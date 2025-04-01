أسهل طريقة لنشر OpenShift التطبيق و watsonx.

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أحدث ثورة في بنيتك التحتية: IBM Fusion 2.9 من IBM Fusion 2.9 لخفض التكلفة وتسريع القيمة

انضم إلى التخزين خبير التخزين IBM للتعرف على الإعلانات المثيرة التي يقدمها IBM Fusion 2.9.

سجّل للمشاهدة المباشرة يوم 5 ديسمبر الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

انسيابية سحابة هجينة لـ Virtual Machines و Kubernetes و الذكاء الاصطناعي Red Hat OpenShift.

IBM Fusion عبارة عن منصة الخدمة الذاتية السحابة الهجينة لـ Red Hat OpenShift التي تبسط Kubernetes وإدارة Virtual Machines. تتكامل تكنولوجيا المعلومات مع watsonx ، IBM ومنصة الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح نشر وإدارة الذكاء الاصطناعي بكفاءة. يوفر هذا المزيج حلاً جاهزًا لتشغيل OpenShift التطبيق watsonx.data في بيئات سحابة هجينة، مما يسهل على مجموعة المعلومات المعلومات الاصطناعية التقنية اعتمادها وتوسيع نطاقها.
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تقرير المحلل
وقد اعترفت مؤسسة Gartner بشركة IBM كشركة رائدة في مجال الملفات الموزعة و Object Storage
موجز الحل
تمكين البنية التحتية الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مع IBM Fusion HCI
المزايا
تسريع الوقت المناسب للقيمة المناسبة للقيمة​

يدمج الأجهزة، Red Hat OpenShift وخدمات البيانات، مما يقضي على مشكلات التوافق ويقلل من وقت الإعداد مما يتيح لك تشغيل التطبيق المدمج في حاوياتك وتشغيله في وقت قياسي مما يتيح سرعة الابتكار وتقليل وقت الوصول إلى السوق.
تقليل التكلفة الإجمالية للملكية​

يبسّط البنية التحتية وخدمات البيانات لـ OpenShift التطبيق من خلال تمكين مهندسي المنصة من إدارة OpenShift بشكل مركزي وتبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل التعقيدات التشغيلية والتكاليف.
تحسين الإنتاجية

يعزز الإنتاجية من خلال تبسيط إدارة البنية الأساسية لمهندسي المنصة وتمكين المطورين من التركيز على البرمجة والابتكار وتعزيز التعاون بين المجموعتين من خلال بيئة موحدة ومبسطة.
تخفيف المخاطر

يعزز توافر التطبيقات ويقلل من مخاطر المشكلات المتعلقة بالشبكة والتخزين. تضمن الشبكة الداخلية عالية السرعة المقترنة بشبكة داخلية مخصصة، مقترنة بشبكة NVMe التخزين تحقيق أهداف الأداء. يضمن التوافر القوي Data Replication المقترن بـ "حساسة التطبيق" القوية المقترنة بـ "استراتيجية تجاوز الفشل" التوافر المستمر دون انقطاع.

التكلفة الإجمالية للملكية

تعرف على الوفورات المحتملة التي يمكن أن تحققها مجموعتك من خلال تحسين Virtual Machines و الذكاء الاصطناعي على IBM Fusion من خلال حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية.
IBM يعمل نظام Fusion HCI المزود بخاصية التخزين المؤقت المحلي للتخزين المؤقت IBM watsonx.data على تسريع استعلامات S3 عن بُعد بمقدار 90X

*مقابلعدم استخدام IBM التخزين المؤقت لنظام فيوجن للتخزين المؤقت مع watsonx.data.
اقرأ IBM ®Redbooks
ميزة​ تُستمد القيمة الأساسية لـ Fusion من "Fusion 5" - خمس خدمات أساسية لبيانات التطبيق التي توفر تجربة تشغيل متسقة عبر المنصات الافتراضية أو الافتراضية. استمرارية البيانات​

تستفيد فرق هندسة المنصة وفرق تطوير التطبيقات من الأتمتة في Fusion لتوفير تخزين البيانات.

 مرونة البيانات​ ​

يضمن توفر البيانات دائمًا، حتى أثناء الأحداث المعطلة أو أعطال النظام.​

 أمن البيانات​

حفظ البيانات والاحتفاظ بها واستعادتها للحماية من فقدان البيانات المتعمد أو غير المتعمد.

 تنقّل البيانات​

يجب أن تعمل التطبيقات من الحافة إلى النواة إلى السحابة إلى السحابة التي تتطلب أيضًا أن تكون بياناتك محمولة.​

 فهرسة البيانات​

يبحث علماء البيانات عن طرق بسيطة وسريعة لإنشاء رؤى بيانات قابلة للتنفيذ على نطاق واسع. ​
IBM watsonx.data مع IBM فيوجن HCI قادر على تقديم أداء مكافئ لمحرك فوتون من Databrick، بأقل من 60% من التكلفة.

تمكن IBM watsonx.data مع Presto C++ v0.286 ومُحسِّن الاستعلام على IBM Fusion HCI، الذي تم اختباره داخليًا بواسطة IBM ، من تقديم أداء أفضل في السعر مقارنةً بمحرك Photon من Databrick، مع وقت استعلام متساوٍ يعمل بأقل من 60% من التكلفة، مشتق من معيار استعلام TPC-DS العام سعة 100 تيرابايت.
اقرأ IBM ®Redbooks

حالة الاستخدام​

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