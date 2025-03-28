شركة Resona Holdings, Inc.

لقد أتاح استخدام Fusion HCI إمكانية النشر بشكل أسرع والحد من متطلبات العمالة وتعزيز التوافق بين المكونات. كما ساعد في خفض النفقات التشغيلية بسبب حزم البرامج التي تم التحقق من صحتها من قبل البائع والتحسين الأفضل للموارد، ما أدى إلى زيادة قابلية التوسع في المستقبل. وأكد الطرفان على أهمية الحفاظ على استقرار العمليات واستكشاف فرص أخرى لاستخدام منصة الحاويات. ستواصل شركة IBM العمل كمتعاون مستمر للمساعدة في ضمان تكامل أكثر أمانًا وفعالية للتطبيقات الإضافية على الأساس القائم. وقد عادت الشراكة بالنفع على كل من IBM وResona HD من خلال تقديم تطورات تكنولوجية فائقة مصممة خصوصًا لحل مشاكل القطاع المصرفي الملحة.