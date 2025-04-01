أسهل طريقة لنشر OpenShift التطبيق و watsonx.
انسيابية سحابة هجينة لـ Virtual Machines و Kubernetes و الذكاء الاصطناعي Red Hat OpenShift.
IBM Fusion عبارة عن منصة الخدمة الذاتية السحابة الهجينة لـ Red Hat OpenShift التي تبسط Kubernetes وإدارة Virtual Machines. تتكامل تكنولوجيا المعلومات مع watsonx ، IBM ومنصة الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح نشر وإدارة الذكاء الاصطناعي بكفاءة. يوفر هذا المزيج حلاً جاهزًا لتشغيل OpenShift التطبيق watsonx.data في بيئات سحابة هجينة، مما يسهل على مجموعة المعلومات المعلومات الاصطناعية التقنية اعتمادها وتوسيع نطاقها.
يدمج الأجهزة، Red Hat OpenShift وخدمات البيانات، مما يقضي على مشكلات التوافق ويقلل من وقت الإعداد مما يتيح لك تشغيل التطبيق المدمج في حاوياتك وتشغيله في وقت قياسي مما يتيح سرعة الابتكار وتقليل وقت الوصول إلى السوق.
يبسّط البنية التحتية وخدمات البيانات لـ OpenShift التطبيق من خلال تمكين مهندسي المنصة من إدارة OpenShift بشكل مركزي وتبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل التعقيدات التشغيلية والتكاليف.
يعزز الإنتاجية من خلال تبسيط إدارة البنية الأساسية لمهندسي المنصة وتمكين المطورين من التركيز على البرمجة والابتكار وتعزيز التعاون بين المجموعتين من خلال بيئة موحدة ومبسطة.
يعزز توافر التطبيقات ويقلل من مخاطر المشكلات المتعلقة بالشبكة والتخزين. تضمن الشبكة الداخلية عالية السرعة المقترنة بشبكة داخلية مخصصة، مقترنة بشبكة NVMe التخزين تحقيق أهداف الأداء. يضمن التوافر القوي Data Replication المقترن بـ "حساسة التطبيق" القوية المقترنة بـ "استراتيجية تجاوز الفشل" التوافر المستمر دون انقطاع.
*مقابلعدم استخدام IBM التخزين المؤقت لنظام فيوجن للتخزين المؤقت مع watsonx.data.
تستفيد فرق هندسة المنصة وفرق تطوير التطبيقات من الأتمتة في Fusion لتوفير تخزين البيانات.
يضمن توفر البيانات دائمًا، حتى أثناء الأحداث المعطلة أو أعطال النظام.
حفظ البيانات والاحتفاظ بها واستعادتها للحماية من فقدان البيانات المتعمد أو غير المتعمد.
يجب أن تعمل التطبيقات من الحافة إلى النواة إلى السحابة إلى السحابة التي تتطلب أيضًا أن تكون بياناتك محمولة.
يبحث علماء البيانات عن طرق بسيطة وسريعة لإنشاء رؤى بيانات قابلة للتنفيذ على نطاق واسع.
تمكن IBM watsonx.data مع Presto C++ v0.286 ومُحسِّن الاستعلام على IBM Fusion HCI، الذي تم اختباره داخليًا بواسطة IBM ، من تقديم أداء أفضل في السعر مقارنةً بمحرك Photon من Databrick، مع وقت استعلام متساوٍ يعمل بأقل من 60% من التكلفة، مشتق من معيار استعلام TPC-DS العام سعة 100 تيرابايت.
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