أنظمة Linux on IBM

الاستفادة من القوة الكاملة لنظام التشغيل ®Linux مع أنظمة IBM
وثائق المنتج
الاستفادة من القوة الكاملة لأنظمة IBM

يوفر نظام التشغيل Linux على مستوى المؤسسات أساسًا متينًا للبنية التحتية مفتوحة المصدر للتقنية السحابية الهجينة لديك. إن تشغيل خوادم Linux on IBM ينقل أحمال التشغيل الحساسة للأعمال لديك إلى مستوى جديد من الموثوقية والأمن وقابلية التوسّع. ضَع حدًا للتعقيد وحسِّن الأداء مع ®Linux on IBM Z، و IBM® Linux ONE، و ®Linux on IBM Power.
المرونة السيبرانية

يمكنك تأمين بياناتك وأنظمتك لحمايتها من التهديدات الحالية والمستقبلية.
قابلية التوسع

قم بإنشاء مثيلات ونسِّق أحمال التشغيل وقم بتزويد تقنيتك السحابية الخاصة عند الطلب.
الاستدامة

قلِّص بصمة استهلاكك للطاقة لتقليل التكاليف في نظام يراعي الاستدامة في كل جانب من جوانب دورة حياة المنتج.
تبسيط الامتثال

يمكنك تبسيط الامتثال وتسريعه للمساعدة في خفض التكاليف وتحسين إنتاجية الموظفين.
المرونة

حقِّق توافرًا بنسبة تصل إلى 99.99999% لأحمال تشغيل المهام الحساسة بما يعادل فترة تعطّل تبلغ حوالي ثلاث ثوانٍ في العام.¹
تحديث

يمكنك تسريع عملية تحديث أحمال التشغيل ودمجها بسلاسة عبر التقنية السحابية الهجينة.
منصات IBM التي تعمل على نظام التشغيل Linux Linux on IBM Z
يمكنك إكساب تطبيقات أعمالك والتقنية السحابية الهجينة لديك الأمن والمرونة باستخدام نظام التشغيل Linux على منصة مفتوحة للمؤسسة.
IBM LinuxONE
عبارة عن خادم Linux مستدام وآمن للغاية، مصمَّم للشركات على اختلاف أحجامها.
Linux on IBM Power
عبارة عن أساس قوي للبنية التحتية للتقنيات السحابية الهجينة مفتوحة المصدر، ما يمكّنك من تحديث التطبيقات بكفاءة أكبر.
وثائق Linux on IBM Z
احصل على جميع المعلومات التي تحتاج إليها لبدء تفعيل خادم ®Linux on your IBM® z Systems وإدارته وتحسينه.
وثائق المنتج IBM LinuxONE
حسِّن منتجات LinuxONE بإدخال أحدث الملاحظات الفنية ومبادئ التشغيل والمراجع المتعلقة بالجانب الهندسي وغيرها من الموارد.
وثائق Linux on IBM Power
حقِّق أعلى مستويات الأداء من خادم Linux on your IBM Power الخاص بك مع إرشادات الخبراء في التثبيت والإدارة والتحسين.
الحواشي

¹ تم استخدام البيانات الداخلية لشركة IBM المبنية على القياسات والتوقعات في حساب القيمة المتوقعة. تشتمل العناصر الضرورية على أنظمة IBM z16 وIBM z/VM الإصدار 7.2 مجمَّعة في صورة نظام واحد، يعمل كل منها بنظام RHOCP 4.10 أو أعلى؛ وIBM Operations Manager؛ وGDPS 4.5 لإدارة استرداد البيانات واسترداد الأجهزة الافتراضية عبر أنظمة المسافات الممتدة بين المدن (metro distance) والتخزين، بما يتضمّن عبء العمل متعدد المواقع الممتد بين المدن (Metro Multi-site) وGDPS Global؛ وسلسلة التخزين IBM DS8000 مع IBM HyperSwap. وقد استُخدم عبء عمل MongoDB الإصدار 4.2. يجب تمكين تقنية المرونة اللازمة، بما في ذلك تجميع صورة النظام الواحد z/VM، وGDPS xDR Proxy لـ z/VM والحل Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.10 لإدارة أجهزة التخزين المحلية. ولا تُدرج الانقطاعات الناتجة عن التطبيقات في القياسات المذكورة. قد توفِّر التكوينات الأخرى (الأجهزة أو البرامج) خصائص توافر مختلفة.