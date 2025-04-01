التخزين المعرّف بالبرامج لبناء منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي / الحوسبة عالية الأداء / التحليلات

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IBM Storage Scale هو حل للتخزين المعرّف بالبرامج للكائنات والملفات يمكّن المؤسسات من بناء منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتحليلات المتقدمة، وغيرها من أعباء العمل المتطلِّبة.

على عكس التطبيقات التقليدية التي تستخدم البيانات المنظَّمة، فإن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تتطلب أداءً مكثفًا اليوم تستخدم بيانات غير منظّمة، مثل المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو والكائنات الأخرى.

يوفر برنامج IBM Storage Scale خدمات استخلاص البيانات العالمية التي تتيح لك ربط مصادر بيانات متعددة عبر مواقع متعددة، بما في ذلك بيئات التخزين غير التابعة لشركة IBM. وهو يعتمد على نظام ملفات متوازٍ ضخم ويمكن نشره على منصات أجهزة متعددة بما في ذلك x86، وIBM Power، وأجهزة الكمبيوتر المركزية IBM zSystem وأجهزة POSIX العميلة المستندة إلى معالِجات ARM، والأجهزة الافتراضية، وKubernetes.

يُستخدَم برنامج Storage Scale على نطاق واسع للحوسبة عالية الأداء، والحوسبة التقنية كثيفة البيانات، والبيانات الكبيرة، والتحليلات، وقد تم استكمال هذه التطبيقات مؤخرًا بالعديد من أعباء عمل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الجديدة.

يضع برنامج Storage Scale أيضًا الأساس لمنصة IBM Fusion وجهاز IBM Fusion HCI الذي يمكّن المؤسسات من نشر تطبيقات OpenShift وIBM watsonx بسرعة ومرونة.

 IBM Storage Scale وScale System مع NVIDIA DGX SuperPOD
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تقرير المحللين
صنّفت Gartner شركة IBM كشركة رائدة في تخزين الكائنات والملفات الموزّعة.
صحيفة البيانات
تخزين تحدده البرمجيات لبناء منصة بيانات عالمية للذكاء الاصطناعي/التحليلات/السحابة الهجينة
موجز الحل
تسريع أحمال التشغيل مع IBM Storage Scale وIBM Storage Scale System
الفوائد
تحسين الأداء لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي

أنشئ بنية تحتية عالية الأداء ومتصلة عالميًّا، تتسم بالمرونة للعديد من أعباء العمل المتزامنة.
تقليل مخاطر الأعمال

احمِ البيانات وعزِّز المرونة في مواجهة الهجمات أو فترات التعطل غير المتوقعة وحافِظ على أنظمتك قيد التشغيل ويسهل الوصول إليها.
ربط كل بياناتك وتحسينها

أنشئ منصة بيانات متصلة وتقنية سحابية هجينة مفتوحة تعمل على تحديث البنية التحتية من خلال توحيد البيانات العالمية.
المزايا تخزين الكائنات عالي الأداء

امنح تطبيقاتك إمكانية اختيار الواجهات للبيانات التي تحتاج إليها باستخدام واجهة S3 عالية الأداء لبيانات الكائنات والملفات.

 خدمات البيانات بنظام التوصيل والتشغيل

استفِد من خدمات البرامج التي يسهل تكوينها وإدارتها مع توفير قدرات لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) وأعباء عمل المؤسسات.

 بيانات مرنة إلكترونيًّا

يمكنك الاستفادة من المرونة الشاملة في أثناء حماية بياناتك باستخدام وظيفة النسخة المحمية IBM SafeGuarded Copy، والتي تتضمن عنصر IBM CyberVault الاختياري.

 NVIDIA وIBM Storage Scale

احصل على الدعم لحلول التخزين المباشر لوحدة معالجة الرسومات (GDS) وNVIDIA SuperPOD والذكاء الاصطناعي في NVIDIA بثلاثة تكوينات سهلة التثبيت.

 Kubernetes وIBM Storage Scale

يمكنك الوصول إلى واجهة عالية الأداء وسهلة النشر وتطوير حل التخزين بالحاويات.

 Cloudera وIBM Storage Scale

حقِّق أقصى استفادة من موصل IBM Storage Scale Hadoop الذي يدعم تحليلات Cloudera وApache Spark.

 تعرف على المزيد
خطط التسعير
إصدار IBM Storage Scale للمطورين الإصدار المجاني

تعلَّم وطوِّر واختبِر باستخدام IBM Storage Scale مجانًا.

 

 جرِّب الإصدار المجاني الترخيص الشهري لإدارة بيانات IBM Storage Scale تبدأ الأسعار من 19.10 دولارًا أمريكيًّا لكل تيرابايت

احصل على ترخيص إصدار إدارة البيانات الشهري لبرنامج IBM Storage Scale.

 شراء الآن الترخيص الدائم لإدارة بيانات IBM Storage Scale تبدأ الأسعار من 656.00 دولارًا أمريكيًّا لكل تيرابايت

احصل على ترخيص دائم لإصدار إدارة البيانات لبرنامج IBM Storage Scale.

 شراء الآن

خيار التسعير

مجاني للاستخدام غير الإنتاجي حتى 12 تيرابايت

خيارات التسعير الشهرية المرنة

خيارات التسعير الشهرية المرنة

يُنشئ مساحة اسم عالمية واحدة للبيانات عالية الأداء أو المتعددة الطبقات باستخدام حل التخزين الجديد أو الحالي

مجموعة تثبيت كاملة لنشر برنامج IBM Storage Scale على خوادم x86 أو Power

يتضمن حِزم التثبيت لنظام ملفات الشبكة (NFS) وكتلة رسالة الخادم (SMB) والكائن وعُقد البروتوكول ودعم موصل نظام الملفات الموزعة Hadoop (HDFS)

يتضمن الأساس للحوسبة العنقودية أو الذكاء الاصطناعي أو بحيرة البيانات المؤسسية.

*السعر المعروض لا يشمل أي ضرائب مطبقة

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
دراسات حالة
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الموارد حالات الاستخدام المستهدفة لأنظمة الملفات المتوازية تمتد إلى الذكاء الاصطناعي والتحليلات المؤسسية تسريع تحديث الذكاء الاصطناعي باستخدام البنية التحتية للبيانات IBM Storage Scale: التشفير يُعد Storage Scale جزءًا أساسيًا من الكمبيوتر العملاق IBM Vela AI المستخدم لتدريب نماذج أساس Granite. IBM Storage Scale Container Native Storage Access يوفر برنامج IBM Storage Scale الجيل التالي من الوصول عالي الأداء إلى كائنات S3 سياسات إدارة دورة حياة معلومات IBM Storage Scale
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