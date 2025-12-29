أحدثت NAMI تحوُّلًا جذريًا في عمليات Unipol، وحققت بذلك أثرًا فوريًا ومستدامًا على المدى الطويل. انخفضت أوقات الاستجابة للأحداث من 20 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، ما أدّى إلى تسريع عملية الحل وتقليل الانقطاع. خلال شهرين، تمكَّنت NAMI من تحليل أكثر من 800 حدث نظامي بشكل ذاتي، مع التعامل مع 538 حالة فقط بشكل تصعيدي. في السابق، كانت غرفة التحكم لدى Unipol تراقب 26% فقط من الأحداث في الوقت شبه الفعلي. ومنذ يونيو 2025، تولَّت NAMI إدارة 100% من العمليات، ما أتاح للفِرق التقنية التركيز على المبادرات الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى.

تحسَّنت الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، حيث انخفض وقت عمليات المحاسبة والمطالبات من 21 إلى 18 ساعة، بينما تراجع وقت التعامل مع الحوادث بنسبة 90%، ما مكَّن الفِرق التقنية من تحليل البيانات بسرعة أكبر. من خلال دمج أكثر من اثني عشر نظام مراقبة في بحيرة بيانات موحَّدة، ساعدت NAMI على تفعيل المراقبة في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية والتقارير الآلية، ما ساهم في تعزيز عملية اتخاذ القرار.

في المستقبل، تخطِّط Unipol لتوسيع NAMI لتشمل الأتمتة الكاملة للأحداث، وتحوُّل العمليات القائم على الذكاء الاصطناعي، ودعم السحابة الهجينة، مع التطور نحو بنية تحتية محسَّنة باستخدام تقنية IBM z17 لتمكين التحسين المستمر وتطوُّر الأعمال الذكي.