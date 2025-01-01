يُعد IBM® PowerSC حلًا أمنيًا يضمن الامتثال للمعايير، وهو مُصمم خصوصًا للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تدعم أنظمة التشغيل ®AIX أو IBM i أو Linux. يقع PowerSC في أعلى مجموعة خوادم ®IBM Power، ويدمج ميزات الأمان الموجودة في طبقات مختلفة. يمكنك الآن إدارة الأمان والامتثال مركزيًا على Power لجميع أنظمة IBM AIX® و®Linux على نقاط النهاية في نظام Power. وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على دعم أفضل لعمليات تدقيق الامتثال، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).