يوفر نظام التشغيل ®Linux على مستوى المؤسسات أساسًا متينًا للبنية التحتية لتقنية المعلومات للسحابة الهجينة. وتتميز أعباء العمل الجارية في نظام Linux on IBM Z بالموثوقية وقابلية التوسع والأمن لمنصة ®IBM Z . ويُمكنك دمج أعباء العمل في Linux on IBM Z لمشاركة الموارد وتقليل التكاليف وتحسين الأداء والكفاءة.
يُمكنك تحديث السحابة الهجينة باستخدام منصة Linux التي توفر الأمن والكفاءة وتساعد في تحقيق أهداف الاستدامة.
احصل على بنية تحتية مستدامة لتقنية المعلومات باستخدام ™IBM z16. وتشير الدراسات إلى أن إطارًا متعددًا واحدًا من إطارات ™IBM z16 يُمكنه تقديم أداء يكافئ أداء 2000 نواة من نوع x86 أو ما يقرب من ذلك.¹
يُمكنك حماية بياناتك من خلال إجراء ما يصل إلى 19 مليار معاملة مشفرة بالكامل يوميًا؛ وإدارة خصوصية البيانات حسب السياسة.
يُمكنك تقليل زمن الانتقال بمقدار 4.7 مرات وتحسين الإنتاجية من خلال دمج Linux وأعباء العمل الأخرى معًا.
اكتسب رؤى جديدة إضافة إلى السرعة والمرونة والتوافق مع أعباء عمل IBM z16 for Linux مما يفيد نهج السحابة الهجينة لديك.
يُمكنك تحقيق الاستدامة وقابلية التوسع والأمن والأداء الفائق لتلبية احتياجات عرض البيانات.
يُمكنك تقسيم الخادم الفعلي إلى أقسام منطقية (LPAR) مع حماية مضمونة لـ +EAL5.
يُمكنك استضافة الآلاف من الأجهزة الافتراضية في نظام واحد مع قابلية التوسع وإدارة النظام والأداء.
يُمكنك إنشاء الأجهزة الافتراضية وإدارتها باستخدام أدوات معروفة باستخدام مراقب الأجهزة الافتراضية KVM hypervisor مفتوح المصدر.
احصل على معلومات عن منصات Linux المعتمدة والمختبرة من قِبل IBM من شركاء التوزيع لدينا.
اطلع على أحدث المعلومات والإرشادات الفنية لنظام Linux on IBM Z وIBM LinuxONE.
كن على اطلاع دائم بالحزم مفتوحة المصدر التي تم نقلها أو التحقق من صحتها من قِبَل IBM.
يُمكنك إنشاء التطبيقات وتحديثها ونشرها في أي مكان بما يتوافق مع احتياجات عملائك.
يُمكنك تبسيط إدارة أعباء العمل ودمجها بسلاسة في السحابة الهجينة باستخدام واجهات API المتوافقة مع OpenStack.
يُمكنك تقديم تجربة السحابة الهجينة من خلال البناء والتحديث أسرع في أي بيئة.
يُمكنك إنشاء تطبيقات الكمبيوتر المركزي، واختبار الرمز والتغييرات البيئية قبل تطبيقها في مرحلة الإنتاج.
يُمكنك دعم التكرار والتوافر العالي والاسترداد من الكوارث على أي مسافة من خلال التحكم الموحَّد.
يُمكنك إدارة البيانات على نطاق واسع وإجراء الأرشفة والتحليلات في مكانها دون أي عقبات.
يُمكن نقل ضيف Linux من نظام z/VM واحد إلى نظام آخر داخل مجموعة Single System Image.
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¹ تُظهِر اختبارات IBM الداخلية أنه عند إجراء أعباء عمل WebSphere وDb2، يتطلب الإطار المتعدد لنظام IBM z16 عددًا من الأنوية يقل عن أنوية خوادم x86 بمعدل 16 مرة. وعند توسيع نطاق هذا إلى حل كامل لتقنية المعلومات، فهذا يعني أنه عند إجراء عبء العمل هذا، فإن IBM z16 Max 125 سيقدم أداء يقرب من أداء 2000 نواة لخوادم x86 النظيرة.
إخلاء مسؤولية: هذه واحدة من دراسات IBM الداخلية ومصممة لتكرار الاستخدام النموذجي لأعباء عمل عملاء IBM في السوق. وقد تختلف النتائج. جاءت دراسة الدمج الأساسية لتستهدف المقارنة بين الخوادم التالية: يتكون نظام IBM Machine Type 3931 Max 125 من ثلاثة أدراج CPC تحتوي على 125 وحدة معالج قابلة للتكوين (IFL) ودرجي إدخال/إخراج لدعم كل من التخزين في الشبكة والتخزين الخارجي. ويُعد جهاز Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) من الأجهزة المزودة بمعالجي ®Intel وXeon® Platinum من الجيل الثاني بسرعة 2.1 جيجاهرتز، و16 نواة لكل وحدة معالجة مركزية. وكلا الحلين كانت لديهما إمكانية الوصول إلى مصفوفة التخزين ذاتها. وتكونت أعباء العمل من تطبيق معاملات كان يجري تشغيله على WebSphere Application Server وIBM Db2 الذي يحاكي الوظائف المصرفية الأساسية عبر الإنترنت. واستُنتِجت نتائج الاختبار الفعلية من خوادم x86 المذكورة أعلاه باستخدام مقاييس مؤشر الأداء الكمّي (QPI) الخاص بـ IDC ومنهجية تحديد الحجم من IBM باستخدام الافتراضات التالية في بيئة تقنية معلومات نموذجية لعميل مصرفي يستخدم خوادم x86. وتحتوي بيئة تقنية المعلومات الخاصة بالإنتاج على 16 خادمًا x86 يعمل بمعدل استخدام متوسط يبلغ 50%. ويوجد 48 خادمًا x86 في بيئات تقنية المعلومات غير الإنتاجية: التطوير (4 بيئات تحتوي كل منها على خادمين، بإجمالي 8 خوادم)، وبيئة اختبار التطوير (4 خوادم)، وبيئة اختبار تكامل النظام (8 خوادم)، وبيئة اختبار الأداء (16 خادمًا) )، وبيئة اختبار قبول المستخدم (4 خوادم)، وبيئة اختبار تعديل الإنتاج (8 خوادم). ويبلغ متوسط استخدام وحدة المعالجة المركزية النموذجي 7% في جميع البيئات غير الإنتاجية. ويتطلب حل IBM Machine Type 3931 المكافئ خادمًا واحدًا من نوع Max 125 يعمل بمتوسط استخدام بنسبة 85% في كل بيئات تقنية المعلومات المنفصلة باستخدام تقنية الأقسام المنطقية (LPAR).