®آي بي إم ®PowerHA التقنية التي تضعك في موقع IBM PowerHA التقنية التي تنشر حل HA الذي يهيئ لك العنوان التخزين ومتطلبات التوفر العالي بتكوين واحد متكامل، مع واجهة مستخدم مبسطة. ®تلتزم شركة IBM ®Power بالاستثمار في - وتقديم حلول مصممة للحفاظ على بيئات المعلومات ®مرنة.
IBM PowerHA يتوفر الإصدار التقني إما في إصدار Standard أو Enterprise لـIBM ® ®AIX أو IBM i. مع IBM i 7.5، سيتم تقديم PowerHA لـ IBM i كمنتج واحد يغطي كلاً من وظيفة Standard ووظيفة Enterprise Edition.
يكشف عن السلامة والأداء والمشاكل في النظام والإبلاغ عنها.
القضاء على كل من الانقطاعات المخطط لها وغير المخطط لها.
صُممت التكوينات لإثبات التعافي من الكوارث القدرات.
قم بإجراء عمليات تجاوز الفشل في عمليات التشغيل إلى تكوينات خاصة أو سحابة عامة مع IBM PowerHA مع GLVM أو النسخ المتطابق الجغرافي.
قم بإدارة مجموعتك العنقودية من جزء زجاجي واحد. تسمح المساعدات الذكية بإعداد التوافر العالي وإدارة التطبيقات بشكل أسهل وخارج الصندوق.
®تنظيم عمليات تشغيل مجموعة العمليات العنقودية إما لتكوينات التخزين المشترك البسيط و/أو التكوينات متعددة المواقع.
PowerHA لـ نشر محلي مرخصة لكل نواة معالج، مع تضمين رسوم لمرة واحدة، والسنة الأولى من الصيانة البرمجية.
تتطلب PowerHA الحد الأدنى من التدخل الإداري. تحل المعلومات التكنولوجية محل التكرار المنطقي للحصول على حلول أكثر موثوقية وفعالية وسهولة في الاستخدام.
يدمج ®Power HA لـ IBM i إما IBM ®DS8000 أو مجموعة أنظمة التخزين التخزينية الفلاشية في مجموعة HA/DR.
هذا المنشور ®منشور Redbooks العنوان العنوان متطلبات العملاء المعقدة عالية التوافرية لزيادة توافر الأنظمة إلى أقصى حد. توثق تكنولوجيا المعلومات كيفية نقل المهارات إلى فرق المبيعات والدعم.
بالنسبة لبيئات IBM i، يتم استخدام نهج قائم على المهام لتنفيذ التوافر العالي. يسمح لك النهج القائم على المهام بتصميم وإنشاء حل مخصص عالي التوافر لأعمالك.
تشرح ورقة البيانات هذه التحسينات PowerHA SystemMirror والقدرات، بالإضافة إلى تفاصيل البرامج العنقودية التكميلية.
توضح ورقة البيانات هذه تفاصيل القيمة المقترحة لنظام IBM PowerHA System Mirror ل i، المصمم من أجل التوافر العالي والتعافي من الكوارث.