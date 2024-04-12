أنظمة Linux on IBM

يوفر نظام التشغيل Linux على مستوى المؤسسات أساسًا متينًا للبنية التحتية مفتوحة المصدر للتقنية السحابية الهجينة لديك. إن تشغيل خوادم Linux on IBM ينقل أحمال التشغيل الحساسة للأعمال لديك إلى مستوى جديد من الموثوقية والأمن وقابلية التوسّع. ضَع حدًا للتعقيد وحسِّن الأداء مع ®Linux on IBM Z، و IBM® Linux ONE، و ®Linux on IBM Power.