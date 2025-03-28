تسعى شركة Resona Holdings, Inc. (Resona HD) إلى أن تصبح بنك التجزئة الرائد في اليابان من خلال إعطاء الأولوية للنزاهة والثقة والشفافية. وفي إطار هذه الجهود، أدركت الحاجة إلى حل تقني لمكافحة تهديدات الجرائم المالية مع التركيز على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو خاص. اختارت شركة Resona HD بناء بنية تحتية مرنة يمكن أن تتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية.
السيد كوجي كاميسوي
قسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات
شركة Resona Holdings, Inc.
السيد كازوتومو كوماتسوزاكي
قسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات
شركة Resona Holdings, Inc.
السيد ماسايوكي ساكودا
إدارة الامتثال في مكتب مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية
شركة Resona Holdings, Inc.
السيد شوهي نيشينو
مسؤول المنصة الرقمية
شركة Resona Holdings, Inc.
تحولت Resona HD إلى Resona-Digital-I, Inc. (ReDi)، وهي شركة تابعة في مجال تكنولوجيا المعلومات شاركت في تأسيسها كل من Resona HD وIBM Japan. وقد تضمنت إحدى المبادرات المهمة التي اتخذتها Resona HD التخطيط لتجربة إثبات المفهوم التي تطبق نماذج الذكاء الاصطناعي على تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتستهدف على وجه التحديد مراقبة المعاملات. وقد ساعد ذلك على تحديد الأنشطة المشبوهة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثَمَّ التخفيف من المخاطر المرتبطة بها. ساعد IBM Fusion HCI شركة Resona HD على الاستفادة من البنية الأساسية المرنة من دون عبء بنائها وإدارتها.
لقد أتاح استخدام Fusion HCI إمكانية النشر بشكل أسرع والحد من متطلبات العمالة وتعزيز التوافق بين المكونات. كما ساعد في خفض النفقات التشغيلية بسبب حزم البرامج التي تم التحقق من صحتها من قبل البائع والتحسين الأفضل للموارد، ما أدى إلى زيادة قابلية التوسع في المستقبل. وأكد الطرفان على أهمية الحفاظ على استقرار العمليات واستكشاف فرص أخرى لاستخدام منصة الحاويات. ستواصل شركة IBM العمل كمتعاون مستمر للمساعدة في ضمان تكامل أكثر أمانًا وفعالية للتطبيقات الإضافية على الأساس القائم. وقد عادت الشراكة بالنفع على كل من IBM وResona HD من خلال تقديم تطورات تكنولوجية فائقة مصممة خصوصًا لحل مشاكل القطاع المصرفي الملحة.
تأسست شركة Resona Holdings, Inc. في اليابان، (الرابط موجود خارج ibm.com) وتعمل بشكل أساسي في منطقتين رئيسيتين، وتلبي احتياجات الأفراد والشركات المتنوعة على حد سواء. فمن خلال تقديم حلول شاملة للحياة، بالإضافة إلى خطط النمو والتنشيط والتعاقب، تركز Resona HD على تعزيز تجارب العملاء وتوطيد العلاقات الدائمة. تأسست شركة Resona-Digital-I، Inc. في عام 1998، وهي تستفيد من المعرفة المالية الواسعة إلى جانب الكفاءة التقنية العميقة لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات الفائقة المصممة خصوصًا للمؤسسات المالية. وتشمل محفظة منتجات الشركة تصميم تطبيقات الهاتف المحمول المتقدمة وتطويرها وتنفيذ العمليات الحيوية التي تشمل البنوك المركزية.
حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM وشعار IBM هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر جميع العروض في جميع الدول التي تعمل فيها شركة IBM.
Red Hat وOpenShift هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Red Hat, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.