®آي بي إم ®PowerHA التقنية التي تضعك في موقع IBM PowerHA التقنية التي تنشر حل HA الذي يهيئ لك العنوان التخزين ومتطلبات التوفر العالي بتكوين واحد متكامل، مع واجهة مستخدم مبسطة. ®تلتزم شركة IBM ®Power بالاستثمار في - وتقديم حلول مصممة للحفاظ على بيئات المعلومات ®مرنة.

IBM PowerHA يتوفر الإصدار التقني إما في إصدار Standard أو Enterprise لـIBM ® ®AIX أو IBM i. مع IBM i 7.5، سيتم تقديم PowerHA لـ IBM i كمنتج واحد يغطي كلاً من وظيفة Standard ووظيفة Enterprise Edition.