطبيق - بما في ذلك التعديل الديناميكي حسب الطلب - للمساعدة في ضمان أقصى قدر ممكن من الأداء والكفاءة، فضلاً عن توفير طريقة مرنة وقابلة للتطوير لإدارة خدمات المهام الحساسة.
يوضح سكوت غروث: "باستخدام IBM Power Private Cloud وDynamic Capacity، ليست هناك حاجة للإدارة التفصيلية للموارد، لأنه لا توجد حدود لما يمكنك تشغيله على أي خادم". "يمتد كل ما هو موجود في مجموعتك عبر جميع خوادمك، حتى عبر مراكز البيانات، مما يمنحك حرية تشغيل حمل التشغيل أينما تريد. توفر IBM Power طريقة سهلة وفعالة للغاية لإدارة الموارد وتحسينها."
بالإضافة إلى ذلك، تدرك شركة Pfizer تمامًا التزاماتها الإستراتيجية تجاه الاستدامة، وتلبي حلول IBM Power10 تلك الأهداف بشكل رائع، كما يوضح سكوت غروث: "تتيح المحاكاة الافتراضية لشركة Pfizer تشغيل مجموعتها الواسعة من حلول SAP ودعمها على خادم ذي مساحة صغيرة، إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون بما يتماشى بشكل جيد مع التزامات الشركة بالاستدامة. ومقارنة بالأنظمة السابقة، فإن خوادم Power10 تتمتع بضعف كفاءة استخدام الطاقة، كما يمكنها تقديم ما يصل إلى ضعف قابلية التوسع في الحوسبة."
تهدف شركة Pfizer إلى العمل بالكهرباء المولدة من الموارد المتجددة بحلول عام 2030، وسيمارس تقليل استهلاك الطاقة من خلال الدمج إلى عدد أقل من الخوادم دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الطموح من خلال الاستفادة من القدرة على تشغيل العديد من أنظمة التشغيل وأعباء العمل. ويعلق سكوت غروث: "اذكر كل ما يخطر ببالك—فإن HANA وABAP وJava وOracle—كلها تعمل على خادم Power10 مادي واحد، ويمكننا القيام بذلك لأن المنصة فعالة للغاية وتستطيع تلبية كل احتياجاتنا بكفاءة مهما كانت صعبة."
تحسين الترحيل والعمليات
مع اكتمال ترحيل التطبيقات الحالية إلى Power10، قامت شركة Pfizer بتحويل جميع تطبيقات SAP الخاصة بها إلى حلول SAP S/4HANA. في هذا البرنامج الذي استمر لمدة 18 شهراً، أشركت شركة Pfizer IBM® Consulting بالتعاون مع Schneider-Neureither and Partner (SNP)، وهي شركة متخصصة في تكامل الأنظمة وأحد شركاء أعمال IBM. تتعاون IBM Consulting مع SNP كفريق واحد، باستخدام برنامج CrystalBridge الخاص بشركة SNP لتقديم منهجية IBM Rapid Move، المصممة خصيصًا لتنفيذ برامج تحويل SAP S/4HANA. تضمنت الخدمات المقدمة من IBM Consulting ترحيل البيانات وإثبات المفهوم وتحليل عمليات الأعمال المتعمق.
ساعدت SNP شركة Pfizer على إدارة البيانات، فقد ساعدتها على سبيل المثال على تصغير الحجم الكبير لـ SAP R/3 على نظام AnyDB إلى نظام SAP S/4HANA يمكن التحكم فيه. تحتوي تطبيقات المصدر على بيانات تاريخية تمتد إلى حوالي 27 عامًا من وحدات الأعمال والشركات التي جردتها شركة Pfizer منذ سنوات. وبفضل التعاون مع SNP، نشرت شركة Pfizer ترحيلاً انتقائيًا للبيانات، ما ساعد على تحسين تطبيقات S/4HANA المستقبلية.
يقدم البرنامج بالفعل فوائد مباشرة وملموسة. على سبيل المثال، قامت شركة Pfizer بتخفيض 9 دفاتر حسابات، حيث قللت عدد الدفاتر من 15 إلى 4 دفاتر، أي بنسبة 73%، وذلك من خلال تطبيق SAP Universal Journal، ما قلل من التعقيدات وأزال الازدواجية. وبالمثل، فإن الجمع بين أداء النظام المعزز من Power10 والانتقال من نظام SAP ECC 6.0 إلى SAP S/4 HANA يحقق تحسنًا بنسبة 5% في زمن دورة الطلبات النقدية.
بينما لاحظ فريق Pfizer تحسينات فورية في الأداء عند استخدام IBM Power10، إلا أن المزايا ستصبح واضحة حقًا على المدى البعيد. على سبيل المثال، تخطط شركة Pfizer لتبسيط عمليات إقفال الشركة في نهاية الشهر ونشر SAP Extended Warehouse Management وSAP S/4HANA لخاصية المتوفر حسب التعهد (ATP) المتقدمة واعتماد تطبيقات SAP Fiori.
ويتابع سكوت جروث قائلاً: "نحن نبحث دائمًا عن طرق أفضل للقيام بالأشياء، وانتقالنا من SAP ECC إلى SAP S/4HANA يعني أنه بالنسبة للمشاريع الجديدة نتوقع تجنب التكلفة بنسبة 20%، لأن القدرات موجودة بالفعل."
نظرًا لإدراك شركة Pfizer لمخاطر الأعمال عند تنفيذ مشروع عالمي في 130 دولة و37 مصنعًا يعملون على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فقد كانت المرحلة الأولى لشركة Pfizer هي إكمال العناصر الإلزامية ثم المضي قدمًا في التحسينات الاختيارية.
يقول سكوت غروث: "إن فرض فترات توقف عن العمل على التصنيع هو أمر مزعج للغاية، حيث يتعين عليهم الانتقال إلى خطط استمرارية الأعمال الخاصة بهم. ولهذا السبب، كنا بحاجة إلى البيئة المثلى والأفضل أداءًا لتقليل التأثير، وتتمثل إحدى القدرات الرئيسية لمنصة Power10 في قدرتها على العمل في أسرع وقت ممكن".
ويضيف راج هاسي، المدير الأول للحلول المالية الرقمية ومدير برنامج SAP S/4HANA، قائلاً: "أردنا في كل مرحلة من المراحل تقليل المخاطر، وكان لشريكنا الاستراتيجي شركة IBM Consulting دور فعال في مساعدتنا على التخطيط للنجاح. من الاكتشاف الأولي وإثبات عمل المفهوم للانتقال إلى Power10، طرحت IBM خبرة SAP S/4HANA المتعمقة بين أدينا وساعدتنا على فهم ما يلزم للوصول إلى الهدف. لقد اعتمدنا بشكل كبير على IBM Consulting للعمل عن كثب مع فرق الأعمال لدينا لتخطيط الإجراءات الحاسمة ومساعدتنا في عمليات النقل الوهمية والترحيل نفسه ".
يضيف سكوت غروث: "نحن نتفهم أنه لا توجد منصة أو تطبيق مثالي، وأنه ستكون هناك تحديات وعقبات يمكن أن تعرقل التنفيذ الناجح، وقد وفرت الشراكة بين Pfizer وIBM Consulting أعلى قيمة في هذه القصة بأكملها".
مع وجود بيئة IBM Power10 الافتراضية بالكامل وSAP S/4HANA، تدير شركة Pfizer الآن مشهدًا سحابيًا هجينًا، حيث تدمج تطبيقات SAP المحلية لديها مع منصة SAP Business Technology Platform (SAP BTP) القائمة على السحابة. باستخدام موصل SAP Cloud Connector on Power10، توفر SAP BTP مجموعة تطوير مبتكرة تمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات ومهام سير عمل جديدة، وتسمح لشركة Pfizer بتوسيع قدراتها دون تعديل التطبيقات الأساسية.
صُمِّمت خطة Pfizer طويلة الأمد لخفض التكاليف وتقليل البصمة الكربونية للشركة من خلال الاستفادة من مرونة الخدمات السحابية وقابليتها للتوسع. لتجنب التحديات المعقدة التي يفرضها التوسع في الخدمات السحابية المستندة إلى x86، تقوم شركة Pfizer بمراجعة الفرص التي توفرها خوادم IBM Power Virtual Servers (PowerVS). توفر PowerVS بنية التوسع نفسها التي توفرها الأنظمة المحلية بالإضافة إلى نموذج البرمجيات كخدمة الذي توفره الحوسبة السحابية.
يقول سكوت جروث: "توفر خوادم IBM Power Virtual Servers لشركة Pfizer القدرة على نقل نمطها التشغيلي الحالي للتوسع على Power10 -وهو الموجود حاليًا في مكان العمل- مباشرة إلى السحابة. "ستمكننا خوادم PowerVS من تشغيل البنية التقنية نفسها -والتي نعلم أنها مفيدة جدًا لشركة Pfizer- والبقاء على منصة Power لأعباء عمل SAP المستقبلية. والأهم من ذلك أن PowerVS ستساعدنا على الانتقال إلى السحابة من دون تعقيدات التوسع والتجميع لمنصة x86. فبالنسبة إلى جميع المؤسسات التي تستخدم بنية IBM Power، تقدم IBM PowerVS عرضًا سحابيًا جذابًا للغاية، والذي يتمتع بالحد الأدنى من التغيير."
وبينما تسعى الشركة إلى الحد من الآثار البيئية وتشغيل العمليات العالمية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ودعم الابتكار، فإن منصة IBM Power تمارس دورًا رئيسيًا.
يضيف سكوت غروث: "نتيجة للتحول إلى SAP S/4HANA، قمنا بتصغير قاعدة بياناتنا ERP 6.0 AnyDB التي تبلغ سعتها 75 تيرابايت إلى 5.5 تيرابايت تقريبًا. يوفر SAP S/4HANA على IBM Power الاستدامة والأداء الجيد والقدرة لشركة Pfizer، ويتوافق IBM Power10 مع الأهداف البيئية والاجتماعية والإدارية لشركة Pfizer ويقدم حلول SAP S/4HANA عالية الكفاءة ويوفر طريقًا إستراتيجيًا للحوسبة السحابية."
يختتم راج هاس حديثه قائلاً: "عندما تكتمل مرحلة التحول إلى السحابة الهجينة، ستكون خطواتنا التالية هي مرحلة الابتكار والبحث في حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل منصة ™IBM watsonx. يساعد العمل مع IBM على ضمان تعزيز مكانة شركة Pfizer للاستفادة المثلى من تقنيات المستقبل. فإذا كانت سلسلة التوريد الخاصة بنا تعمل بشكل أسرع، فسنتمكن من التأكد من وصول أدويتنا إلى المرضى بسرعة أكبر، كما سيعمل شعارنا مع SAP S/4HANA على نحو أسرع وأسهل وأفضل. تحقق شركة Pfizer تطورًا كبيرًا في حياة المرضى من أجل بناء مستقبل أكثر صحة للجميع ".
شركة Pfizer هي إحدى شركات الأدوية الحيوية الرائدة في العالم، وهي تسعى لتوفير إمكانية الوصول إلى الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الآمنة والفعالة وذات الأسعار المعقولة، مع التركيز بشكل خاص على علم المناعة والأورام وأمراض القلب والغدد الصماء وعلم الأعصاب. تأسست الشركة في بروكلين في ولاية نيويورك عام 1849، ويعمل بها الآن أكثر من 85000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تزيد عن 58 مليار دولار أمريكي.
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