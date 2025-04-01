مرآة نظام IBM PowerHA SystemMirror
التوافر شبه المستمر في التطبيق مع قدرات متقدمة في كشف الأعطال وتجاوز الأعطال واستعادة القدرة على العمل
مقدمة في PowerHA
رجل يعمل في مركز البيانات مع كمبيوتر محمول محمول

®آي بي إم ®PowerHA التقنية التي تضعك في موقع IBM PowerHA التقنية التي تنشر حل HA الذي يهيئ لك العنوان التخزين ومتطلبات التوفر العالي بتكوين واحد متكامل، مع واجهة مستخدم مبسطة. ®تلتزم شركة IBM ®Power بالاستثمار في - وتقديم حلول مصممة للحفاظ على بيئات المعلومات ®مرنة.

IBM PowerHA يتوفر الإصدار التقني إما في إصدار Standard أو Enterprise لـIBM ® ®AIX أو IBM i. مع IBM i 7.5، سيتم تقديم PowerHA لـ IBM i كمنتج واحد يغطي كلاً من وظيفة Standard ووظيفة Enterprise Edition.
الفوائد  
مراقبة التوفر

يكشف عن السلامة والأداء والمشاكل في النظام والإبلاغ عنها.

إدارة التوفر

القضاء على كل من الانقطاعات المخطط لها وغير المخطط لها.

تكوينات المواقع المتعددة

صُممت التكوينات لإثبات التعافي من الكوارث القدرات.

ميزة تكرار المضيف القائم على المضيف

قم بإجراء عمليات تجاوز الفشل في عمليات التشغيل إلى تكوينات خاصة أو سحابة عامة مع IBM PowerHA مع GLVM أو النسخ المتطابق الجغرافي.

 الأتمتة

قم بإدارة مجموعتك العنقودية من جزء زجاجي واحد. تسمح المساعدات الذكية بإعداد التوافر العالي وإدارة التطبيقات بشكل أسهل وخارج الصندوق.

تجميع التقنية التجميعية

®تنظيم عمليات تشغيل مجموعة العمليات العنقودية إما لتكوينات التخزين المشترك البسيط و/أو التكوينات متعددة المواقع.

 القيمة الاقتصادية

PowerHA لـ نشر محلي مرخصة لكل نواة معالج، مع تضمين رسوم لمرة واحدة، والسنة الأولى من الصيانة البرمجية.

استقلالية عالية

تتطلب PowerHA الحد الأدنى من التدخل الإداري. تحل المعلومات التكنولوجية محل التكرار المنطقي للحصول على حلول أكثر موثوقية وفعالية وسهولة في الاستخدام.

 المتكاملة IBM التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN)

يدمج ®Power HA لـ IBM i إما IBM ®DS8000 أو مجموعة أنظمة التخزين التخزينية الفلاشية في مجموعة HA/DR.
الموارد تحديثات IBM PowerHA SystemMirror SystemMirror V7.2 لتحديثات IBM AIX

هذا المنشور ®منشور Redbooks العنوان العنوان متطلبات العملاء المعقدة عالية التوافرية لزيادة توافر الأنظمة إلى أقصى حد. توثق تكنولوجيا المعلومات كيفية نقل المهارات إلى فرق المبيعات والدعم.

 IBM PowerHA SystemMirror for i

بالنسبة لبيئات IBM i، يتم استخدام نهج قائم على المهام لتنفيذ التوافر العالي. يسمح لك النهج القائم على المهام بتصميم وإنشاء حل مخصص عالي التوافر لأعمالك.

 مرآة نظام IBM PowerHA SystemMirror V7.2 ل AIX

تشرح ورقة البيانات هذه التحسينات PowerHA SystemMirror والقدرات، بالإضافة إلى تفاصيل البرامج العنقودية التكميلية.

 IBM PowerHA SystemMirror for i

توضح ورقة البيانات هذه تفاصيل القيمة المقترحة لنظام IBM PowerHA System Mirror ل i، المصمم من أجل التوافر العالي والتعافي من الكوارث.
الخطوات التالية

تعرف على المزيد عن PowerHA التقنية. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد خبراء IBM ®Power خبير.

 مقدمة في PowerHA
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