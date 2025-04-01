ابتكر بشكل أسرع, تقليل التكلفة التشغيلية وتحويل عمليات عمليات المعلومات التكنولوجية (ITOPS) عبر أفقي متغير مع منصة تقنية المعلومات الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات التي توفر رؤية لبيانات الأداء والتبعيات عبر البيئات. استفد من الذكاء الاصطناعي، و التعلم الآلي الأتمتة لمساعدة مديري ITOps ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) في إدارة الحوادث والمعالجة.
إذا كنت تبحث عن ®IBM Netcool Operations Insight أو أي من عروض إدارة تكنولوجيا المعلومات IBM السابقة، فإن IBM Cloud Pak for AIOps هو أحدث تطوير لاستحقاقك الحالي.
تمكين المجموعة من خلال وضع البيانات في سياقها الصحيح وتوفير الرؤى للتنفيذ من أجل اتخاذ قرارات فعالة.
زيادة سرعة حل الحوادث وتشخيصها وتقديم توصيات استباقية استناداً إلى التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي.
تعزيز ®العمل الجماعي وتعزيز القدرات على حل المشكلات من خلال الاستفادة من ميزة التعاونية التي تتيح التعاون السلس ومشاركة المعرفة بين الفرق.
يمكنك تبسيط العمليات وتوفير الوقت من خلال التزويد التلقائي بالقدرات، مما يتيح تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة.
استفد من مرونة خيارات النشر المتعددة، مما يتيح لك اختيار البيئة التي تناسب احتياجاتك، سواء كانت السحابة المحلية أو السحابة أو الهجينة.
استفادت إلكترولوكس من قدرات العمليات المستقلة لضمان الاستخدام المناسب لوحدة المعالجة المركزية لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 75%.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات الاصطناعية، أنشأ The Masters إدارة سلسة ومتسقة عبر السحابة المتعددة، مما أدى إلى زيادة القيمة بنسبة 2.5 مقارنةً بنهج السحابة الواحدة.
يعمل المركز القومي لعلوم الحاسب الآلي على تسريع عملية البحث والابتكار على مستوى الدولة لتحسين خدمات الشبكة العامة ومنع الانقطاعات بشكل استباقي من خلال الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات.
اجعل بيئات المعلومات التكنولوجية الفوضوية منطقية من خلال توفير بيئات المعلومات التكنولوجية الفوضوية مع توفير تجربة مستخدم فائقة الجودة.
تقديم الموارد التي تحتاج إلى تنفيذها تلقائيًا مع الالتزام بسياسات العمل.
اكتشف واحدًا من أكثر أنظمة مراقبة الشبكات شمولاً وإدراكًا للتوسع والتطبيق للتعرف على الشبكات الحديثة لعمليات الشبكة.
استكشاف كيف يمكن أن يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي وبناء الشبكة العصبية لتحديد النماذج التحليلية في أتمتة عمليات المعلوماتية.
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ابحث عن متطلبات النظام للمنصة ونظام التشغيل بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات النظام.
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