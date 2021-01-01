احصل على بنية تحتية مستدامة لتقنية المعلومات باستخدام ™IBM z16. وتشير الدراسات إلى أن إطارًا متعددًا واحدًا من إطارات ™IBM z16 يُمكنه تقديم أداء يكافئ أداء 2000 نواة من نوع x86 أو ما يقرب من ذلك.¹