المحاكاة الافتراضية المصممة خصيصًا لأحمال تشغيل المؤسسات الحديثة

محاكاة افتراضية آمنة وقابلة للتطوير وعالية الأداء 

يساعد PowerVM من IBM الشركات على تحديث الأنظمة القديمة، ونشر أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، وبناء سُحُب هجينة باستخدام محاكاة افتراضية آمنة وقابلة للتوسع. ومع تحسينات ®IBM  Power11، يوفر PowerVM مستوى أعلى من الموثوقية والمرونة والأداء عبر أنظمة تشغيل متعددة، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من تلبية متطلبات اليوم فيما يتعلق بالمرونة ومدة التشغيل والامتثال في بيئات ®AIX أو IBM i أو Linux .

 اكتشف كيف يحول PowerVM أحمال التشغيل إلى محاكاة افتراضية
تعظيم مدة التشغيل لأحمال التشغيل بالغة الأهمية 

ضمان التوافر المستمر لتطبيقات AIX وIBM i وLinux بموثوقية من فئة المؤسسات وبميزة Live Partition Mobility (LPM).
خفض تكاليف البنية التحتية عبر الدمج

إجراء مُحاكاة افتراضية لعدّة أحمال تشغيل على عدد أقل من الخوادم لخفض استهلاك الطاقة وتكاليف الأجهزة وبصمة مركز البيانات.
تسريع عمليات نشر السحابة والذكاء الاصطناعي 

دعم استراتيجيات السحابة الهجينة وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي عبر أداء قابل للتوسع وتخصيص ديناميكي للموارد. 
تعزيز وضع الأمان والامتثال 

حماية البيانات الحساسة عبر التشفير الكمّي الآمن والإقلاع الآمن وتعيين أحمال التشغيل المُوجَّه بالسياسات.

الميزات

رسم توضيحي لسير عمل رقمي مع عدة أيقونات لأشكال هندسية متصلة
Live Partition Mobility (LPM)

نقل أحمال التشغيل قيد العمل بين الخوادم دون توقّف مُخطط لأغراض صيانة النظام أو لموازنة الأحمال.
رسم توضيحي لمخططات تحليلات بيانات وساعة حائط
مجموعات الموارد واحتساب درجة التقارب 

عزل أحمال التشغيل وفرض سياسات التوزيع لتحسين الأداء وضمان الامتثال.
رسم توضيحي لدرع حماية رقمي وشخص يُدخل مفتاحًا فيه
تحسينات التخزين الأساسي في المنصات (PKS) 

تحسين إدارة الذاكرة والتعامل مع التشفير لتطبيقات AIX التي تستخدم أحجام صفحات كبيرة.
رسم توضيحي لشخصين يتفاعلان مع كمبيوترات وخوادم ورسومات رقمية
إدارة متكاملة مع PowerVC وHMC 

تبسيط عمليات المُحاكاة الافتراضية والسحابة باستخدام الأتمتة المبنية على OpenStack والتحكّم المركزي في الأجهزة.

الموارد

رسم توضيحي لأرضية أرجوانية مع قضبان زرقاء
IBM PowerVM: تحديث أحمال التشغيل المؤسسية.
منظر جوي لشخص أمام متاهة
يعد دليل مستخدم IBM PowerVM VPP مهما بالنسبة لك إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بآخر التحديثات.

العديد من الصفحات الأرجوانية
تقرير ITIC لعام 2023 بشأن موثوقية أجهزة الخوادم وأنظمة تشغيلها على مستوى العالم

رسم توضيحي يعرض مربعات زرقاء وحمراء فوق بعضها
مقدمة وتكوين المحاكاة الافتراضية باستخدام IBM PowerVM

منتجات ذات صلة

IBM PowerVC

تسريع المحاكاة الافتراضية والإدارة السحابية لأنظمة IBM Power Systems.

 IBM Power Virtual Server

يشغّل عملاء IBM Power أحمال التشغيل الحيوية على خوادم Power، ويحتاجون إلى بنية تحتية فائقة الأمان والموثوقية.

 IBM PowerSC

تبسيط وتحسين أمن وامتثال تقنيات السحابة الخاصة

 IBM PowerHA

يشغّل عملاء IBM Power أحمال التشغيل الحيوية على خوادم Power، ويحتاجون إلى بنية تحتية فائقة الأمان والموثوقية.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرّف على كيفية نشر حلول محاكاة افتراضية متفوقة لمستخدمي AIX وLinux وIBM i. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم التمويل العالمي الموارد المجتمع مجتمع المطورين IBM Redbooks
الحواشي

* بناءً على اختبارات داخلية أجرتها IBM لسيناريوهات ترقية النظام، يمكن تنفيذ العديد منها (مثل VIOS، والمحوّلات القابلة للتوصيل أثناء التشغيل، وتحديثات البرامج الثابتة لمحوّلات الإدخال/الإخراج، وتحديثات البرامج الثابتة للنظام المتزامنة) أثناء التشغيل، بينما قد تتطلب بعض العمليات الأخرى (مثل الصيانة غير المتزامنة للبرامج الثابتة أو الأجهزة) دعم خاصية التنقل المباشر للأقسام (Live Partition Mobility - LPM).