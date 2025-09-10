المحاكاة الافتراضية المصممة خصيصًا لأحمال تشغيل المؤسسات الحديثة
ضمان التوافر المستمر لتطبيقات AIX وIBM i وLinux بموثوقية من فئة المؤسسات وبميزة Live Partition Mobility (LPM).
إجراء مُحاكاة افتراضية لعدّة أحمال تشغيل على عدد أقل من الخوادم لخفض استهلاك الطاقة وتكاليف الأجهزة وبصمة مركز البيانات.
دعم استراتيجيات السحابة الهجينة وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي عبر أداء قابل للتوسع وتخصيص ديناميكي للموارد.
حماية البيانات الحساسة عبر التشفير الكمّي الآمن والإقلاع الآمن وتعيين أحمال التشغيل المُوجَّه بالسياسات.
نقل أحمال التشغيل قيد العمل بين الخوادم دون توقّف مُخطط لأغراض صيانة النظام أو لموازنة الأحمال.
عزل أحمال التشغيل وفرض سياسات التوزيع لتحسين الأداء وضمان الامتثال.
تحسين إدارة الذاكرة والتعامل مع التشفير لتطبيقات AIX التي تستخدم أحجام صفحات كبيرة.
تبسيط عمليات المُحاكاة الافتراضية والسحابة باستخدام الأتمتة المبنية على OpenStack والتحكّم المركزي في الأجهزة.
تسريع المحاكاة الافتراضية والإدارة السحابية لأنظمة IBM Power Systems.
يشغّل عملاء IBM Power أحمال التشغيل الحيوية على خوادم Power، ويحتاجون إلى بنية تحتية فائقة الأمان والموثوقية.
تبسيط وتحسين أمن وامتثال تقنيات السحابة الخاصة
* بناءً على اختبارات داخلية أجرتها IBM لسيناريوهات ترقية النظام، يمكن تنفيذ العديد منها (مثل VIOS، والمحوّلات القابلة للتوصيل أثناء التشغيل، وتحديثات البرامج الثابتة لمحوّلات الإدخال/الإخراج، وتحديثات البرامج الثابتة للنظام المتزامنة) أثناء التشغيل، بينما قد تتطلب بعض العمليات الأخرى (مثل الصيانة غير المتزامنة للبرامج الثابتة أو الأجهزة) دعم خاصية التنقل المباشر للأقسام (Live Partition Mobility - LPM).