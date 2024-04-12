أنظمة Linux on IBM

يوفر نظام التشغيل Linux على مستوى المؤسسات أساسًا متينًا للبنية التحتية مفتوحة المصدر للتقنية السحابية الهجينة لديك. إن تشغيل خوادم Linux on IBM ينقل أحمال التشغيل الحساسة للأعمال لديك إلى مستوى جديد من الموثوقية والأمن وقابلية التوسّع. ضَع حدًا للتعقيد وحسِّن الأداء مع ®Linux on IBM Z، و IBM® Linux ONE، و ®Linux on IBM Power.
يمكنك تأمين بياناتك وأنظمتك لحمايتها من التهديدات الحالية والمستقبلية.
قم بإنشاء مثيلات ونسِّق أحمال التشغيل وقم بتزويد تقنيتك السحابية الخاصة عند الطلب.
قلِّص بصمة استهلاكك للطاقة لتقليل التكاليف في نظام يراعي الاستدامة في كل جانب من جوانب دورة حياة المنتج.
يمكنك تبسيط الامتثال وتسريعه للمساعدة في خفض التكاليف وتحسين إنتاجية الموظفين.
حقِّق توافرًا بنسبة تصل إلى 99.99999% لأحمال تشغيل المهام الحساسة بما يعادل فترة تعطّل تبلغ حوالي ثلاث ثوانٍ في العام.¹
يمكنك تسريع عملية تحديث أحمال التشغيل ودمجها بسلاسة عبر التقنية السحابية الهجينة.
¹ تم استخدام البيانات الداخلية لشركة IBM المبنية على القياسات والتوقعات في حساب القيمة المتوقعة. تشتمل العناصر الضرورية على أنظمة IBM z16 وIBM z/VM الإصدار 7.2 مجمَّعة في صورة نظام واحد، يعمل كل منها بنظام RHOCP 4.10 أو أعلى؛ وIBM Operations Manager؛ وGDPS 4.5 لإدارة استرداد البيانات واسترداد الأجهزة الافتراضية عبر أنظمة المسافات الممتدة بين المدن (metro distance) والتخزين، بما يتضمّن عبء العمل متعدد المواقع الممتد بين المدن (Metro Multi-site) وGDPS Global؛ وسلسلة التخزين IBM DS8000 مع IBM HyperSwap. وقد استُخدم عبء عمل MongoDB الإصدار 4.2. يجب تمكين تقنية المرونة اللازمة، بما في ذلك تجميع صورة النظام الواحد z/VM، وGDPS xDR Proxy لـ z/VM والحل Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.10 لإدارة أجهزة التخزين المحلية. ولا تُدرج الانقطاعات الناتجة عن التطبيقات في القياسات المذكورة. قد توفِّر التكوينات الأخرى (الأجهزة أو البرامج) خصائص توافر مختلفة.